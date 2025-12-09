logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Praznični hit u kuhinji: Brze mini pite sa jabukama

Praznični hit u kuhinji: Brze mini pite sa jabukama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Miris cimeta, jabuka i toplog tijesta nekako je najbrži način da prizovemo prazničnu atmosferu.

recept za mini pite s jabukama Izvor: Shutterstock

Dok se u domovima pale svjetlucave lampice, jednostavni zimski deserti ponovo postaju glavne zvijezde kuhinje.

Donosimo vam recept za mini pite od jabuka koje se spremaju brzo, ne traže kulinarsko umijeće, a donose baš onaj osjećaj doma i zime koji svi tražimo.

Sastojci (za 6 mini pita):

  • 3 veće jabuke
  • 2 kašike meda
  • 1 kašika smeđeg šećera (može i obični)
  • 1 kašičica cimeta
  • 1/2 kašičice vanile
  • 1 kašika putera
  • Malo limunovog soka
  • 1 pakovanje lisnatog tijesta
  • Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Jabuke oguli i isijeci na sitne kockice. U tiganju otopi puter pa dodaj jabuke, med, šećer, cimet, vanilu i malo limunovog soka. Dinstaj 5–7 minuta dok jabuke malo ne omekšaju i upiju začine. Lisnato tijesto isijeci na kvadrate i u sredinu svakog stavi kašiku fila. 

Preklopi u trougao ili jastučić i utisni ivice viljuškom. Peci 15–18 minuta na 200°C dok ne porumene. Pospi šećerom u prahu kad se malo prohlade.

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept Mondo kuhinja pita jabuka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA