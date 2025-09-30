Sočna pita od bundeve koja miriše na jesen i djetinjstvo: Uz jedan trik je još ukusnija

Pripremite sočnu i aromatičnu pitu od bundeve koja će vas vratiti u djetinjstvo. Sve što vam treba je jedan poseban trik – dodatak cimeta i muskatnog oraščića koji će joj dati toplinu jeseni.
Ovaj recept za pitu od bundeve je savršen spoj jednostavnosti i bogatog ukusa. Mekana, mirisna, sa blagim notama začina – slatka pita će osvojiti ukućane, a miris pečenja će pretvoriti vaš dom u pravu jesenju oazu. Idealna je uz šolju toplog čaja ili kafe, ali i kao desert poslije porodičnog ručka.
Sastojci:
- 1 kg bundeve (oguljene i očišćene)
- 200 g šećera
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 3 jajeta
- 1 pakovanje lisnatog tijesta (oko 400 g)
- 2 kašičice mljevenog cimeta
- 1 kašičica mljevenog muskatnog oraščića
- prstohvat soli
- šećer u prahu za posipanje (opciono)
Za još bogatiji ukus, dodajte u fil malo naribanog đumbira ili karanfilića. Ovo je pita koja se pamti – savršena za tople jesenje večeri i trenutke provedene s porodicom.
Priprema:
1. korak: Priprema bundeve
Ogulite i očistite bundevu, isecite je na kockice. Stavite je u šerpu sa malo vode i dinstajte dok ne omekša, oko 15 minuta. Kada je skuvana, izgnječite je u pire.
2. korak: Priprema fila
U većoj činiji umutite jaja sa šećerom. Dodajte pire od bundeve, pavlaku, cimet, muskatni oraščić i prstohvat soli. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smjesu.
3. korak: Priprema kore
Razvucite lisnato tijesto i obložite njime pleh za pečenje. Višak tijesta odrežite i sačuvajte za dekoraciju pite.
4. korak: Punjenje pite
Sipajte fil od bundeve u pripremljeno tijesto i poravnajte ga. Po želji ukrasite ostacima kore u obliku traka ili lista.
5. korak: Pečenje
Pitu stavite u prethodno zagrejanu rernu na 180°C i pecite 45-50 minuta, dok kora ne dobije zlatno-smeđu boju.
6. korak: Serviranje
Pustite pitu da se ohladi barem 15 minuta prije sječenja. Posipajte je šećerom u prahu prije serviranja.
(Lepa&Srećna/MONDO)