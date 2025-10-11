logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tajni recept za sarmu jugoslovenskog kuvara Steve Karapandže

Tajni recept za sarmu jugoslovenskog kuvara Steve Karapandže

Izvor mondo.ba Izvor Stvar ukusa
0

Recept za pravu Jugoslovensku sarmu oduševiće svakog, a kako čuveni Stevo Karapandža kaže, tajna je u jednoj stvari.

Recept za sarmu Izvor: Bobica10/Shutterstock

Legenda jugoslovenskog kulinarstva, Stevo Karapandža, ostavio je neizbrisiv trag u kuhinjama širom regiona. Njegov recept za sarmu smatra se jednim od najboljih — jednostavan, tradicionalan i pun ukusa. Upravo zato, nema boljeg trenutka da se pripremi nego sada, kada dani postaju sve hladniji, a miris sarme mami toplinu doma.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća, tradicionalna
Tip jela: glavno jelo
Porcije: 6–8
Vrijeme pripreme: 40 minuta
Vrijeme kuvanja: 2,5–3 sata
Ukupno vrijeme: oko 3,5 sata
Težina: srednje

Sastojci

Za sarmu:

  • 1 glavica kiselog kupusa (oko 1 kg)
  • 500 g mljevenog miješanog mesa (svinjsko i goveđe, najbolje od vrata)
  • 100 g pirinča
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena bijelog luka
  • 1–2 kašike sitno sjeckane slanine
  • 2 kašike sitno sjeckanog peršuna
  • 1 jaje
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašika suvih začina
  • malo mljevene ljute papričice
  • 1 lovorov list
  • suva rebra ili kobasice po želji
  • 1 kašika mljevene slatke paprike
  • 2 kašike paradajz-koncentrata

Za zapršku:

  • malo ulja
  • 1 veliki crni luk
  • 1 čen bijelog luka
  • 1 kašičica mljevene slatke paprike

Savjet plus

Stevo Karapandža je uvijek govorio:

"Tajna dobre sarme je strpljenje – pustite da se ukusi prožmu, meso omekša, a kupus oslobodi aromu."

Najljepša je kada prenoći, jer tada postaje još ukusnija i mirisnija – prava kraljica zimskih dana.

Priprema

1. korak: Priprema fila

Pirinač poluskuvajte. Na malo ulja propržite sjeckani crni luk dok ne porumeni, dodajte bijeli luk i sitno seckanu slaninu, pa kratko propržite.

2. korak: Miješanje sastojaka

U većoj posudi pomiješajte mljeveno meso, peršun, poluskuvani pirinač, jaje, so, biber, suve začine i prstohvat ljute papričice. Dodajte proprženi luk i sve dobro sjedinite.

3. korak: Priprema kupusa

Listove kiselog kupusa pažljivo odvojite, uklonite tvrde dijelove i isperite višak soli. Dio glavice sitno nasjeckajte – poslužiće kao sloj na dnu i vrhu lonca.

4. korak: Sklapanje sarme

Na svaki list stavite kašiku fila, pažljivo uvijte i poređajte u lonac. Na dno stavite sloj isjeckanog kupusa, zatim red sarme, pa komad suvog mesa ili rebara. Završite slojem kupusa. Dodajte lovorov list, papriku, paradajz-koncentrat i nalijte vodu da sve bude pokriveno.

5. korak: Kuvanje

Krčkajte na laganoj vatri 2–3 sata, uz povremeno dolivanje vode po potrebi.

6. korak: Zaprška i završnica

Na malo ulja propržite luk i bijeli luk, dodajte papriku i kratko promiješajte. Sipajte zapršku u tečnost u kojoj se sarma kuvala i ostavite da se lagano krčka još nekoliko minuta.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA