Bakin recept za slani rolat sa pečurkama, prazilukom i spanaćem

Saznajte kako da napravite najljepši i najukusniji posni slani rolat sa pečurkama po bakinom receptu.

Posni rolat od različitog povrća predstavlja savršen balans jednostavnosti i raskoši ukusa. Mekano tijesto od spanaća i lagani fil od šampinjona i praziluka čine ga savršenim.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slavski recept, posno predjelo

Porcije/Količina: za 6–8 osoba

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme: oko 40 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za koru:

300 g spanaća (svježeg ili blanširanog)

4 kašike ulja

3 kašike brašna

1 prašak za pecivo

50 ml mineralne vode

So po ukusu

Za fil:

300 g šampinjona

1 veći praziluk (ili 1 glavica crnog luka)

3 kašike ulja

1 kašika sojinog sosa (opciono)

So, biber po ukusu

2 kašike prezli

Za premazivanje:

2 kašike posnog majoneza ili pavlake od soje

Priprema:

1. korak: Priprema spanaća

Spanać očistite, kratko obarite u slanoj vodi, ocijedite i sitno isjeckajte. Ostavite da se malo prohladi.

Savjeti plus Ako želite bogatiji ukus, u fil možete dodati sitno sjeckane masline ili kašičicu senfa. Umjesto spanaća možete koristiti blitvu — daje sličnu strukturu i osvježavajuću aromu. Rolat se može pripremiti dan ranije; biće još ljepši kada prenoći u frižideru.

2. korak: Priprema kore

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, so, ulje i mineralnu vodu. Dodajte isjeckani spanać i dobro promiješajte da se masa sjedini. Sipajte smjesu u pleh obložen papirom za pečenje i poravnajte površinu. Pecite u rerni zagrijanoj na 200°C oko 15 minuta, dok kora ne porumeni i postane elastična.

3. korak: Priprema fila

Na ulju propržite sitno sječen praziluk, pa dodajte isjeckane pečurke. Dinstajte dok tečnost ne ispari, zatim začinite solju, biberom i sojinim sosom. Na kraju dodajte prezle da upiju višak vlage.

4. korak: Formiranje rolata

Na ohlađenu koru premažite tanak sloj posnog majoneza, pa rasporedite fil od pečuraka.

Polako uvijte rolat pomoću papira za pečenje. Uvijeni rolat umotajte u foliju i ostavite u frižideru najmanje sat vremena da se stegne.

5. korak: Serviranje

Rolat isjecite na kolutove debljine oko 1,5 cm i služite kao hladno predjelo.

