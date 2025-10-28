logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bez pečenja, gotov za 20 minuta: Kremasti kolač s kestenom i čokoladom

Bez pečenja, gotov za 20 minuta: Kremasti kolač s kestenom i čokoladom

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Ako voliš jesenje deserte, ovaj kolač od kestena biće tvoj favorit. Spoj čokolade, ruma i kesten-pirea daje savršenu aromu i baršunastu teksturu.

recept za kolač s kestenjem bez pečenja Izvor: mondo.ba

Sastojci:

Za podlogu:

  • 200 g mljevenog keksa
  • 100 g otopljenog putera
  • 2 kašike mlijeka

Za kremu:

  • 400 g kuvanog i pasiranog kestena (ili gotov kesten-pire)
  • 100 g šećera u prahu
  • 100 g omekšalog putera
  • 100 ml slatke pavlake
  • 1 kašika ruma (opciono)
  • prstohvat soli

Za glazuru:

  • 150 g tamne čokolade
  • 100 ml pavlake za šlag

Priprema:

Podloga:

Pomiješaj mljeveni keks s otopljenim puterom i mlijekom. Smjesu utisni u manji pleh obložen papirom za pečenje. Stavi u frižider dok pripremaš kremu.

Krema:

U većoj posudi izmiksaj kesten-pire, šećer u prahu, puter, pavlaku i rum dok ne dobiješ glatku, svilenkastu kremu. Nanesi preko podloge i poravnaj.

Glazura:

Pavlaku zagrij do tačke vrenja, skini s ringle, dodaj čokoladu i miješaj dok se ne otopi. Prelij preko kreme i vrati kolač u frižider da se stegne najmanje 3 sata.

Savjet:

Kolač je još bolji sutradan, kad se ukusi sjedine. Možeš ga poslužiti uz tučeno slatko vrhnje i rendanu čokoladu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept kolači Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA