Gulaš po bakinom receptu: Imaće još bolji ukus uz pomoć jednog slatkog sastojka

Saznajte uz pomoć kog slatkog sastojka će gulaš po bakinom receptu imati još bolji ukus.

Izvor: Shutterstock

Ponekad je baš mali, neočekivani detalj taj koji običnom jelu daje šarm i složenost ukusa - baš kao u ovom bakinom receptu za gulaš. Na prvi pogled čokolada u gulašu može djelovati neobično, ali njen diskretan ukus u sosu od mesa, paprike i paradajza otkriva dubinu i zaokružuje sve ukuse.

Njena blaga gorčina ublažava kiselost paradajza i ističe dimljenu aromu paprike, stvarajući savršenu ravnotežu između slanog, aromatičnog i nježnog. Ovaj rustični, bogati gulaš prava je utjeha u hladnim danima - sporo se krčka, a još sporije se u njem uživa, najbolje uz parče toplog domaćeg hljeba.

Sastojci:

4 kašike ulja (ili masti)

700 g goveđeg mesa (najbolje od plećke), isječenog na kocke

30 g brašna

1 veliki crni luk, tanko sječen

2 čena bijelog luka, sitno sjeckana

2 paprike, očišćene i tanko isječene

2 kašike paradajz pirea

2 kašike slatke mljevene paprike

400 ml pasiranog paradajza

75 ml suvog bijelog vina

300 ml supe (ili vode)

so i svježe mljeveni biber po ukusu

2 kašike sjeckanog peršuna

150 ml kisele pavlake

30 g crne čokolade (70 % kakaa)

Priprema:

1. korak: Prženje mesa

U velikoj šerpi zagrijte kašiku ulja. Komade mesa uvaljajte u brašno i propržite ih u dvije-tri ture, dodajući još ulja po potrebi, dok ne porumene. Izvadite meso i ostavite sa strane.

Svinjetina umjesto govedine: Umjesto goveđeg možete koristi svinjski but. U tom slučaju meso isjecite na manje komade i pecite kraće. Svinjsko meso ima drugačiju teksturu i treba mu manje vremena da se skuva. Obavezno dodajte 2-3 lista lovora.

2. korak: Povrće i začini

U istoj šerpi dodajte preostalo ulje, pa luk, bijeli luk i papriku. Dinstajte 5–10 minuta, dok povrće ne omekša i zamiriše.

3. korak: Dodavanje začina i mesa

Vratite meso u šerpu, dodaj koncentrat paradajza i papriku. Kratko propržite da se ukusi povežu.

4. korak: Kuvanje gulaša

Dodajte paradajz, vino i supu, pa poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko dva sata, dok meso ne omekša, a sos postane gust i aromatičan.

5. korak: Posljednji dodaci

Kada je gulaš gotov, sklonite ga sa vatre. Umješajte sitno isjeckanu crnu čokoladu i mješajte dok se ne istopi. Zatim dodajte kiselu pavlaku i peršun. Dodatno začinite po ukusu.

6. korak: Služenje

Poslužite toplo uz parče hljeba i uživajte.