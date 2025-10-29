Dinstani kupus sa suvim rebrima: Klasika koja miriše na djetinjstvo

Nema tog mirisa koji bolje vraća u djetinjstvo od onog koji se širi iz šerpe dok se polako dinsta kupus sa suvim rebrima.

Izvor: mondo.ba

To je jelo koje ne traži puno truda, a pruža osjećaj topline doma i sitosti koja traje. Savršeno za hladnije dane, kada se traži nešto "na kašiku" i zaista ukusno.

Sastojci:

1 manja glavica kupusa (oko 1–1,2 kg)

300 g suvih rebara (ili po ukusu)

1 glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

1 kašika masti ili ulja

1 kašičica mljevene crvene paprike

1 lovorov list

So, biber po ukusu

1 kašika paradajz-pirea (po želji)

Voda ili blaga supa, po potrebi

Priprema:

Suva rebra isijeci na komade i kratko prokuvaj (5–10 minuta) da se odstrani višak soli. Luk sitno isjeckaj i proprži na masti dok ne omekša i blago porumeni. Dodaj bijeli luk, pa zatim i kupus isjeckan na tanke trakice. Dinstaj nekoliko minuta, uz stalno miješanje. Dodaj crvenu papriku, lovorov list, so i biber, pa ubaci suva rebra. Nalij vodu toliko da skoro prekrije kupus, poklopi i pusti da se lagano dinsta 40–50 minuta. Pred kraj možeš dodati paradajz-pire i još malo prokrčkati da se ukusi sjedine.

Savjet:

Ovo jelo je još bolje sutradan, kada se okusi potpuno prožmu. Uz komad domaćeg hljeba i kiselu pavlaku – pravo uživanje.