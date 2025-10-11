Tajni recept za sarmu jugoslovenskog kuvara Steve Karapandže

Recept za pravu Jugoslovensku sarmu oduševiće svakog, a kako čuveni Stevo Karapandža kaže, tajna je u jednoj stvari.

Legenda jugoslovenskog kulinarstva, Stevo Karapandža, ostavio je neizbrisiv trag u kuhinjama širom regiona. Njegov recept za sarmu smatra se jednim od najboljih — jednostavan, tradicionalan i pun ukusa. Upravo zato, nema boljeg trenutka da se pripremi nego sada, kada dani postaju sve hladniji, a miris sarme mami toplinu doma.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća, tradicionalna

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 6–8

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme kuvanja: 2,5–3 sata

Ukupno vrijeme: oko 3,5 sata

Težina: srednje

Sastojci

Za sarmu:

1 glavica kiselog kupusa (oko 1 kg)

500 g mljevenog miješanog mesa (svinjsko i goveđe, najbolje od vrata)

100 g pirinča

1 glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

1–2 kašike sitno sjeckane slanine

2 kašike sitno sjeckanog peršuna

1 jaje

so i biber po ukusu

1 kašika suvih začina

malo mljevene ljute papričice

1 lovorov list

suva rebra ili kobasice po želji

1 kašika mljevene slatke paprike

2 kašike paradajz-koncentrata

Za zapršku:

malo ulja

1 veliki crni luk

1 čen bijelog luka

1 kašičica mljevene slatke paprike

Savjet plus

Stevo Karapandža je uvijek govorio:

"Tajna dobre sarme je strpljenje – pustite da se ukusi prožmu, meso omekša, a kupus oslobodi aromu."

Najljepša je kada prenoći, jer tada postaje još ukusnija i mirisnija – prava kraljica zimskih dana.

1. korak: Priprema fila

Pirinač poluskuvajte. Na malo ulja propržite sjeckani crni luk dok ne porumeni, dodajte bijeli luk i sitno seckanu slaninu, pa kratko propržite.

2. korak: Miješanje sastojaka

U većoj posudi pomiješajte mljeveno meso, peršun, poluskuvani pirinač, jaje, so, biber, suve začine i prstohvat ljute papričice. Dodajte proprženi luk i sve dobro sjedinite.

3. korak: Priprema kupusa

Listove kiselog kupusa pažljivo odvojite, uklonite tvrde dijelove i isperite višak soli. Dio glavice sitno nasjeckajte – poslužiće kao sloj na dnu i vrhu lonca.

4. korak: Sklapanje sarme

Na svaki list stavite kašiku fila, pažljivo uvijte i poređajte u lonac. Na dno stavite sloj isjeckanog kupusa, zatim red sarme, pa komad suvog mesa ili rebara. Završite slojem kupusa. Dodajte lovorov list, papriku, paradajz-koncentrat i nalijte vodu da sve bude pokriveno.

5. korak: Kuvanje

Krčkajte na laganoj vatri 2–3 sata, uz povremeno dolivanje vode po potrebi.

6. korak: Zaprška i završnica

Na malo ulja propržite luk i bijeli luk, dodajte papriku i kratko promiješajte. Sipajte zapršku u tečnost u kojoj se sarma kuvala i ostavite da se lagano krčka još nekoliko minuta.

