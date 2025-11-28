logo


Brzi omlet sa čia sjemenkama, fetom i spanaćem: Lagani doručak koji daje energiju za cijeli dan

Brzi omlet sa čia sjemenkama, fetom i spanaćem: Lagani doručak koji daje energiju za cijeli dan

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Pripremite lagani doručak koji će vam dati energiju za cijeli dan - brzi omlet sa čia sjemenkama, fetom i spanaćem.

recept za omlet sa čia sjemenkama, fetom i spanaćem Izvor: Shutterstock

Ukoliko ujutru nemate mnogo vremena, a želite doručak koji je zdrav, ukusan i gotov za samo nekoliko minuta - ovaj omlet je pun pogodak. Lagana kombinacija jaja, čia sjemenki, fete i svježeg lisnatog povrća obezbjeđuje energiju, sitost i savršen balans ukusa.

Priprema je jednostavna, sastojci su pristupačni, a rezultat je baš onakav kakav volimo za početak dana: mekan, sočan i pun hranljivih dodataka.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: doručak/zdrava hrana

Porcije/Količina:

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja: 5 minuta

Ukupno vrijeme: 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 60 ml mlijeka
  • 1 kašičica čia sjemenki
  • Malo svježe mljevenog bibera
  • 1 kašičica maslinovog ulja
  • 25 g feta sira, izmrvljeno
  • šaka bebi spanaća

Priprema:

1. korak: Mućenje jaja

Umutite jaja sa mlijekom, čija sjemenkama i malo bibera. Ostavite 10 minuta da čia počne da bubri i da smjesa postane gušća.

2. korak: Sipanje u tiganj

U tiganju zagrijte maslinovo ulje, pa sipajte pripremljenu smjesu za omlet.

3. korak: Pečenje

Lagano okrenite tiganj u krug kako bi jaja ravnomjerno prekrila dno. Pecite na umjerenoj temperaturi dok se omlet skoro ne stegne.

4. korak: Posipanje fete i spanaća

Preko površine rasporedite izmrvljenu fetu i svježe listove spanaća. Kratko nastavite da pečete, tek da spanać malo omekša.

5. korak: Služenje

Preklopite omlet i odmah poslužite.

Pročitajte još

Tagovi

omlet recept Mondo kuhinja doručak

