Jesen na tanjiru: Recept za topli kolač s jabukama i cimetom

Isprobajte jednostavan jesenji kolač s jabukama i cimetom — mekan, mirisan i gotov za manje od sat vremena. Savršen uz kafu ili čaj!

Izvor: ChatGPT

Sastojci:

3 veće jabuke (najbolje kiselkaste)

2 jaja

150 g šećera

100 ml ulja

100 ml jogurta

1 kesica vanilin šećera

200 g brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica cimeta

prstohvat soli

po želji: orasi, grožđice ili malo karamel preliva

Jabuke ogulite, narendajte i ostavite da malo puste sok. U posebnoj posudi umutite jaja, šećer i vanilin šećer dok masa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte ulje i jogurt, pa sve dobro promiješajte.

U smjesu postepeno dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo, cimetom i prstohvatom soli. Na kraju umiješajte narendane jabuke (i po želji orahe ili grožđice).

Smjesu izlijte u podmazan i pobrašnjen pleh (20×30 cm). Pecite u zagrijanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok ne porumeni. Po želji pospite šećerom u prahu ili prelijte karamelom dok je još topao.

Savjet plus:

Ovaj kolač je fantastičan i sutradan – čak je još sočniji! Ako volite jači miris cimeta, dodajte pola kašičice više.