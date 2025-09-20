Brza keks torta sa pavlakom je desert koji se sprema u trenu, a oduševljava i izgledom i ukusom. Idealan izbor kad želite laganu, a bogatu poslasticu bez pečenja. Svaki zalogaj podsjeća na domaću jednostavnost i slatko zadovoljstvo.

Izvor: Printscreen/Youtube/Alina FooDee

Kad nemamo vremena, a želimo desert koji će se pojesti u jednom dahu, ova torta sa keksom je pravo rješenje. Priprema se bez muke, sa sastojcima koje svi imamo pri ruci. Laka je, kremasta i osvježavajuća, a opet dovoljno bogata da zamijeni svaku svečanu poslasticu.

Sastojci:

Za podlogu od keksa:

300 g čokoladnih keksića

80 g otopljenog putera

2–4 kašike mlijeka

Za fil:

2 jajeta

prstohvat soli

130 g šećera

50 g brašna

120–150 g otopljenog putera

400 g pavlake

1 kesica vanilin šećera

Savjet: Što duže torta odstoji u frižideru, biće čvršća i ljepše će se sjeći – najbolje je da prenoći.

Priprema:

Pripremite podlogu

Sameljite čokoladne keksiće u blenderu ili ih usitnite oklagijom. Dodajte otopljeni puter i mlijeko, pa sjedinite dok ne dobijete smjesu nalik mokrom pijesku. Polovinu smjese utisnite u dno kalupa prečnika 18 cm i poravnajte. Stavite u frižider dok pripremate fil.

Umutite fil

Umutite jaja sa prstohvatom soli i šećerom dok masa ne postane pjenasta i svijetla. Dodajte pavlaku, vanilin šećer i otopljeni puter, pa sve sjedinite. Na kraju umiješajte brašno i lagano promješajte.

Složite tortu

Preko ohlađene podloge od keksa sipajte pripremljeni fil. Poravnajte površinu. Ostatak smjese od keksa stavite preko fila i na ivice kad izvadite tortu iz kalupa. Vratite u frižider na najmanje 3 sata.

Serviranje

Sjecite na trouglove i služite rashlađeno.

(MONDO)