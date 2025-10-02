Napravite domaći žuti kolač sa šljivama po jednostavnom receptu.
Sastojci:
- 4–5 šljiva
- 120 g putera
- 60 g šećera
- 2 jajeta
- 1 kašičica praška za pecivo
- 150 g brašna
- 1 kašika kakao praha
Priprema:
Ovaj jednostavan žuti kolač sa šljivama miriše na detinjstvo i domaću kuhinju. Sočne šljive daju mu savršen balans slatkoće i kiselkastog ukusa, a testo ostaje meko i mirisno.
Ako volite slađe kolače, pospite šljive sa malo šećera prije pečenja – karamelisaće se i dodatno pojačati aromu.
Uključite rernu na 180°C da se zagreje. Operite i očistite šljive, pa ih prepolovite.
Umutite puter sa šećerom dok ne postane penast. Dodajte jaja, pa ponovo umutite. Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa postepeno dodajte u smjesu. Sipajte tijesto u podmazan pleh i poređajte šljive po vrhu (unutrašnja strana da bude okrenuta ka filu). Pospite kakaom i šećerom odozgo. Pecite 30–35 minuta, dok kolač ne dobije zlatno-smeđu boju.
(MONDO)