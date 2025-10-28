Bez pečenja, gotov za 20 minuta: Kremasti kolač s kestenom i čokoladom

Ako voliš jesenje deserte, ovaj kolač od kestena biće tvoj favorit. Spoj čokolade, ruma i kesten-pirea daje savršenu aromu i baršunastu teksturu.

Izvor: mondo.ba

Sastojci:

Za podlogu:

200 g mljevenog keksa

100 g otopljenog putera

2 kašike mlijeka

Za kremu:

400 g kuvanog i pasiranog kestena (ili gotov kesten-pire)

100 g šećera u prahu

100 g omekšalog putera

100 ml slatke pavlake

1 kašika ruma (opciono)

prstohvat soli

Za glazuru:

150 g tamne čokolade

100 ml pavlake za šlag

Priprema:

Podloga:

Pomiješaj mljeveni keks s otopljenim puterom i mlijekom. Smjesu utisni u manji pleh obložen papirom za pečenje. Stavi u frižider dok pripremaš kremu.

Krema:

U većoj posudi izmiksaj kesten-pire, šećer u prahu, puter, pavlaku i rum dok ne dobiješ glatku, svilenkastu kremu. Nanesi preko podloge i poravnaj.

Glazura:

Pavlaku zagrij do tačke vrenja, skini s ringle, dodaj čokoladu i miješaj dok se ne otopi. Prelij preko kreme i vrati kolač u frižider da se stegne najmanje 3 sata.

Savjet:

Kolač je još bolji sutradan, kad se ukusi sjedine. Možeš ga poslužiti uz tučeno slatko vrhnje i rendanu čokoladu.