Brza keks torta sa pavlakom je desert koji se sprema u trenu, a oduševljava i izgledom i ukusom. Idealan izbor kad želite laganu, a bogatu poslasticu bez pečenja. Svaki zalogaj podsjeća na domaću jednostavnost i slatko zadovoljstvo.
Kad nemamo vremena, a želimo desert koji će se pojesti u jednom dahu, ova torta sa keksom je pravo rješenje. Priprema se bez muke, sa sastojcima koje svi imamo pri ruci. Laka je, kremasta i osvježavajuća, a opet dovoljno bogata da zamijeni svaku svečanu poslasticu.
Sastojci:
Za podlogu od keksa:
- 300 g čokoladnih keksića
- 80 g otopljenog putera
- 2–4 kašike mlijeka
Za fil:
- 2 jajeta
- prstohvat soli
- 130 g šećera
- 50 g brašna
- 120–150 g otopljenog putera
- 400 g pavlake
- 1 kesica vanilin šećera
Što duže torta odstoji u frižideru, biće čvršća i ljepše će se sjeći – najbolje je da prenoći.
Priprema:
Pripremite podlogu
Sameljite čokoladne keksiće u blenderu ili ih usitnite oklagijom. Dodajte otopljeni puter i mlijeko, pa sjedinite dok ne dobijete smjesu nalik mokrom pijesku. Polovinu smjese utisnite u dno kalupa prečnika 18 cm i poravnajte. Stavite u frižider dok pripremate fil.
Umutite fil
Umutite jaja sa prstohvatom soli i šećerom dok masa ne postane pjenasta i svijetla. Dodajte pavlaku, vanilin šećer i otopljeni puter, pa sve sjedinite. Na kraju umiješajte brašno i lagano promješajte.
Složite tortu
Preko ohlađene podloge od keksa sipajte pripremljeni fil. Poravnajte površinu. Ostatak smjese od keksa stavite preko fila i na ivice kad izvadite tortu iz kalupa. Vratite u frižider na najmanje 3 sata.
Serviranje
Sjecite na trouglove i služite rashlađeno.
