Najbolji recept za popse od keksa: Šareni kolači na štapiću koje djeca obožavaju

Napravite popse od keksa koje djeca obožavaju. Ovaj recept je savršen za rođendane i druge svečane prilike, a mogućnosti za ukrašavanje su beskrajne.

Popsi od keksa postali su jedan od najpopularnijih slatkiša na dječijim rođendanima i porodičnim proslavama. Izgledom podsjećaju na lizalice, ali se u njima zapravo krije mekana i preukusna smjesa od keksa.

Ovaj desert je jednostavan za pripremu jer se pravi bez pečenja, a zahvaljujući čokoladnoj glazuri i šarenim mrvicama izgleda veoma dekorativno. Osim što su ukusni, popsi su praktični za posluživanje i lako se prilagođavaju različitim ukusima i prilikama.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: desert bez pečenja

Porcije/Količina: oko 20 popsa

Vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme kuvanja/hlađenja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za smjesu:

300 g mljevenog keksa

200 g margarina

200 g šećera u prahu

8 kašika soka od pomorandže

Za glazuru:

150 g bijele čokolade

150 g crne čokolade

2 kašike ulja

Za dekoraciju:

šarene mrvice

ukrasi po želji

1. korak: Priprema smjese

U većoj posudi pomiješajte mljeveni keks i šećer u prahu. Dodajte rastopljen margarin i dobro sjedinite smjesu mikserom ili varjačom dok ne postane ujednačena. Ukoliko pravite posnu verziju, u galeriji ispod možete pronaći neke od zamjena.

2. korak: Dodavanje soka

Postepeno dodajte sok od pomorandže i rukama umiješajte smjesu dok ne dobijete kompaktnu masu pogodnu za oblikovanje.

3. korak: Oblikovanje

Od pripremljene smjese pravite kuglice približno iste veličine i poređajte ih na tacnu.

4. korak: Hlađenje

Stavite kuglice u zamrzivač na oko 15 minuta kako bi se stegle i lakše umakale u čokoladu.

5. korak: Glazura

Crnu i bijelu čokoladu otopite odvojeno na pari, uz dodatak malo ulja kako bi glazura bila glatka i sjajna.

Ne pravite prevelike kuglice: Manje i ujednačene kuglice lakše se umaču u čokoladu i ljepše izgledaju. Takođe će se čokoladna glazura ravnomjernije rasporediti.

6. korak: Stavljanje štapića

Vrh štapića ili slamčice umočite u otopljenu čokoladu, zatim ga zabodite u svaku kuglicu i vratite ih kratko u zamrzivač da se učvrste.

7. korak: Umakanje u glazuru

Kuglice potom umočite u otopljenu čokoladu, pustite da se višak ocijedi, a zatim ih odmah pospite šarenim mrvicama ili drugim ukrasima.

8. korak: Hlađenje

Popsi se mogu postaviti u stiropor ili visoku čašu dok se glazura ne stegne. Nakon toga ih čuvajte u frižideru do posluživanja.

