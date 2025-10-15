Lagana, zdrava i gotova za pola sata: Krem čorba od bundeve

Ova čorba je lagana, zdrava i gotova za pola sata.

Izvor: Shutterstock

Potrebno:

- 500 g bundeve (očišćene, na kockice)

- 1 manji krompir

- 1 glavica crnog luka

- 1 šargarepa

- 2 kašike maslinovog ulja ili putera

- 700 ml povrtnog bujona (ili vode + kocka za supu)

- so, biber, prstohvat muskatnog oraščića

- pavlaka za kuvanje ili kisela pavlaka (po želji)

- sjeme bundeve za posip

Priprema:

Na maslinovom ulju ili puteru prodinstaj sitno sjeckan luk i šargarepu dok ne omekšaju. Dodaj bundevu i krompir, pa kratko proprži.

Nalij bujonom i kuvaj oko 20 minuta, dok povrće ne omekša. Smanji vatru, izmiksaj štapnim mikserom u glatku krem čorbu.

Začini solju, biberom i malo muskatnog oraščića. Serviraj toplo, uz kašiku pavlake i posuto pečenim semenkama bundeve.