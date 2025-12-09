Praznični hit u kuhinji: Brze mini pite sa jabukama

Miris cimeta, jabuka i toplog tijesta nekako je najbrži način da prizovemo prazničnu atmosferu.
Dok se u domovima pale svjetlucave lampice, jednostavni zimski deserti ponovo postaju glavne zvijezde kuhinje.
Donosimo vam recept za mini pite od jabuka koje se spremaju brzo, ne traže kulinarsko umijeće, a donose baš onaj osjećaj doma i zime koji svi tražimo.
Sastojci (za 6 mini pita):
- 3 veće jabuke
- 2 kašike meda
- 1 kašika smeđeg šećera (može i obični)
- 1 kašičica cimeta
- 1/2 kašičice vanile
- 1 kašika putera
- Malo limunovog soka
- 1 pakovanje lisnatog tijesta
- Šećer u prahu za posipanje
Priprema:
Jabuke oguli i isijeci na sitne kockice. U tiganju otopi puter pa dodaj jabuke, med, šećer, cimet, vanilu i malo limunovog soka. Dinstaj 5–7 minuta dok jabuke malo ne omekšaju i upiju začine. Lisnato tijesto isijeci na kvadrate i u sredinu svakog stavi kašiku fila.
Preklopi u trougao ili jastučić i utisni ivice viljuškom. Peci 15–18 minuta na 200°C dok ne porumene. Pospi šećerom u prahu kad se malo prohlade.