Tri posna doručka sa tunjevinom: Brzi i zdravi recepti za početak božićnog posta

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ako ste u potrazi za brzim i zdravim receptima za početak božićnog posta, otkrijte naša 3 posna doručka sa tunjevinom.

Posni doručak sa tunjevinom Izvor: Printscreen/YT/One day One recipe

Sa početkom božićnog posta mnogi traže brze, jednostavne i posne recepte za doručak koji će biti ukusan, praktičan i dovoljno zasitan da obezbijedi energiju za naporan dan.

Jutarnja žurba često otežava pripremu obroka, pa je lako upasti u rutinu i ostati bez inspiracije. Upravo zato su ova tri recepta sa tunjevinom idealno rješenje - brzo se spremaju, lagani su, hranljivi i savršeni za ponijeti. Oni će vam svaki dan posta učiniti mnogo lakšim i ukusnijim.

1. Tuna namaz

Sastojci:

  • 1 konzerva tunjevine u salamuri
  • 2 kašike posnog majoneza
  • 1 kašičica limunovog soka
  • 1 sjeckani kiseli krastavčić
  • malo crvene paprike, po želji
  • malo crvenog luka, po želji
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Sve sastojke sjedinite u činiji i mješajte viljuškom dok ne postane kremasta smjesa. Mažite na prepečen hljeb.

Izvor: Shutterstock

 2. Tortilja sa tunjevinom i hrskavim povrćem

Sastojci:

  • 1 konzerva tunjevine u salamuri
  • 1 velika tortilja (integralna ili klasična)
  • 2 kašike humusa
  • 1 paprika isječena na trakice
  • 1 svjež krastavac isečen na štapiće
  • Nekoliko listova zelene salate
  • Limunov sok, so, biber

Priprema:

Tortilju kratko zagrijte u tiganju da omekša. Premažite je tankim slojem humusa, pa na donju trećinu tortilje rasporediti salatu, tunjevinu i povrće. Začinite limunom, solju i biberom. Urolajte je. 

domace-tortilje-pohovano-meso-povrce-recept-za-omiljeno-jelo-video
Izvor: Foto: Printscreen/YT/Gurmantv

 3. Tuna pasta salata

Sastojci:

  • 1 konzerva tunjevine
  • 100 g kuvane tjestenine
  • 1 svjež krastavac isjeckan na kockice
  • 1 kašika humusa
  • malo luka (po želji)
  • Kašika maslinovog ulja
  • Kašičica limuna
  • So i biber po ukusu

Priprema:

Sve sastojke pomiješajte u činiji, pa prelijte limunom i maslinovim uljem. 

Pasta-salata sa tunjevinom i ljubičastim lukom
Izvor: prt scr /yt / Spain on a Fork

Tagovi

Mondo kuhinja recept recepti

