Žuti kolač sa šljivama

Žuti kolač sa šljivama

Izvor Stvar ukusa
0

Napravite domaći žuti kolač sa šljivama po jednostavnom receptu.

Recept za kolač sa šljivama Izvor: Printscreen/Youtube/Leckere Wochentage

Sastojci:

  • 4–5 šljiva
  • 120 g putera
  • 60 g šećera
  • 2 jajeta
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 150 g brašna
  • 1 kašika kakao praha

Priprema:

Ovaj jednostavan žuti kolač sa šljivama miriše na detinjstvo i domaću kuhinju. Sočne šljive daju mu savršen balans slatkoće i kiselkastog ukusa, a testo ostaje meko i mirisno.

Savjet:

Ako volite slađe kolače, pospite šljive sa malo šećera prije pečenja – karamelisaće se i dodatno pojačati aromu.

Uključite rernu na 180°C da se zagreje. Operite i očistite šljive, pa ih prepolovite.

Umutite puter sa šećerom dok ne postane penast. Dodajte jaja, pa ponovo umutite. Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa postepeno dodajte u smjesu. Sipajte tijesto u podmazan pleh i poređajte šljive po vrhu (unutrašnja strana da bude okrenuta ka filu). Pospite kakaom i šećerom odozgo. Pecite 30–35 minuta, dok kolač ne dobije zlatno-smeđu boju.

(MONDO) 

recept recepti Mondo kuhinja

