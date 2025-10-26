logo
Krem supa od batata i mrkve: Zdrava doza topline za jesenje dane

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Ako tražite savršen jesenji obrok koji grije, a pritom je lagan i hranljiv, krem supa od batata i šargarepe je pravi izbor.

krem supa od batata i mrkve Izvor: Shutterstock

U njoj se spajaju slatkoća batata i bogatstvo začina koji podižu raspoloženje čim zamirišu iz šerpe.

Sastojci:

  • 1 veći batat
  • 3 mrkve
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 čen bijelog luka
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 700 ml povrtnog bujona
  • prstohvat đumbira (svježeg ili u prahu)
  • so, biber po ukusu
  • pavlaka ili jogurt za serviranje

Priprema:

Na ulju propržite sitno sjeckan luk i bijeli luk, pa dodajte narezane mrkve i batat. Kada povrće malo omekša, dodajte đumbir, so i biber, pa prelijte bujonom. Kuvajte 20–25 minuta, zatim sve izmiksajte u glatku, kremastu smjesu.

Po želji, dodajte kašiku pavlake ili jogurta i pospite svježim peršunom.

Topao, baršunast i pun okusa – ovaj potaž je najbolji način da uživate u jesenjim bojama i mirisima iz sopstvene kuhinje.

