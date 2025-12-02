Tri posna doručka sa tunjevinom: Brzi i zdravi recepti za početak božićnog posta

Ako ste u potrazi za brzim i zdravim receptima za početak božićnog posta, otkrijte naša 3 posna doručka sa tunjevinom.

Izvor: Printscreen/YT/One day One recipe

Sa početkom božićnog posta mnogi traže brze, jednostavne i posne recepte za doručak koji će biti ukusan, praktičan i dovoljno zasitan da obezbijedi energiju za naporan dan.

Jutarnja žurba često otežava pripremu obroka, pa je lako upasti u rutinu i ostati bez inspiracije. Upravo zato su ova tri recepta sa tunjevinom idealno rješenje - brzo se spremaju, lagani su, hranljivi i savršeni za ponijeti. Oni će vam svaki dan posta učiniti mnogo lakšim i ukusnijim.

1. Tuna namaz

Sastojci:

1 konzerva tunjevine u salamuri

2 kašike posnog majoneza

1 kašičica limunovog soka

1 sjeckani kiseli krastavčić

malo crvene paprike, po želji

malo crvenog luka, po želji

so i biber po ukusu

Priprema:

Sve sastojke sjedinite u činiji i mješajte viljuškom dok ne postane kremasta smjesa. Mažite na prepečen hljeb.

Izvor: Shutterstock

2. Tortilja sa tunjevinom i hrskavim povrćem

Sastojci:

1 konzerva tunjevine u salamuri

1 velika tortilja (integralna ili klasična)

2 kašike humusa

1 paprika isječena na trakice

1 svjež krastavac isečen na štapiće

Nekoliko listova zelene salate

Limunov sok, so, biber

Priprema:

Tortilju kratko zagrijte u tiganju da omekša. Premažite je tankim slojem humusa, pa na donju trećinu tortilje rasporediti salatu, tunjevinu i povrće. Začinite limunom, solju i biberom. Urolajte je.

Izvor: Foto: Printscreen/YT/Gurmantv

3. Tuna pasta salata

Sastojci:

1 konzerva tunjevine

100 g kuvane tjestenine

1 svjež krastavac isjeckan na kockice

1 kašika humusa

malo luka (po želji)

Kašika maslinovog ulja

Kašičica limuna

So i biber po ukusu

Priprema:

Sve sastojke pomiješajte u činiji, pa prelijte limunom i maslinovim uljem.

Pasta-salata sa tunjevinom i ljubičastim lukom

Izvor: prt scr /yt / Spain on a Fork