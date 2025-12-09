Praznični hit u kuhinji: Brze mini pite sa jabukama

Miris cimeta, jabuka i toplog tijesta nekako je najbrži način da prizovemo prazničnu atmosferu.

Izvor: Shutterstock

Dok se u domovima pale svjetlucave lampice, jednostavni zimski deserti ponovo postaju glavne zvijezde kuhinje.

Donosimo vam recept za mini pite od jabuka koje se spremaju brzo, ne traže kulinarsko umijeće, a donose baš onaj osjećaj doma i zime koji svi tražimo.

Sastojci (za 6 mini pita):

3 veće jabuke

2 kašike meda

1 kašika smeđeg šećera (može i obični)

1 kašičica cimeta

1/2 kašičice vanile

1 kašika putera

Malo limunovog soka

1 pakovanje lisnatog tijesta

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Jabuke oguli i isijeci na sitne kockice. U tiganju otopi puter pa dodaj jabuke, med, šećer, cimet, vanilu i malo limunovog soka. Dinstaj 5–7 minuta dok jabuke malo ne omekšaju i upiju začine. Lisnato tijesto isijeci na kvadrate i u sredinu svakog stavi kašiku fila.

Preklopi u trougao ili jastučić i utisni ivice viljuškom. Peci 15–18 minuta na 200°C dok ne porumene. Pospi šećerom u prahu kad se malo prohlade.