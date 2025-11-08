Starinski recept za proju sa kojim nema greške: Savršen doručak za svaki dan

Svakog dana napravite savršen doručak na osnovu starinskog recepta za proju.
Nema ljepšeg početka dana od mirisa svježe pečene proje. Ovaj jednostavan i starinski specijalitet od kukuruznog brašna omiljen je već generacijama. Mekana, zlatna i puna ukusa, proja se savršeno slaže uz čašu jogurta, ali i kao prilog uz sarmu ili podvarak. Priprema je brza, a rezultat – pravi domaći doručak koji grije dušu i tijelo.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak / predjelo
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme pečenja: 15–20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 20–25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 350–400 g kukuruznog brašna
- 1 čaša mlake vode (malo veća od standardne čaše)
- 1 prašak za pecivo
- So po ukusu
- Mast ili ulje za podmazivanje tepsije
Priprema:
1. korak: Suvi sastojci
U veću činiju stavite kukuruzno brašno, dodajte prašak za pecivo i so.
2. korak: Dodavanje vode
Postepeno sipajte mlaku vodu i miješajte dok ne dobijete smjesu gušću od one za palačinke. Po potrebi dodajte još malo vode.
3. korak: Podmazivanje
Podmažite tepsiju mašću ili uljem.
4. korak: Pečenje
Sipajte smjesu u pripremljenu tepsiju i poravnajte varjačom ili kašikom. Stavite u unaprijed zagrijanu rernu na 200 stepeni i pecite 15–20 minuta, dok proja ne dobije zlatnu boju.
5. korak: Hlađenje
Ispečenu proju lagano poprskajte vodom, pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite da se prohladi – tako ostaje mekana.
Ako volite proju, ne propustite i ovu brzu verziju – Proja na čaše!
Klasična proja je uvijek dobrodošla, ali ponekad nam treba brz i jednostavan doručak – upravo zato donosimo recept za proju „na šolje“, koji se sprema lako i brzo, a i dalje čuva autentičan ukus starinskog specijaliteta.
Prilikom odmjeravanja sastojaka koristite šolju od 200 mililitara.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak / predjelo
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 20–25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 30–35 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 jaja
- 1 šolja kukuruznog brašna ili palente
- 1 šolja bijelog brašna
- 1 šolja jogurta
- ½ šolje ulja
- ½ šolje vode (obične ili kisele)
- 1 kesica praška za pecivo
- ½ ravne kašičice soli
- 300 g sira, izmrvljenog
Priprema:
1. korak: Suvi sastojci
U veću činiju pomiješajte kukuruzno brašno, bijelo brašno, prašak za pecivo i so.
2. korak: Tečni sastojci
Dodajte tečne sastojke – jaja, jogurt, ulje i vodu (ili kiselu vodu) i sve dobro sjedinite varjačom ili mikserom.
3. korak: Dodavanje sira
Umućenu smjesu obogatite izmrvljenim sirom i još jednom sve dobro promiješajte.
4. korak: Pečenje
Sipajte smjesu u podmazan i brašnom posut pleh ili u kalupe za projice (ako koristite kalupe, podmazivanje nije potrebno). Pecite u prethodno zagrijanoj rerni dok proja ne dobije zlatnu boju, oko 20–25 minuta.
(Krstarica/Stvar ukusa)