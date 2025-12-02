Tri posna doručka sa tunjevinom: Brzi i zdravi recepti za početak božićnog posta

Ako ste u potrazi za brzim i zdravim receptima za početak božićnog posta, otkrijte naša 3 posna doručka sa tunjevinom.
Sa početkom božićnog posta mnogi traže brze, jednostavne i posne recepte za doručak koji će biti ukusan, praktičan i dovoljno zasitan da obezbijedi energiju za naporan dan.
Jutarnja žurba često otežava pripremu obroka, pa je lako upasti u rutinu i ostati bez inspiracije. Upravo zato su ova tri recepta sa tunjevinom idealno rješenje - brzo se spremaju, lagani su, hranljivi i savršeni za ponijeti. Oni će vam svaki dan posta učiniti mnogo lakšim i ukusnijim.
1. Tuna namaz
Sastojci:
- 1 konzerva tunjevine u salamuri
- 2 kašike posnog majoneza
- 1 kašičica limunovog soka
- 1 sjeckani kiseli krastavčić
- malo crvene paprike, po želji
- malo crvenog luka, po želji
- so i biber po ukusu
Priprema:
Sve sastojke sjedinite u činiji i mješajte viljuškom dok ne postane kremasta smjesa. Mažite na prepečen hljeb.Izvor: Shutterstock
2. Tortilja sa tunjevinom i hrskavim povrćem
Sastojci:
- 1 konzerva tunjevine u salamuri
- 1 velika tortilja (integralna ili klasična)
- 2 kašike humusa
- 1 paprika isječena na trakice
- 1 svjež krastavac isečen na štapiće
- Nekoliko listova zelene salate
- Limunov sok, so, biber
Priprema:
Tortilju kratko zagrijte u tiganju da omekša. Premažite je tankim slojem humusa, pa na donju trećinu tortilje rasporediti salatu, tunjevinu i povrće. Začinite limunom, solju i biberom. Urolajte je.
3. Tuna pasta salata
Sastojci:
- 1 konzerva tunjevine
- 100 g kuvane tjestenine
- 1 svjež krastavac isjeckan na kockice
- 1 kašika humusa
- malo luka (po želji)
- Kašika maslinovog ulja
- Kašičica limuna
- So i biber po ukusu
Priprema:
Sve sastojke pomiješajte u činiji, pa prelijte limunom i maslinovim uljem.