Sočna pita od bundeve koja miriše na jesen i djetinjstvo: Uz jedan trik je još ukusnija

Sočna pita od bundeve koja miriše na jesen i djetinjstvo: Uz jedan trik je još ukusnija

Autor Radmila Ilić
0

Pripremite sočnu i aromatičnu pitu od bundeve koja će vas vratiti u djetinjstvo. Sve što vam treba je jedan poseban trik – dodatak cimeta i muskatnog oraščića koji će joj dati toplinu jeseni.

Recept za pitu od bundeve Izvor: NADKI/Shutterstock

Ovaj recept za pitu od bundeve je savršen spoj jednostavnosti i bogatog ukusa. Mekana, mirisna, sa blagim notama začina – slatka pita će osvojiti ukućane, a miris pečenja će pretvoriti vaš dom u pravu jesenju oazu. Idealna je uz šolju toplog čaja ili kafe, ali i kao desert poslije porodičnog ručka.

Sastojci:

  • 1 kg bundeve (oguljene i očišćene)
  • 200 g šećera
  • 200 ml pavlake za kuvanje
  • 3 jajeta
  • 1 pakovanje lisnatog tijesta (oko 400 g)
  • 2 kašičice mljevenog cimeta
  • 1 kašičica mljevenog muskatnog oraščića
  • prstohvat soli
  • šećer u prahu za posipanje (opciono)
Savjet plus

Za još bogatiji ukus, dodajte u fil malo naribanog đumbira ili karanfilića. Ovo je pita koja se pamti – savršena za tople jesenje večeri i trenutke provedene s porodicom.

Priprema:

1. korak: Priprema bundeve

Ogulite i očistite bundevu, isecite je na kockice. Stavite je u šerpu sa malo vode i dinstajte dok ne omekša, oko 15 minuta. Kada je skuvana, izgnječite je u pire.

2. korak: Priprema fila

U većoj činiji umutite jaja sa šećerom. Dodajte pire od bundeve, pavlaku, cimet, muskatni oraščić i prstohvat soli. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smjesu.

3. korak: Priprema kore

Razvucite lisnato tijesto i obložite njime pleh za pečenje. Višak tijesta odrežite i sačuvajte za dekoraciju pite.

4. korak: Punjenje pite

Sipajte fil od bundeve u pripremljeno tijesto i poravnajte ga. Po želji ukrasite ostacima kore u obliku traka ili lista.

5. korak: Pečenje

Pitu stavite u prethodno zagrejanu rernu na 180°C i pecite 45-50 minuta, dok kora ne dobije zlatno-smeđu boju.

6. korak: Serviranje

Pustite pitu da se ohladi barem 15 minuta prije sječenja. Posipajte je šećerom u prahu prije serviranja.

 (Lepa&Srećna/MONDO)

