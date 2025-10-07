logo
Sos od paradajza po italijanskom receptu

Izvor Stvar ukusa
0

Naučite kako da napravite domaći italijanski sos od paradajza sa bosiljkom. Jednostavan recept za zimnicu, savršen za paste i druga jela.

Recept za sos od paradajza po italijanskom receptu Izvor: Shutterstock

Italijanski paradajz sos je jednostavan, a opet pun ukusa. Pravi se od svježih paradajza i malo bosiljka, bez viška začina i dodataka. Ovaj recept je osnova mnogih jela i prava lejtnja zimnica.

Sastojci:

  • 2 kg svježih paradajza
  • So po ukusu
  • Svježi listovi bosiljka
Savjet:

Najbolje je koristiti zrele letnje paradajze jer su mesnati i daju najukusniji sos.

Priprema:

Pripremite paradajz

Operite paradajz, uklonite peteljke i prepolovite ih. Blago ih iscedite da uklonite sjemenke i višak vode.

Kuvajte sos

Stavite paradajz u šerpu i kuvajte na tihoj vatri oko 30 minuta uz povremeno mješanje. Dodajte so kada se paradajz potpuno raspadne.

Pasirajte sos

Propasirajte kuvani paradajz kroz pasirku ili mlin za povrće da dobijete glatku pulpu i sos.

Flaširanje

Sipajte sos u sterilne flaše ili tegle. Dodajte u svaku malo svježeg bosiljka i dobro zatvorite. 

