Starinski recept za medenо srce: Najljepši posni kolač sa džemom kojem niko ne može da odoli

Evo kako da napravite najljepši posni kolač sa džemom - medeno srce, po neodoljivom starinskom receptu.
Medenо srce je kolač koji miriše na toplu, domaću kuhinju i budi uspomene iz djetinjstva. Mekano, sočno i aromatično tijesto, blagi tonovi cimeta i glazura od čokolade čine ga neodoljivim za sve generacije.
Ovaj posni kolač savršen je za dane posta, ali i za vikend uživanje, druženje sa prijateljima ili posluženje gostima. Idealno se slaže uz čaj ili kafu, a njegova jednostavna priprema i starinski šarm garantuju da će svaki zalogaj biti pravo zadovoljstvo.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač / posni desert
Porcije/Količina: 10-20 kocki
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: 1 sat
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
(mjera šolja od 2 dl)
Tijesto:
- 2 šolje šećera
- 2 šolje brašna
- 2 šolje kisele vode
- 4 kašike džema od kajsije
- 1/4 šolje ulja
- 1 puna kašičica sode bikarbone
- 1 puna kašičica cimeta
Glazura od čokolade:
- 100 g čokolade za kuvanje
- 4 kašike ulja
Priprema:
1. korak: Miješanje svih sastojaka
U velikoj činiji pomiješajte šećer, brašno, kiselu vodu, pekmez, ulje, sodu bikarbonu i cimet. Dobro sjedinite sve sastojke dok ne dobijete glatku, homogenu smjesu.
2. korak: Sipanje tijesta
Sipajte tijesto u prethodno pripremljen pleh u koji ste stavili pek papir, kako se kolač ne bi lijepio.
- Pekmez možete zamijeniti i drugim voćnim namazom po ukusu.
- Za bogatiji ukus, dodajte malo narendane korice limuna u tijesto.
3. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni dok kolač ne dobije zlatnu boju i ne postane čvrst na dodir (oko 20–25 minuta).
4. korak: Premazivanje džemom
Vruć kolač premažite sa 4 kašike džema od kajsije. Ovo će mu dati sočnost i blagu aromu voća.
5. korak: Premazivanje glazurom
Za glazuru, čokoladu pomiješajte sa uljem i lagano zagrijavajte dok se sastojci ne sjedine u glatku masu. Prelijte preko kolača i ravnomjerno rasporedite.
6. korak: Služenje
Ostavite kolač da se potpuno ohladi, a zatim isjeckajte na kocke. Poslužite uz šolju tople kafe ili čaja.
(Stvar ukusa/Mondo)