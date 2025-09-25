Gibanica koja se priprema za 3 minuta – brža od ove ne postoji

Gibanica je jedno od najpoznatijih i najvoljenijih jela domaće kuhinje.

Brza je, jednostavna i uvijek uspije, a miris koji se širi iz rerne podsjeća na djetinjstvo i okupljanje oko stola. Sa nekoliko osnovnih sastojaka i malo truda, dobićete sočnu gibanicu koja će nestati u trenu – bilo da je spremate za doručak, večeru ili nedjeljni ručak.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita / slano pecivo

Količina: 1 velika gibanica (6–8 parčadi)

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 30–40 minuta

Ukupno vrijeme: oko 50–55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Jedno pakovanje gotovih kora za pitu

700 g sitnog sira

0,5 l jogurta

50 ml ulja

50 ml kisele vode

50 ml mlijeka

1 prašak za pecivo

Savjet plus: Ako želiš da gibanica bude još sočnija, premaži je prije pečenja umućenim jajetom i kašikom pavlake. To će joj dati zlatno-hrskavu koricu i dodatnu mekoću unutra. Po želji, pred sam kraj pečenja možeš je pokriti papirom za pečenje da se ne prepeče odozgo, a ostane sočna unutra.

Priprema

1. korak: priprema fila

U većoj posudi umutite jogurt, kiselu vodu, ulje, mlijeko, sir i prašak za pecivo. Dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine i fil ne postane kremast.

2. korak: priprema podloge

U pleh obložen papirom za pečenje stavite nekoliko kora za pitu koje će poslužiti kao osnova. Neka krajevi kora prelaze ivice pleha, jer će se kasnije preklopiti preko gibanice.

3. korak: slaganje gibanice

Ostatak kora gužvajte i umačite u pripremljenu smjesu, pa ih ređajte jednu po jednu preko podloge. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sav materijal. Na kraju, krajeve kora koje su virile preko ivica preklopite preko nadjeva.

4. korak: pečenje

Zagrijte rernu na 200°C i stavite gibanicu da se peče. Pecite 30–40 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju i dok se ne osjeti miris hrskavih kora i sira.

5. korak: posluživanje

Izvadite gibanicu iz rerne i ostavite je nekoliko minuta da se prohladi, pa je isijecite na parčad i poslužite uz čašu jogurta.

