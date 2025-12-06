Recept za domaću posnu picu: Ima bolji ukus nego klasična

Napravite domaću posnu picu koju ćete jesti bez griže savijesti. Po ovom receptu, ima bolji ukus nego klasična.
Počeo je božićni post i mnogi traže recepte koji su brzi, ukusni i laki za prilagođavanje. Ako mislite da se tokom posta morate odreći pice - ova posna verzija dokazuje suprotno. Tijesto je mekano, rub blago hrskav, a paradajz sos i biljni kačkavalj čine je toliko dobrom da ni oni koji ne poste neće primijetiti razliku.
Ovo je idealan recept za porodičnu večeru, druženja ili dane kada želite nešto ukusno, toplo i mirisno, a i dalje u skladu sa postom. Tijesto se lako mesi, uspijeva svaki put i može da se pripremi unaprijed.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: testo/pecivo
Porcije/Količina: 2 pice
Vrijeme pripreme: 45 minuta
Vrijeme /pečenja: 15–17 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto
- 7 g suvog kvasca
- 120 ml mlake vode
- 170 g mekog brašna (tip 400)
- 1 kašičica soli
- 2 kašike maslinovog ulja (izostaviti ako se posti na vodi)
Topinzi:
- 240 ml paradajz ili pica sosa
- 250 g posnog sira
- 1 kašičica italijanske mješavine začina
- po želji: sjeckani crveni luk, sjeckane paprike, masline, kukuruz
Priprema:
1. korak: Aktiviranje kvasca
U činiji pomiješajte kvasac i mlaku vodu. Ostavite 5 minuta da se pojavi pjena - to znači da je kvasac aktiviran.
2. korak: Miješenje tijesta
U velikoj posudi pomiješajte brašno i so. Napravite udubljenje u sredini i sipajte aktivirani kvasac i ulje (ili izostavite ako je post na vodi). Mijesite glatko tijesto rukom, oko 5 minuta, dok ne postane mekano i elastično.
Da bi vaša posna pica bila još sočnija i ukusnija, prije pečenja premažite koru maslinovim uljem i pospite malo suvog biljnog začina poput origana ili bosiljka. Ovo će dodatno naglasiti aromu i učiniti koru hrskavijom.
3. korka: Prvo narastanje
Prebacite tijesto u blago nauljenu posudu, prekrijte prijanjajućom folijom i ostavite 30 minuta na toplom, da se utrostruči.
4. korak: Drugo miješenje i dijeljenje
Naraslo tijesto prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i kratko premijesite. Podijelite ga na dva dijela ako želite dvije manje pice - jedan dio možete odmah staviti u frižider za kasnije.
5. korak: Oblikovanje i predpečenje
Zagrijte rernu na 200 stepeni. Razvucite tijesto u krug prečnika oko 30 cm i prebacite na pleh posut grizom, kukuruznim brašnom ili običnim brašnom. Pecite 5 minuta.
6. korak: Prelivanje i završno pečenje
Izvadite koru, premažite je paradajz/pica sosom pospite biljnim sirom, italijanskim začinima i povrćem po želji. Vratite u rernu i pecite 10–12 minuta, dok ivice ne porumene, a biljni sir se lijepo otopi.
