logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bakin recept za slani rolat sa pečurkama, prazilukom i spanaćem

Bakin recept za slani rolat sa pečurkama, prazilukom i spanaćem

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Saznajte kako da napravite najljepši i najukusniji posni slani rolat sa pečurkama po bakinom receptu.

slani rolat sa pečurkama, prazilukom i spanaćem Izvor: Shutterstock

Posni rolat od različitog povrća predstavlja savršen balans jednostavnosti i raskoši ukusa. Mekano tijesto od spanaća i lagani fil od šampinjona i praziluka čine ga savršenim.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slavski recept, posno predjelo

Porcije/Količina: za 6–8 osoba

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme: oko 40 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za koru:

  • 300 g spanaća (svježeg ili blanširanog)
  • 4 kašike ulja
  • 3 kašike brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 50 ml mineralne vode
  • So po ukusu

  • Za fil:

  • 300 g šampinjona
  • 1 veći praziluk (ili 1 glavica crnog luka)
  • 3 kašike ulja
  • 1 kašika sojinog sosa (opciono)
  • So, biber po ukusu
  • 2 kašike prezli

  • Za premazivanje:

  • 2 kašike posnog majoneza ili pavlake od soje

Priprema:

1. korak: Priprema spanaća

Spanać očistite, kratko obarite u slanoj vodi, ocijedite i sitno isjeckajte. Ostavite da se malo prohladi.

Savjeti plus

Ako želite bogatiji ukus, u fil možete dodati sitno sjeckane masline ili kašičicu senfa.

Umjesto spanaća možete koristiti blitvu — daje sličnu strukturu i osvježavajuću aromu.

Rolat se može pripremiti dan ranije; biće još ljepši kada prenoći u frižideru.

2. korak: Priprema kore

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, so, ulje i mineralnu vodu. Dodajte isjeckani spanać i dobro promiješajte da se masa sjedini. Sipajte smjesu u pleh obložen papirom za pečenje i poravnajte površinu. Pecite u rerni zagrijanoj na 200°C oko 15 minuta, dok kora ne porumeni i postane elastična.

3. korak: Priprema fila

Na ulju propržite sitno sječen praziluk, pa dodajte isjeckane pečurke. Dinstajte dok tečnost ne ispari, zatim začinite solju, biberom i sojinim sosom. Na kraju dodajte prezle da upiju višak vlage.

4. korak: Formiranje rolata

Na ohlađenu koru premažite tanak sloj posnog majoneza, pa rasporedite fil od pečuraka.
Polako uvijte rolat pomoću papira za pečenje. Uvijeni rolat umotajte u foliju i ostavite u frižideru najmanje sat vremena da se stegne.

5. korak: Serviranje

Rolat isjecite na kolutove debljine oko 1,5 cm i služite kao hladno predjelo.

(Stvar ukusa/Mondo)

Tagovi

recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA