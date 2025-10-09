Domaća pita "Kraljica jeseni": Aromatični fil od bundeve u krckavom tijestu

Evo kako se pravi domaća pita od bundeve, koju svi zovu "kraljica jeseni"!

Ako ste se zasitili pita od kupovnih kora, predlažemo vam "kraljicu jeseni" - domaću pitu od bundeve. Priprema se jednostavno, a o njenoj aromi i teksturi će gosti pričati danima! Jedinstveni spoj krckavog tijesta bogatog puterom, i nežnog fila sa jesenjim aromama, čine je savršenim desertom za hladno vrijeme. Evo kako da sami napravite domaću pitu od bundeve, koja može i da se zamrzne.

Šta je domaća pita od bundeve?

Za razliku od "naše", ovakva pita od bundeve je omiljeni američki klasik čije korijene pronalazimo u ranim kolonijalnim vremenima, kada je bundeva bila jedna od osnovnih namirnica. Tradicija pečenja bundeve u tijestu nastala je u 17. vijeku, spajajući sastojke domorodačkih naroda i moderne evropske pekarske tehnike. Danas je pita od bundeve sinonim za jesenje proslave i praznike, omiljena zbog toplih začina i kremaste teksture.

Kako se pravi domaća pita od bundeve?

Neizostavan jesenji desert - kremasti, začinjeni fil od bundeve u prhkom, maslacem bogatom tijestu. Savršena za hladne večeri ili kad god poželite ukus jeseni na tanjiru.

Sastojci za koru pite od bundeve:

1 ¼ šolje univerzalnog brašna

½ kašičice soli

½ šolje maslaca, hladnog i isjeckanog na kockice

3-4 kašike ledene vode

Sastojci za fil od bundeve:

425 g pirea od bundeve (ili 2 šolje svježeg pirea)

¾ šolje smeđeg šećera, utisnutog

2 velika jaja

1 šolja pavlake za kuvanje (ili kondenzovanog mlijeka)

1 kašičica mljevenog cimeta

½ kašičice mljevenog đumbira

¼ kašičice mljevenog muškatnog oraščića

¼ kašičice mljevenih karanfilića

½ kašičice soli

1 kašičica ekstrakta vanile

Recept za domaću pitu od bundeve

1. Pripremite koru za pitu od bundeve "kraljica jeseni"

U činiji pomiješajte brašno i so. Dodajte hladni maslac i nožem ili prstima ga umiješajte dok smjesa ne liči na grube mrvice. Postepeno dodajte ledenu vodu, kašiku po kašiku, dok tijesto ne počne da se formira. Oblikujte tijesto u disk, umotajte u foliju i stavite u frižider na najmanje 30 minuta.

2. Prvo pečenje kore za pitu od bundeve

Zagrijte rernu na 190°C. Razvucite tijesto na pobrašnjenoj površini u krug prečnika 30 cm. Prenesite u kalup za pitu prečnika 23 cm, odsecite višak tijesta i izbockajte viljuškom dno. Postavite papir za pečenje i sipajte suvi pasulj. Pecite 15 minuta, uklonite pasulj i papir, pa pecite još 5 minuta. Izvadite iz rerne.

3. Pripremite fil za pitu od bundeve

U velikoj činiji umutite pire od bundeve, smeđi šećer, jaja, pavlaku, začine, so i vanilu dok smjesa ne postane glatka.

4. Pecite pitu od bundeve

Sipajte fil u pripremljenu koru. Pecite na 190°C 45-55 minuta, dok fil ne očvrsne, ali da sredina ostane blago ređi. Ostavite da se potpuno ohladi prije serviranja. Poslužite sa šlagom ili pospite cimetom za dodatni šmek.

Savjeti iskusnih poslastičara

Da kora pite od bundeve ne bi postala gnjecava, važno je djelimično je ispeći prije stavljanja fila. Postoji opasnost da kora pukne zbog predugog pečenja ili prebrzog hlađenja. Pazite je dok se peče, i kada vadite pitu od bundeve iz rerne, ostavite je na sobnoj temperaturi, ne u pretjerano rashlađenoj prostoriji.

Koru možete da pripremite i ispečete, a potom zamrznete, i mjesec dana unaprijed. Za posnu verziju, pavlaku zamijenite kokosovim ili bademovim mlijekom.

Na sobnoj temperaturi: Čuvajte pitu od bundeve poklopljenu do 2 dana.

U frižideru: Može da stoji i održi svježinu do 4 dana.

U zamrzivaču: Dobro umotajte i zamrznite do 30 dana. Ostavite da se odmrzne u frižideru preko noći.

Podgrijavanje: Zagrijavajte u rerni na 160°C 10-15 minuta.

