Napravite popse od keksa koje djeca obožavaju. Ovaj recept je savršen za rođendane i druge svečane prilike, a mogućnosti za ukrašavanje su beskrajne.
Popsi od keksa postali su jedan od najpopularnijih slatkiša na dječijim rođendanima i porodičnim proslavama. Izgledom podsjećaju na lizalice, ali se u njima zapravo krije mekana i preukusna smjesa od keksa.
Ovaj desert je jednostavan za pripremu jer se pravi bez pečenja, a zahvaljujući čokoladnoj glazuri i šarenim mrvicama izgleda veoma dekorativno. Osim što su ukusni, popsi su praktični za posluživanje i lako se prilagođavaju različitim ukusima i prilikama.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: desert bez pečenja
Porcije/Količina: oko 20 popsa
Vrijeme pripreme: oko 20 minuta
Vrijeme kuvanja/hlađenja: oko 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za smjesu:
- 300 g mljevenog keksa
- 200 g margarina
- 200 g šećera u prahu
- 8 kašika soka od pomorandže
Za glazuru:
- 150 g bijele čokolade
- 150 g crne čokolade
- 2 kašike ulja
Za dekoraciju:
- šarene mrvice
- ukrasi po želji
Priprema:
1. korak: Priprema smjese
U većoj posudi pomiješajte mljeveni keks i šećer u prahu. Dodajte rastopljen margarin i dobro sjedinite smjesu mikserom ili varjačom dok ne postane ujednačena. Ukoliko pravite posnu verziju, u galeriji ispod možete pronaći neke od zamjena.
Najbolji recept za popse od keksa: Šareni kolači na štapiću koje djeca obožavaju
2. korak: Dodavanje soka
Postepeno dodajte sok od pomorandže i rukama umiješajte smjesu dok ne dobijete kompaktnu masu pogodnu za oblikovanje.
3. korak: Oblikovanje
Od pripremljene smjese pravite kuglice približno iste veličine i poređajte ih na tacnu.
4. korak: Hlađenje
Stavite kuglice u zamrzivač na oko 15 minuta kako bi se stegle i lakše umakale u čokoladu.
5. korak: Glazura
Crnu i bijelu čokoladu otopite odvojeno na pari, uz dodatak malo ulja kako bi glazura bila glatka i sjajna.
Manje i ujednačene kuglice lakše se umaču u čokoladu i ljepše izgledaju. Takođe će se čokoladna glazura ravnomjernije rasporediti.
6. korak: Stavljanje štapića
Vrh štapića ili slamčice umočite u otopljenu čokoladu, zatim ga zabodite u svaku kuglicu i vratite ih kratko u zamrzivač da se učvrste.
7. korak: Umakanje u glazuru
Kuglice potom umočite u otopljenu čokoladu, pustite da se višak ocijedi, a zatim ih odmah pospite šarenim mrvicama ili drugim ukrasima.
8. korak: Hlađenje
Popsi se mogu postaviti u stiropor ili visoku čašu dok se glazura ne stegne. Nakon toga ih čuvajte u frižideru do posluživanja.
(Stvar ukusa/Mondo)