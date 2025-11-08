Starinski recept za proju sa kojim nema greške: Savršen doručak za svaki dan

Svakog dana napravite savršen doručak na osnovu starinskog recepta za proju.

Izvor: Shutterstock

Nema ljepšeg početka dana od mirisa svježe pečene proje. Ovaj jednostavan i starinski specijalitet od kukuruznog brašna omiljen je već generacijama. Mekana, zlatna i puna ukusa, proja se savršeno slaže uz čašu jogurta, ali i kao prilog uz sarmu ili podvarak. Priprema je brza, a rezultat – pravi domaći doručak koji grije dušu i tijelo.



Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak / predjelo

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme pečenja: 15–20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 20–25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

350–400 g kukuruznog brašna

1 čaša mlake vode (malo veća od standardne čaše)

1 prašak za pecivo

So po ukusu

Mast ili ulje za podmazivanje tepsije

1. korak: Suvi sastojci

U veću činiju stavite kukuruzno brašno, dodajte prašak za pecivo i so.

2. korak: Dodavanje vode

Postepeno sipajte mlaku vodu i miješajte dok ne dobijete smjesu gušću od one za palačinke. Po potrebi dodajte još malo vode.

3. korak: Podmazivanje

Podmažite tepsiju mašću ili uljem.

4. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u pripremljenu tepsiju i poravnajte varjačom ili kašikom. Stavite u unaprijed zagrijanu rernu na 200 stepeni i pecite 15–20 minuta, dok proja ne dobije zlatnu boju.

5. korak: Hlađenje

Ispečenu proju lagano poprskajte vodom, pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite da se prohladi – tako ostaje mekana.

Proja za post na vodi

Izvor: Shutterstock

Ako volite proju, ne propustite i ovu brzu verziju – Proja na čaše!

Klasična proja je uvijek dobrodošla, ali ponekad nam treba brz i jednostavan doručak – upravo zato donosimo recept za proju „na šolje“, koji se sprema lako i brzo, a i dalje čuva autentičan ukus starinskog specijaliteta.

Prilikom odmjeravanja sastojaka koristite šolju od 200 mililitara.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak / predjelo

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30–35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

2 jaja

1 šolja kukuruznog brašna ili palente

1 šolja bijelog brašna

1 šolja jogurta

½ šolje ulja

½ šolje vode (obične ili kisele)

1 kesica praška za pecivo

½ ravne kašičice soli

300 g sira, izmrvljenog

Izvor: Shutterstock

Priprema:

1. korak: Suvi sastojci

U veću činiju pomiješajte kukuruzno brašno, bijelo brašno, prašak za pecivo i so.

2. korak: Tečni sastojci

Dodajte tečne sastojke – jaja, jogurt, ulje i vodu (ili kiselu vodu) i sve dobro sjedinite varjačom ili mikserom.

3. korak: Dodavanje sira

Umućenu smjesu obogatite izmrvljenim sirom i još jednom sve dobro promiješajte.

4. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u podmazan i brašnom posut pleh ili u kalupe za projice (ako koristite kalupe, podmazivanje nije potrebno). Pecite u prethodno zagrijanoj rerni dok proja ne dobije zlatnu boju, oko 20–25 minuta.

(Krstarica/Stvar ukusa)