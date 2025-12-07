logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gulaš po bakinom receptu: Imaće još bolji ukus uz pomoć jednog slatkog sastojka

Gulaš po bakinom receptu: Imaće još bolji ukus uz pomoć jednog slatkog sastojka

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
0

Saznajte uz pomoć kog slatkog sastojka će gulaš po bakinom receptu imati još bolji ukus.

Recept za tradicionalni gulaš Izvor: Shutterstock

Ponekad je baš mali, neočekivani detalj taj koji običnom jelu daje šarm i složenost ukusa - baš kao u ovom bakinom receptu za gulaš. Na prvi pogled čokolada u gulašu može djelovati neobično, ali njen diskretan ukus u sosu od mesa, paprike i paradajza otkriva dubinu i zaokružuje sve ukuse.

Njena blaga gorčina ublažava kiselost paradajza i ističe dimljenu aromu paprike, stvarajući savršenu ravnotežu između slanog, aromatičnog i nježnog. Ovaj rustični, bogati gulaš prava je utjeha u hladnim danima - sporo se krčka, a još sporije se u njem uživa, najbolje uz parče toplog domaćeg hljeba.

Sastojci:

  • 4 kašike ulja (ili masti)
  • 700 g goveđeg mesa (najbolje od plećke), isječenog na kocke
  • 30 g brašna
  • 1 veliki crni luk, tanko sječen
  • 2 čena bijelog luka, sitno sjeckana
  • 2 paprike, očišćene i tanko isječene
  • 2 kašike paradajz pirea
  • 2 kašike slatke mljevene paprike
  • 400 ml pasiranog paradajza
  • 75 ml suvog bijelog vina
  • 300 ml supe (ili vode)
  • so i svježe mljeveni biber po ukusu
  • 2 kašike sjeckanog peršuna
  • 150 ml kisele pavlake
  • 30 g crne čokolade (70 % kakaa)

Priprema:

1. korak: Prženje mesa

U velikoj šerpi zagrijte kašiku ulja. Komade mesa uvaljajte u brašno i propržite ih u dvije-tri ture, dodajući još ulja po potrebi, dok ne porumene. Izvadite meso i ostavite sa strane.

Svinjetina umjesto govedine:

Umjesto goveđeg možete koristi svinjski but. U tom slučaju meso isjecite na manje komade i pecite kraće. Svinjsko meso ima drugačiju teksturu i treba mu manje vremena da se skuva. Obavezno dodajte 2-3 lista lovora.

2. korak: Povrće i začini

U istoj šerpi dodajte preostalo ulje, pa luk, bijeli luk i papriku. Dinstajte 5–10 minuta, dok povrće ne omekša i zamiriše.

3. korak: Dodavanje začina i mesa

Vratite meso u šerpu, dodaj koncentrat paradajza i papriku. Kratko propržite da se ukusi povežu.

4. korak: Kuvanje gulaša

Dodajte paradajz, vino i supu, pa poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko dva sata, dok meso ne omekša, a sos postane gust i aromatičan.

5. korak: Posljednji dodaci

Kada je gulaš gotov, sklonite ga sa vatre. Umješajte sitno isjeckanu crnu čokoladu i mješajte dok se ne istopi. Zatim dodajte kiselu pavlaku i peršun. Dodatno začinite po ukusu.

6. korak: Služenje

Poslužite toplo uz parče hljeba i uživajte.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA