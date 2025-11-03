Bakin recept za slani rolat sa pečurkama, prazilukom i spanaćem

Saznajte kako da napravite najljepši i najukusniji posni slani rolat sa pečurkama po bakinom receptu.
Posni rolat od različitog povrća predstavlja savršen balans jednostavnosti i raskoši ukusa. Mekano tijesto od spanaća i lagani fil od šampinjona i praziluka čine ga savršenim.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slavski recept, posno predjelo
Porcije/Količina: za 6–8 osoba
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme pečenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme: oko 40 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za koru:
- 300 g spanaća (svježeg ili blanširanog)
- 4 kašike ulja
- 3 kašike brašna
- 1 prašak za pecivo
- 50 ml mineralne vode
- So po ukusu
Za fil:
- 300 g šampinjona
- 1 veći praziluk (ili 1 glavica crnog luka)
- 3 kašike ulja
- 1 kašika sojinog sosa (opciono)
- So, biber po ukusu
- 2 kašike prezli
Za premazivanje:
- 2 kašike posnog majoneza ili pavlake od soje
Priprema:
1. korak: Priprema spanaća
Spanać očistite, kratko obarite u slanoj vodi, ocijedite i sitno isjeckajte. Ostavite da se malo prohladi.
Ako želite bogatiji ukus, u fil možete dodati sitno sjeckane masline ili kašičicu senfa.
Umjesto spanaća možete koristiti blitvu — daje sličnu strukturu i osvježavajuću aromu.
Rolat se može pripremiti dan ranije; biće još ljepši kada prenoći u frižideru.
2. korak: Priprema kore
U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, so, ulje i mineralnu vodu. Dodajte isjeckani spanać i dobro promiješajte da se masa sjedini. Sipajte smjesu u pleh obložen papirom za pečenje i poravnajte površinu. Pecite u rerni zagrijanoj na 200°C oko 15 minuta, dok kora ne porumeni i postane elastična.
3. korak: Priprema fila
Na ulju propržite sitno sječen praziluk, pa dodajte isjeckane pečurke. Dinstajte dok tečnost ne ispari, zatim začinite solju, biberom i sojinim sosom. Na kraju dodajte prezle da upiju višak vlage.
4. korak: Formiranje rolata
Na ohlađenu koru premažite tanak sloj posnog majoneza, pa rasporedite fil od pečuraka.
Polako uvijte rolat pomoću papira za pečenje. Uvijeni rolat umotajte u foliju i ostavite u frižideru najmanje sat vremena da se stegne.
5. korak: Serviranje
Rolat isjecite na kolutove debljine oko 1,5 cm i služite kao hladno predjelo.
(Stvar ukusa/Mondo)