Kosa koju obožava i Kim Kardašijan glavni je hit za 2026: Napravite je kod kuće u samo pet koraka

Kosa koju obožava i Kim Kardašijan glavni je hit za 2026: Napravite je kod kuće u samo pet koraka

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Staklena kosa je najveći trend 2026. godine. Saznajte kako da postignete savršeno glatku i sjajnu kosu bez pegle, uz jednostavnu kućnu rutinu.

Staklena kosa trend 2026 Izvor: Olga by Shefer/Shutterstock

  • Staklena kosa je najveći hair trend 2026. i donosi savršeno glatke, sjajne vlasi bez pegle.
  • Fokus je na dubinskoj nezi i zdravlju kose, a ne na agresivnom stilizovanju.
  • Efekat luksuznog sjaja moguće je postići kod kuće za 20 minuta.

Zaboravite na lokne i prirodnu teksturu – 2026. godina donosi veliki povratak ultraglajke, ogledalo-sjajne kose. Takozvana "staklena kosa" podrazumjeva visok sjaj, savršeno ravne vlasi koje reflektuju svjetlost, kao da su prekrivene tečnim staklom. Efekat je luksuzan, uredan i izgleda kao da ste upravo izašli iz salona.

Kim Kardašijan, Hejli Biber i Demi Mur već dugo su verne ovom izgledu, a sada trend osvaja i ulice i društvene mreže. Najvažnija promena u 2026. jeste to što se staklena kosa više ne postiže svakodnevnim peglanjem, već pažljivom njegom koja zatvara kutikulu i daje dugotrajan sjaj. Dobra vijest je da ovaj efekat možete postići i kod kuće – za svega 15 do 20 minuta.

Zašto je "staklena kosa" najveći trend 2026.

Beauty stručnjaci iz magazina Allure i Elle već su je proglasili najsofisticiranijim trendom godine. Minimalizam, čiste linije i odsustvo "haosa" u kosi čine da svaka kombinacija izgleda skuplje i elegantnije.

Posebno efektno izgleda na tamnim nijansama, poput crne ili čokoladne, gdje kosa podsjeća na tečni metal. Trend je pogodan za sve dužine, ali se najljepše ističe na ravnom rezu do ramena ili ispod njih. Najveća prednost? Akcenat je na zdravlju kose, jer sjaj dolazi iz dubinske hidratacije, a ne iz pregrijavanja.

Kako da postignete "staklenu" kosu kod kuće – bez pegle

Ključ uspjeha krije se u lamelarnoj nezi, uljima i proizvodima za sjaj koji zaglađuju kutikulu i reflektuju svjetlost. Toplota se svodi na minimum – po potrebi samo fen, i to uz završetak hladnim vazduhom.

  1. Pravilno pranje
    Počnite sa šamponom koji zaglađuje kosu. Birajte formule sa arganovim uljem, ekstraktom bisera ili lamelarnom vodom, jer čiste kosu bez isušivanja i odmah daju sjaj.
  2. Dubinska hidratacija
    Nanesite masku ili regenerator sa hijaluronskom kiselinom, medom ili keratinom i ostavite da djeluje 5–10 minuta. Kosa ostaje glatka i sjajna i do 72 sata.
  3. Serum ili ulje na vlažnu kosu
    Jedna do dvije kapi laganog ulja (arganovo, kokosovo ili bez silikona) dovoljno je da "zapečati" vlagu. Nanosite od sredine dužine ka krajevima, izbjegavajući teme.
  4. Sušenje bez pregrijavanja
    Fen koristite na srednjoj temperaturi, uz usmeravanje vazduha odozgo nadole. Završite hladnim mlazom kako biste zatvorili kutikulu i fiksirali sjaj.
  5. Završni sjaj
    Na suvu kosu nanesite gloss sprej ili kap ulja. Ako je kosa sklona uvijanju, dodajte kremu za zaglađivanje ili anti-frizz serum.
Sprej za kosu
Izvor: Zigres/Shutterstock

Kako da sjaj duže traje

  • Perite kosu mlakom ili hladnom vodom
  • Spavajte na svilenoj ili satenskoj jastučnici
  • Jednom nedjeljno koristite hranljivu masku sa uljima
  • Redovno skraćujte krajeve za savršeno ravan rez

Ovaj trend promoviše svjesnu lepotu – manje alata, više njege. Rezultat je kosa koja izgleda kao iz salona, ali bez oštećenja. Ako želite da u 2026. budete korak ispred svih, "staklena kosa" je pravi izbor.

Tagovi

kosa njega savjeti

