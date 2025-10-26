Krem supa od batata i mrkve: Zdrava doza topline za jesenje dane

Ako tražite savršen jesenji obrok koji grije, a pritom je lagan i hranljiv, krem supa od batata i šargarepe je pravi izbor.

Izvor: Shutterstock

U njoj se spajaju slatkoća batata i bogatstvo začina koji podižu raspoloženje čim zamirišu iz šerpe.

Sastojci:

1 veći batat

3 mrkve

1 glavica crnog luka

1 čen bijelog luka

1 kašika maslinovog ulja

700 ml povrtnog bujona

prstohvat đumbira (svježeg ili u prahu)

so, biber po ukusu

pavlaka ili jogurt za serviranje

Priprema:

Na ulju propržite sitno sjeckan luk i bijeli luk, pa dodajte narezane mrkve i batat. Kada povrće malo omekša, dodajte đumbir, so i biber, pa prelijte bujonom. Kuvajte 20–25 minuta, zatim sve izmiksajte u glatku, kremastu smjesu.

Po želji, dodajte kašiku pavlake ili jogurta i pospite svježim peršunom.

Topao, baršunast i pun okusa – ovaj potaž je najbolji način da uživate u jesenjim bojama i mirisima iz sopstvene kuhinje.