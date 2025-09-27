Brzo i jednostavno jelo koje domaćice mogu spremiti bez mnogo truda, a svi ukućani će uživati u bogatom ukusu povrća i sosa.
Lagano jelo sa pirinčem koje možete spremiti za ručak ili večeru bez mnogo muke. Povrće i pečurke daju pun ukus, a sos na bazi soja sosa i bijelog luka sve povezuje u savršenu cjelinu. Domaćice će ga voljeti jer je brzo gotovo, a svi ukućani će tražiti još.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća, sa primesama azijske
Tip jela: prilog
Porcije/Količina: 3–4 porcije
Ukupno vrijeme pripreme: 35 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Povrće i pirinač
- 300 g pečuraka
- 2 kašike biljnog ulja
- 1 crni luk
- 1 paprika
- so po ukusu
- crni biber po ukusu
- 300 g kuvanog pirinča
Sos
- 1 kašičica smeđeg šećera
- 1 kašika pirinčanog sirćeta
- 3 kašike soja sosa
- 1 kašika kečapa
- 1 čen bijelog luka
Ako želite još puniji ukus, dodajte malo susama ili kikirikija na kraju, neposredno prije serviranja.
Priprema:
Pripremite povrće
Isijecite luk i papriku na trakice, a pečurke na listiće.
Prodinstajte sastojke
U tiganju zagrijte ulje, pa dodajte luk. Kada omekša, ubacite papriku i pečurke. Posolite i pobiberite po ukusu.
Napravite sos
U manjoj činiji pomiješajte soja sos, pirinčano sirće, kečap, šećer i sitno sjeckan beli luk. Dobro promiješajte.
Spojite sve
Dodajte kuvani pirinač u tiganj sa povrćem i sipajte pripremljeni sos. Miješajte dok se sve lijepo ne sjedini i ujednačeno zagrije.
Topao pirinač sa povrćem i pečurkama poslužen odmah sa tiganja biće pun pogodak za brz i ukusan obrok.
(MONDO/Stvar ukusa)