Krem supa od batata i mrkve: Zdrava doza topline za jesenje dane

Ako tražite savršen jesenji obrok koji grije, a pritom je lagan i hranljiv, krem supa od batata i šargarepe je pravi izbor.
U njoj se spajaju slatkoća batata i bogatstvo začina koji podižu raspoloženje čim zamirišu iz šerpe.
Sastojci:
- 1 veći batat
- 3 mrkve
- 1 glavica crnog luka
- 1 čen bijelog luka
- 1 kašika maslinovog ulja
- 700 ml povrtnog bujona
- prstohvat đumbira (svježeg ili u prahu)
- so, biber po ukusu
- pavlaka ili jogurt za serviranje
Priprema:
Na ulju propržite sitno sjeckan luk i bijeli luk, pa dodajte narezane mrkve i batat. Kada povrće malo omekša, dodajte đumbir, so i biber, pa prelijte bujonom. Kuvajte 20–25 minuta, zatim sve izmiksajte u glatku, kremastu smjesu.
Po želji, dodajte kašiku pavlake ili jogurta i pospite svježim peršunom.
Topao, baršunast i pun okusa – ovaj potaž je najbolji način da uživate u jesenjim bojama i mirisima iz sopstvene kuhinje.