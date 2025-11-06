Recept za najukusniji slatki kupus koji ćete ikada probati: Jedan začin mu daje poseban šmek

Saznajte koji začin daje poseban šmek u receptu za najukusniji slatki kupus koji ćete ikada probati.
Kada stigne hladno vrijeme, svi posežemo za jelima koja će nam ugrijati i dušu i tijelo, a jedno od takvih je upravo slatki kupus. Iako rijetko kome spada među omiljene, postoji jednostavan način da mu poboljšate ne samo ukus, već i miris koji mnoge odbija.
Pored dodatka paradajz pirea i stabljike celera, Mađari se kunu u jedan poseban začin koji potpuno transformiše ovo jelo - kim! Možda djeluje neobično, ali probajte – čak će i oni koji inače izbjegavaju kupus tražiti još jedan tanjir.
Osnovne informacije
Kuhinja: Mađarska
Tip jela: Glavno jelo
Porcije: 6
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 50 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta
Težina: Srednje lako
Sastojci:
- 1 glavica kupusa
- 1 l paradajz sosa
- 475 ml vode
- 2-3 kašike paradajz pirea
- 1 glavica crnog luka
- jedna stabljika celera
- 2 šargarepe
- 4 kašike ulja
- 3 kašike običnog brašna
- 1 kašičica mljevene slatke paprike
- pola kašičice mljevenog kima
- 1 kašika šećera ili po ukusu
- 1 kašičica soli
Priprema:
1. korak: Čišćenje i sjeckanje kupusa
Uklonite spoljašnje ili oštećene listove sa kupusa i podijelite ga na četvrtine, isijecite čvrstu sredinu, pa isijecite listove na trakice.
2. korak: Krčkanje
U duboku šerpu ubacite šolju vode, šargarepu, paradajz sos i paradajz pire, pa dodajte trakice kupusa. Začinite solju i mljevenim kimom. Ubacite cijeli luk bez ljuske i stabljiku celera i kuvajte na srednjoj vatri dok kupus ne omekša, oko pola sata.
3. korak: Vađenje luka i celera
Kada je kupus gotov, izvadite luk i stabljiku celera iz šerpe u kojoj se kuvao. Provjerite da li potrebno da dolijete malo vode, ako jeste dodajte i nastavite da krčkate na laganoj vatri.
4. korak: Pravljenje zaprške
U malom tiganju zagrijte oko četiri kašike ulja, dodajte tri ravne kašike običnog brašna i pržite na srednje laganoj vatri dok ne počne da rumeni. Sklonite sa vatre, pa umiješajte kašičicu slatke paprike u prahu. Dodajte oko šolju hladne vode uz neprekidno miješanje, a zatim sipajte ovu smjesu u šerpu sa kupusom.
5. korak: Završnica
Miješajte dok se malo ne zgusne. Zasladite sa malo šećera po ukusu i krčkajte još nekoliko minuta prije serviranja.
(Espreso/StvarUkusa)