Napravite domaći žuti kolač sa šljivama po jednostavnom receptu.

Izvor: Printscreen/Youtube/Leckere Wochentage

Sastojci:

4–5 šljiva

120 g putera

60 g šećera

2 jajeta

1 kašičica praška za pecivo

150 g brašna

1 kašika kakao praha

Priprema:

Ovaj jednostavan žuti kolač sa šljivama miriše na detinjstvo i domaću kuhinju. Sočne šljive daju mu savršen balans slatkoće i kiselkastog ukusa, a testo ostaje meko i mirisno.

Savjet: Ako volite slađe kolače, pospite šljive sa malo šećera prije pečenja – karamelisaće se i dodatno pojačati aromu.

Uključite rernu na 180°C da se zagreje. Operite i očistite šljive, pa ih prepolovite.

Umutite puter sa šećerom dok ne postane penast. Dodajte jaja, pa ponovo umutite. Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa postepeno dodajte u smjesu. Sipajte tijesto u podmazan pleh i poređajte šljive po vrhu (unutrašnja strana da bude okrenuta ka filu). Pospite kakaom i šećerom odozgo. Pecite 30–35 minuta, dok kolač ne dobije zlatno-smeđu boju.

(MONDO)