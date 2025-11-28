Brzi omlet sa čia sjemenkama, fetom i spanaćem: Lagani doručak koji daje energiju za cijeli dan

Pripremite lagani doručak koji će vam dati energiju za cijeli dan - brzi omlet sa čia sjemenkama, fetom i spanaćem.
Ukoliko ujutru nemate mnogo vremena, a želite doručak koji je zdrav, ukusan i gotov za samo nekoliko minuta - ovaj omlet je pun pogodak. Lagana kombinacija jaja, čia sjemenki, fete i svježeg lisnatog povrća obezbjeđuje energiju, sitost i savršen balans ukusa.
Priprema je jednostavna, sastojci su pristupačni, a rezultat je baš onakav kakav volimo za početak dana: mekan, sočan i pun hranljivih dodataka.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: doručak/zdrava hrana
Porcije/Količina: 1
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja: 5 minuta
Ukupno vrijeme: 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 jaja
- 60 ml mlijeka
- 1 kašičica čia sjemenki
- Malo svježe mljevenog bibera
- 1 kašičica maslinovog ulja
- 25 g feta sira, izmrvljeno
- šaka bebi spanaća
Priprema:
1. korak: Mućenje jaja
Umutite jaja sa mlijekom, čija sjemenkama i malo bibera. Ostavite 10 minuta da čia počne da bubri i da smjesa postane gušća.
2. korak: Sipanje u tiganj
U tiganju zagrijte maslinovo ulje, pa sipajte pripremljenu smjesu za omlet.
3. korak: Pečenje
Lagano okrenite tiganj u krug kako bi jaja ravnomjerno prekrila dno. Pecite na umjerenoj temperaturi dok se omlet skoro ne stegne.
4. korak: Posipanje fete i spanaća
Preko površine rasporedite izmrvljenu fetu i svježe listove spanaća. Kratko nastavite da pečete, tek da spanać malo omekša.
5. korak: Služenje
Preklopite omlet i odmah poslužite.