Tajni recept za sarmu jugoslovenskog kuvara Steve Karapandže

Recept za pravu Jugoslovensku sarmu oduševiće svakog, a kako čuveni Stevo Karapandža kaže, tajna je u jednoj stvari.
Legenda jugoslovenskog kulinarstva, Stevo Karapandža, ostavio je neizbrisiv trag u kuhinjama širom regiona. Njegov recept za sarmu smatra se jednim od najboljih — jednostavan, tradicionalan i pun ukusa. Upravo zato, nema boljeg trenutka da se pripremi nego sada, kada dani postaju sve hladniji, a miris sarme mami toplinu doma.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća, tradicionalna
Tip jela: glavno jelo
Porcije: 6–8
Vrijeme pripreme: 40 minuta
Vrijeme kuvanja: 2,5–3 sata
Ukupno vrijeme: oko 3,5 sata
Težina: srednje
Sastojci
Za sarmu:
- 1 glavica kiselog kupusa (oko 1 kg)
- 500 g mljevenog miješanog mesa (svinjsko i goveđe, najbolje od vrata)
- 100 g pirinča
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena bijelog luka
- 1–2 kašike sitno sjeckane slanine
- 2 kašike sitno sjeckanog peršuna
- 1 jaje
- so i biber po ukusu
- 1 kašika suvih začina
- malo mljevene ljute papričice
- 1 lovorov list
- suva rebra ili kobasice po želji
- 1 kašika mljevene slatke paprike
- 2 kašike paradajz-koncentrata
Za zapršku:
- malo ulja
- 1 veliki crni luk
- 1 čen bijelog luka
- 1 kašičica mljevene slatke paprike
Savjet plus
Stevo Karapandža je uvijek govorio:
"Tajna dobre sarme je strpljenje – pustite da se ukusi prožmu, meso omekša, a kupus oslobodi aromu."
Najljepša je kada prenoći, jer tada postaje još ukusnija i mirisnija – prava kraljica zimskih dana.
Priprema
1. korak: Priprema fila
Pirinač poluskuvajte. Na malo ulja propržite sjeckani crni luk dok ne porumeni, dodajte bijeli luk i sitno seckanu slaninu, pa kratko propržite.
2. korak: Miješanje sastojaka
U većoj posudi pomiješajte mljeveno meso, peršun, poluskuvani pirinač, jaje, so, biber, suve začine i prstohvat ljute papričice. Dodajte proprženi luk i sve dobro sjedinite.
3. korak: Priprema kupusa
Listove kiselog kupusa pažljivo odvojite, uklonite tvrde dijelove i isperite višak soli. Dio glavice sitno nasjeckajte – poslužiće kao sloj na dnu i vrhu lonca.
4. korak: Sklapanje sarme
Na svaki list stavite kašiku fila, pažljivo uvijte i poređajte u lonac. Na dno stavite sloj isjeckanog kupusa, zatim red sarme, pa komad suvog mesa ili rebara. Završite slojem kupusa. Dodajte lovorov list, papriku, paradajz-koncentrat i nalijte vodu da sve bude pokriveno.
5. korak: Kuvanje
Krčkajte na laganoj vatri 2–3 sata, uz povremeno dolivanje vode po potrebi.
6. korak: Zaprška i završnica
Na malo ulja propržite luk i bijeli luk, dodajte papriku i kratko promiješajte. Sipajte zapršku u tečnost u kojoj se sarma kuvala i ostavite da se lagano krčka još nekoliko minuta.
