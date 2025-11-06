Recept za najukusniji slatki kupus koji ćete ikada probati: Jedan začin mu daje poseban šmek

Saznajte koji začin daje poseban šmek u receptu za najukusniji slatki kupus koji ćete ikada probati.

Izvor: Shutterstock

Kada stigne hladno vrijeme, svi posežemo za jelima koja će nam ugrijati i dušu i tijelo, a jedno od takvih je upravo slatki kupus. Iako rijetko kome spada među omiljene, postoji jednostavan način da mu poboljšate ne samo ukus, već i miris koji mnoge odbija.

Pored dodatka paradajz pirea i stabljike celera, Mađari se kunu u jedan poseban začin koji potpuno transformiše ovo jelo - kim! Možda djeluje neobično, ali probajte – čak će i oni koji inače izbjegavaju kupus tražiti još jedan tanjir.

Osnovne informacije

Kuhinja: Mađarska

Tip jela: Glavno jelo

Porcije: 6

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 50 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta

Težina: Srednje lako

Sastojci:

1 glavica kupusa

1 l paradajz sosa

475 ml vode

2-3 kašike paradajz pirea

1 glavica crnog luka

jedna stabljika celera

2 šargarepe

4 kašike ulja

3 kašike običnog brašna

1 kašičica mljevene slatke paprike

pola kašičice mljevenog kima

1 kašika šećera ili po ukusu

1 kašičica soli

Priprema:

1. korak: Čišćenje i sjeckanje kupusa

Uklonite spoljašnje ili oštećene listove sa kupusa i podijelite ga na četvrtine, isijecite čvrstu sredinu, pa isijecite listove na trakice.

2. korak: Krčkanje

U duboku šerpu ubacite šolju vode, šargarepu, paradajz sos i paradajz pire, pa dodajte trakice kupusa. Začinite solju i mljevenim kimom. Ubacite cijeli luk bez ljuske i stabljiku celera i kuvajte na srednjoj vatri dok kupus ne omekša, oko pola sata.

Savjet za pripremu najukusnijeg slatkog kupusa

Izvor: Shutterstock

3. korak: Vađenje luka i celera

Kada je kupus gotov, izvadite luk i stabljiku celera iz šerpe u kojoj se kuvao. Provjerite da li potrebno da dolijete malo vode, ako jeste dodajte i nastavite da krčkate na laganoj vatri.

4. korak: Pravljenje zaprške

U malom tiganju zagrijte oko četiri kašike ulja, dodajte tri ravne kašike običnog brašna i pržite na srednje laganoj vatri dok ne počne da rumeni. Sklonite sa vatre, pa umiješajte kašičicu slatke paprike u prahu. Dodajte oko šolju hladne vode uz neprekidno miješanje, a zatim sipajte ovu smjesu u šerpu sa kupusom.

5. korak: Završnica

Miješajte dok se malo ne zgusne. Zasladite sa malo šećera po ukusu i krčkajte još nekoliko minuta prije serviranja.

(Espreso/StvarUkusa)