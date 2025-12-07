Gulaš po bakinom receptu: Imaće još bolji ukus uz pomoć jednog slatkog sastojka

Saznajte uz pomoć kog slatkog sastojka će gulaš po bakinom receptu imati još bolji ukus.
Ponekad je baš mali, neočekivani detalj taj koji običnom jelu daje šarm i složenost ukusa - baš kao u ovom bakinom receptu za gulaš. Na prvi pogled čokolada u gulašu može djelovati neobično, ali njen diskretan ukus u sosu od mesa, paprike i paradajza otkriva dubinu i zaokružuje sve ukuse.
Njena blaga gorčina ublažava kiselost paradajza i ističe dimljenu aromu paprike, stvarajući savršenu ravnotežu između slanog, aromatičnog i nježnog. Ovaj rustični, bogati gulaš prava je utjeha u hladnim danima - sporo se krčka, a još sporije se u njem uživa, najbolje uz parče toplog domaćeg hljeba.
Sastojci:
- 4 kašike ulja (ili masti)
- 700 g goveđeg mesa (najbolje od plećke), isječenog na kocke
- 30 g brašna
- 1 veliki crni luk, tanko sječen
- 2 čena bijelog luka, sitno sjeckana
- 2 paprike, očišćene i tanko isječene
- 2 kašike paradajz pirea
- 2 kašike slatke mljevene paprike
- 400 ml pasiranog paradajza
- 75 ml suvog bijelog vina
- 300 ml supe (ili vode)
- so i svježe mljeveni biber po ukusu
- 2 kašike sjeckanog peršuna
- 150 ml kisele pavlake
- 30 g crne čokolade (70 % kakaa)
Priprema:
1. korak: Prženje mesa
U velikoj šerpi zagrijte kašiku ulja. Komade mesa uvaljajte u brašno i propržite ih u dvije-tri ture, dodajući još ulja po potrebi, dok ne porumene. Izvadite meso i ostavite sa strane.
Umjesto goveđeg možete koristi svinjski but. U tom slučaju meso isjecite na manje komade i pecite kraće. Svinjsko meso ima drugačiju teksturu i treba mu manje vremena da se skuva. Obavezno dodajte 2-3 lista lovora.
2. korak: Povrće i začini
U istoj šerpi dodajte preostalo ulje, pa luk, bijeli luk i papriku. Dinstajte 5–10 minuta, dok povrće ne omekša i zamiriše.
3. korak: Dodavanje začina i mesa
Vratite meso u šerpu, dodaj koncentrat paradajza i papriku. Kratko propržite da se ukusi povežu.
4. korak: Kuvanje gulaša
Dodajte paradajz, vino i supu, pa poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko dva sata, dok meso ne omekša, a sos postane gust i aromatičan.
5. korak: Posljednji dodaci
Kada je gulaš gotov, sklonite ga sa vatre. Umješajte sitno isjeckanu crnu čokoladu i mješajte dok se ne istopi. Zatim dodajte kiselu pavlaku i peršun. Dodatno začinite po ukusu.
6. korak: Služenje
Poslužite toplo uz parče hljeba i uživajte.