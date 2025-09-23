Isprobajte banana rolat sa karamel kremom – lagan biskvit, sočne banane i nježni fil od karamela čine kolač koji se brzo sprema i još brže nestaje.

U ovom rolatu spojili smo mekan biskvit, nježnu slatkoću banana i bogat karamel fil. Priprema je jednostavna, a rezultat je desert koji izgleda kao iz poslastičarnice. Idealan je za nedjeljni ručak ili posebnu priliku kada želite da iznenadite ukućane.

Sastojci:

Za biskvit:

2 jajeta

45 g šećera

prstohvat soli

1 kesica vanilin šećera (ili malo ekstrakta vanile)

55 g brašna

(opciono) pola kašičice praška za pecivo

Za karamel:

150 g šećera

50 g putera

70 g vrelog mleka

prstohvat soli (po želji)

Za krem:

300 g slatke pavlake (33%) ili pavlake za šlag

1 kesica vanilin šećera

2 banane

Savjet: Uvijte biskvit dok je još topao kako ne bi pucao, a banane premazujte kremom da ne potamne.

Priprema:

Ispecite biskvit

Umutite jaja sa šećerom, solju i vanilin šećerom dok ne postanu pjenasta i svijetla. Dodajte prosijano brašno i prašak za pecivo pa pažljivo umiješajte. Sipajte masu u pleh obložen papirom za pečenje i poravnajte. Pecite na 180°C oko 10 minuta, dok blago ne porumeni. Odmah po vađenju uvijte biskvit sa papirom u rolat i ostavite da se prohladi.

Napravite karamel

U šerpi istopite šećer na srednjoj temperaturi dok ne dobije zlatnu boju. Dodajte puter i mešajte da se sjedini. Ulijte vruće mlijeko (pazite, peniće) i miješajte dok se sve ne rastopi. Ostavite da se ohladi.

Umutite krem

Umutite pavlaku sa vanilin šećerom u čvrst šlag. Dodajte ohlađen karamel i lagano sjedinite.

Formirajte rolat

Odmotajte biskvit i premažite ga polovinom krema. Poredajte cijele banane ili ih presecite po dužini i stavite na sredinu. Prekrijte ostatkom krema i uvijte u rolat. Ohladite najmanje 2 sata u frižideru.

