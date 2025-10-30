logo
Brz i lagan ručak: Piletina s povrćem u vok tavi

Brz i lagan ručak: Piletina s povrćem u vok tavi

Autor Dragana Božić
0

Brzo, ukusno i zdravo jelo koje osvaja svojom jednostavnošću – piletina sa povrćem pripremljena u vok tavi savršen je izbor za sve koji žele da uživaju u hranljivom obroku bez dugog stajanja pored šporeta.

Piletina s povrćem u vok tavi Izvor: Shutterstock

Mekana i sočna piletina u kombinaciji sa šarenim povrćem stvara savršen balans ukusa i boja, a priprema u vok tavi omogućava zadržavanje svježine i hrskavosti sastojaka. Ovo jelo je idealno za brzi ručak ili večeru, a dodatak laganog soja sosa, đumbira ili bijelog luka daje mu aromu koja mami na prvi zalogaj.

Sastojci (za 2 osobe):

2 pileća fileta (oko 300 g)

1 crvena paprika

1 žuta paprika

1 manja tikvica

1 manja mrkva

1 mali crveni luk

2 češnja češnjaka

1 žlica maslinovog ulja

2 žlice soja sosa (po želji)

Prstohvat soli i papra

Svježi peršin ili mladi luk za posipanje

Savjet

Uz ovo možete dodati integralnu rižu, kvinoju ili kuskus ako želite dodatne ugljikohidrate. Za više okusa, možete dodati malo sezamovog ulja ili svježi đumbir.

Priprema:

Piletinu narežite na trakice, posolite i popaprite.

Povrće operite i narežite na tanke trakice ili kockice, a češnjak sitno nasjeckajte.

U voku ili velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje. Prvo kratko popržite piletinu (3–4 minute) dok ne dobije zlatnu boju.

Dodajte luk i češnjak, pa pržite još minutu.

Dodajte ostatak povrća i pržite 5–7 minuta dok povrće ne omekša, a da i dalje ostane hrskavo.

Na kraju dodajte soja sos i dobro promiješajte.

Poslužite odmah, posuto svježim peršinom ili mladim lukom.

(Mondo)

Tagovi

recept Mondo kuhinja

