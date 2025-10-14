logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brzi jesenji ručak: Povrtni ragu sa tikvom i krompirom

Brzi jesenji ručak: Povrtni ragu sa tikvom i krompirom

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Kad zahladi, nema boljeg obroka od toplog jela na kašiku. Ovaj povrtni ragu sa jesenjim povrćem se brzo i jednostavno priprema, a jako je ukusan – idealan za ručak tokom radne sedmice.

recept za Povrtni ragu sa tikvom i krompirom Izvor: Shutterstock

Sastojci:

- 1 manja tikva (butternut ili hokaido)

- 3 krompira

- 2 šargarepe

- 1 crni luk

- 2 čena bijelog luka

- 200 g paradajza iz konzerve ili svježeg

- 1 kašika maslinovog ulja

- 1 kašičica dimljene paprike u prahu

- so, biber, peršun po ukusu

Priprema:

Luk i bijeli luk sitno isjeckati, pa propržiti na maslinovom ulju dok ne postanu staklasti. Dodati šargarepu i tikvu isječenu na kockice, pa kratko prodinstati. Ubaciti krompir i paradajz, začiniti dimljenom paprikom, solju i biberom. Naliti 500 ml vode ili povrtnog bujona i kuvati oko 25 minuta, dok povrće ne omekša. Posuti svježim peršunom i poslužiti toplo, uz hljeb ili pirinač.

Ovaj ragu možete obogatiti i leblebijom ili grahom za dodatne proteine, a ukus će biti još puniji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA