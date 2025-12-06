logo
Recept za domaću posnu picu: Ima bolji ukus nego klasična

Recept za domaću posnu picu: Ima bolji ukus nego klasična

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Napravite domaću posnu picu koju ćete jesti bez griže savijesti. Po ovom receptu, ima bolji ukus nego klasična.

Posna pica recept Izvor: Shutterstock

Počeo je božićni post i mnogi traže recepte koji su brzi, ukusni i laki za prilagođavanje. Ako mislite da se tokom posta morate odreći pice - ova posna verzija dokazuje suprotno. Tijesto je mekano, rub blago hrskav, a paradajz sos i biljni kačkavalj čine je toliko dobrom da ni oni koji ne poste neće primijetiti razliku.

Ovo je idealan recept za porodičnu večeru, druženja ili dane kada želite nešto ukusno, toplo i mirisno, a i dalje u skladu sa postom. Tijesto se lako mesi, uspijeva svaki put i može da se pripremi unaprijed.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: testo/pecivo

Porcije/Količina: 2 pice

Vrijeme pripreme: 45 minuta

Vrijeme /pečenja: 15–17 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • Za tijesto

  • 7 g suvog kvasca
  • 120 ml mlake vode
  • 170 g mekog brašna (tip 400)
  • 1 kašičica soli
  • 2 kašike maslinovog ulja (izostaviti ako se posti na vodi)

  • Topinzi:

  • 240 ml paradajz ili pica sosa
  • 250 g posnog sira
  • 1 kašičica italijanske mješavine začina
  • po želji: sjeckani crveni luk, sjeckane paprike, masline, kukuruz

Priprema:

1. korak: Aktiviranje kvasca

U činiji pomiješajte kvasac i mlaku vodu. Ostavite 5 minuta da se pojavi pjena - to znači da je kvasac aktiviran.

2. korak: Miješenje tijesta

U velikoj posudi pomiješajte brašno i so. Napravite udubljenje u sredini i sipajte aktivirani kvasac i ulje (ili izostavite ako je post na vodi). Mijesite glatko tijesto rukom, oko 5 minuta, dok ne postane mekano i elastično.

Dodatni savjet:

Da bi vaša posna pica bila još sočnija i ukusnija, prije pečenja premažite koru maslinovim uljem i pospite malo suvog biljnog začina poput origana ili bosiljka. Ovo će dodatno naglasiti aromu i učiniti koru hrskavijom.

3. korka: Prvo narastanje

Prebacite tijesto u blago nauljenu posudu, prekrijte prijanjajućom folijom i ostavite 30 minuta na toplom, da se utrostruči.

4. korak: Drugo miješenje i dijeljenje

Naraslo tijesto prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i kratko premijesite. Podijelite ga na dva dijela ako želite dvije manje pice - jedan dio možete odmah staviti u frižider za kasnije.

5. korak: Oblikovanje i predpečenje

Zagrijte rernu na 200 stepeni. Razvucite tijesto u krug prečnika oko 30 cm i prebacite na pleh posut grizom, kukuruznim brašnom ili običnim brašnom. Pecite 5 minuta.

6. korak: Prelivanje i završno pečenje

Izvadite koru, premažite je paradajz/pica sosom pospite biljnim sirom, italijanskim začinima i povrćem po želji. Vratite u rernu i pecite 10–12 minuta, dok ivice ne porumene, a biljni sir se lijepo otopi.

(Stvar ukusa/Mondo)

