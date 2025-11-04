Jesen na tanjiru: Recept za topli kolač s jabukama i cimetom

Isprobajte jednostavan jesenji kolač s jabukama i cimetom — mekan, mirisan i gotov za manje od sat vremena. Savršen uz kafu ili čaj!
Sastojci:
- 3 veće jabuke (najbolje kiselkaste)
- 2 jaja
- 150 g šećera
- 100 ml ulja
- 100 ml jogurta
- 1 kesica vanilin šećera
- 200 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica cimeta
- prstohvat soli
- po želji: orasi, grožđice ili malo karamel preliva
Priprema:
Jabuke ogulite, narendajte i ostavite da malo puste sok. U posebnoj posudi umutite jaja, šećer i vanilin šećer dok masa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte ulje i jogurt, pa sve dobro promiješajte.
U smjesu postepeno dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo, cimetom i prstohvatom soli. Na kraju umiješajte narendane jabuke (i po želji orahe ili grožđice).
Smjesu izlijte u podmazan i pobrašnjen pleh (20×30 cm). Pecite u zagrijanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok ne porumeni. Po želji pospite šećerom u prahu ili prelijte karamelom dok je još topao.
Savjet plus:
Ovaj kolač je fantastičan i sutradan – čak je još sočniji! Ako volite jači miris cimeta, dodajte pola kašičice više.