Brzo i jednostavno jelo koje domaćice mogu spremiti bez mnogo truda, a svi ukućani će uživati u bogatom ukusu povrća i sosa.

Izvor: Printscreen/Youtube/KAZAN

Lagano jelo sa pirinčem koje možete spremiti za ručak ili večeru bez mnogo muke. Povrće i pečurke daju pun ukus, a sos na bazi soja sosa i bijelog luka sve povezuje u savršenu cjelinu. Domaćice će ga voljeti jer je brzo gotovo, a svi ukućani će tražiti još.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća, sa primesama azijske

Tip jela: prilog

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Ukupno vrijeme pripreme: 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Povrće i pirinač

300 g pečuraka

2 kašike biljnog ulja

1 crni luk

1 paprika

so po ukusu

crni biber po ukusu

300 g kuvanog pirinča

Sos

1 kašičica smeđeg šećera

1 kašika pirinčanog sirćeta

3 kašike soja sosa

1 kašika kečapa

1 čen bijelog luka

Savjet: Ako želite još puniji ukus, dodajte malo susama ili kikirikija na kraju, neposredno prije serviranja.

Priprema:

Pripremite povrće

Isijecite luk i papriku na trakice, a pečurke na listiće.

Prodinstajte sastojke

U tiganju zagrijte ulje, pa dodajte luk. Kada omekša, ubacite papriku i pečurke. Posolite i pobiberite po ukusu.

Napravite sos

U manjoj činiji pomiješajte soja sos, pirinčano sirće, kečap, šećer i sitno sjeckan beli luk. Dobro promiješajte.

Spojite sve

Dodajte kuvani pirinač u tiganj sa povrćem i sipajte pripremljeni sos. Miješajte dok se sve lijepo ne sjedini i ujednačeno zagrije.

Topao pirinač sa povrćem i pečurkama poslužen odmah sa tiganja biće pun pogodak za brz i ukusan obrok.

(MONDO/Stvar ukusa)