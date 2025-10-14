Brzi jesenji ručak: Povrtni ragu sa tikvom i krompirom

Kad zahladi, nema boljeg obroka od toplog jela na kašiku. Ovaj povrtni ragu sa jesenjim povrćem se brzo i jednostavno priprema, a jako je ukusan – idealan za ručak tokom radne sedmice.

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

- 1 manja tikva (butternut ili hokaido)

- 3 krompira

- 2 šargarepe

- 1 crni luk

- 2 čena bijelog luka

- 200 g paradajza iz konzerve ili svježeg

- 1 kašika maslinovog ulja

- 1 kašičica dimljene paprike u prahu

- so, biber, peršun po ukusu

Priprema:

Luk i bijeli luk sitno isjeckati, pa propržiti na maslinovom ulju dok ne postanu staklasti. Dodati šargarepu i tikvu isječenu na kockice, pa kratko prodinstati. Ubaciti krompir i paradajz, začiniti dimljenom paprikom, solju i biberom. Naliti 500 ml vode ili povrtnog bujona i kuvati oko 25 minuta, dok povrće ne omekša. Posuti svježim peršunom i poslužiti toplo, uz hljeb ili pirinač.

Ovaj ragu možete obogatiti i leblebijom ili grahom za dodatne proteine, a ukus će biti još puniji.