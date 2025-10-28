Bez pečenja, gotov za 20 minuta: Kremasti kolač s kestenom i čokoladom

Ako voliš jesenje deserte, ovaj kolač od kestena biće tvoj favorit. Spoj čokolade, ruma i kesten-pirea daje savršenu aromu i baršunastu teksturu.
Sastojci:
Za podlogu:
- 200 g mljevenog keksa
- 100 g otopljenog putera
- 2 kašike mlijeka
Za kremu:
- 400 g kuvanog i pasiranog kestena (ili gotov kesten-pire)
- 100 g šećera u prahu
- 100 g omekšalog putera
- 100 ml slatke pavlake
- 1 kašika ruma (opciono)
- prstohvat soli
Za glazuru:
- 150 g tamne čokolade
- 100 ml pavlake za šlag
Priprema:
Podloga:
Pomiješaj mljeveni keks s otopljenim puterom i mlijekom. Smjesu utisni u manji pleh obložen papirom za pečenje. Stavi u frižider dok pripremaš kremu.
Krema:
U većoj posudi izmiksaj kesten-pire, šećer u prahu, puter, pavlaku i rum dok ne dobiješ glatku, svilenkastu kremu. Nanesi preko podloge i poravnaj.
Glazura:
Pavlaku zagrij do tačke vrenja, skini s ringle, dodaj čokoladu i miješaj dok se ne otopi. Prelij preko kreme i vrati kolač u frižider da se stegne najmanje 3 sata.
Savjet:
Kolač je još bolji sutradan, kad se ukusi sjedine. Možeš ga poslužiti uz tučeno slatko vrhnje i rendanu čokoladu.