logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Starinski recept za medenо srce: Najljepši posni kolač sa džemom kojem niko ne može da odoli

Starinski recept za medenо srce: Najljepši posni kolač sa džemom kojem niko ne može da odoli

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako da napravite najljepši posni kolač sa džemom - medeno srce, po neodoljivom starinskom receptu.

Domaće medeno srce recept Izvor: Shutterstock

Medenо srce je kolač koji miriše na toplu, domaću kuhinju i budi uspomene iz djetinjstva. Mekano, sočno i aromatično tijesto, blagi tonovi cimeta i glazura od čokolade čine ga neodoljivim za sve generacije.

Ovaj posni kolač savršen je za dane posta, ali i za vikend uživanje, druženje sa prijateljima ili posluženje gostima. Idealno se slaže uz čaj ili kafu, a njegova jednostavna priprema i starinski šarm garantuju da će svaki zalogaj biti pravo zadovoljstvo.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač / posni desert

Porcije/Količina: 10-20 kocki

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 1 sat

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

(mjera šolja od 2 dl)

  • Tijesto:

  • 2 šolje šećera
  • 2 šolje brašna
  • 2 šolje kisele vode
  • 4 kašike džema od kajsije
  • 1/4 šolje ulja 
  • 1 puna kašičica sode bikarbone
  • 1 puna kašičica cimeta

  • Glazura od čokolade:

  • 100 g čokolade za kuvanje
  • 4 kašike ulja 

Priprema:

1. korak: Miješanje svih sastojaka

U velikoj činiji pomiješajte šećer, brašno, kiselu vodu, pekmez, ulje, sodu bikarbonu i cimet. Dobro sjedinite sve sastojke dok ne dobijete glatku, homogenu smjesu.

2. korak: Sipanje tijesta

Sipajte tijesto u prethodno pripremljen pleh u koji ste stavili pek papir, kako se kolač ne bi lijepio.

Savjeti za bolji ukus:
  • Pekmez možete zamijeniti i drugim voćnim namazom po ukusu.
  • Za bogatiji ukus, dodajte malo narendane korice limuna u tijesto.

3. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni dok kolač ne dobije zlatnu boju i ne postane čvrst na dodir (oko 20–25 minuta).

4. korak: Premazivanje džemom

Vruć kolač premažite sa 4 kašike džema od kajsije. Ovo će mu dati sočnost i blagu aromu voća.

5. korak: Premazivanje glazurom

Za glazuru, čokoladu pomiješajte sa uljem i lagano zagrijavajte dok se sastojci ne sjedine u glatku masu. Prelijte preko kolača i ravnomjerno rasporedite.

6. korak: Služenje

Ostavite kolač da se potpuno ohladi, a zatim isjeckajte na kocke. Poslužite uz šolju tople kafe ili čaja.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA