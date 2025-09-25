3 recepta za ajvar, koji je najbolji? S juga Srbije, makedonski ili onaj "na brzaka"

Ako još uvijek niste napravili ajvar, ne morate više da tražite recept. Donosimo vam 3 najbolja - s juga Srbije, makedonski i onaj koji se brzo priprema.

Izvor: Shutterstock

Makedonski ajvar je kralj zimnice

Vrijeme je za zimnicu, a ajvar je njen neizostavni klasik. Ovaj recept za autentični makedonski ajvar koji se priprema od pečenih paprika, onaj je koji se prenosi iz bilježnice u beležnicu, iz godine u godinu. Savršeno kremast, pun ukusa, ajvar je idealan uz domaći hljeb, pečenje, sir ili jednostavno - kašika po kašika, direktno iz tegle.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća, makedonska

Tip jela: zimnica

Količina: oko 6 tegli (standardne veličine)

Vrijeme pripreme: 1 sat

Vrijeme kuvanja: 2–3 sata

Ukupno vrijeme: oko 4 sata

Težina: srednje zahtjevno

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

10 kg crvene paprike

3 velika plava patlidžana

5 dcl ulja

so (po ukusu)

1 velika kašika šećera

Savjet plus Za dodatnu aromu, možete dodati malo bijelog luka ili ljute papričice u toku kuvanja. Ako volite pikantniji ajvar, slobodno eksperimentišite, ali dodajte začine tek nakon što se masa već ukuva.

Priprema:

1. korak: Pečenje paprika

Paprike ispecite u rerni dok ne dobiju tamne mehure. Odmah ih stavite u plastične kese da omekšaju, lakše ćete ih oljuštiti. Kad se prohlade, ogulite ih, očistite od semenki i ostavite da se cijede najmanje 3 sata.

2. korak: Pečenje patlidžana

Patlidžane ispecite na isti način, stavite u kesu, ogulite i ostavite da se cijede.

3. korak: Mljevenje povrća

Iscijeđene paprike i patlidžane sameljite na mašini za mljevenje mesa. Prebacite u veliki lonac sa debelim dnom.

4. korak: Kuvanje ajvara

Stavite lonac na laganu vatru. Miješajte neprestano. Ulje dodajte postepeno - po 1 dcl svakih 20 minuta. Miješajte pažljivo da ulje ne izbije na površinu. Ajvar je gotov kada drvena varjača ostavlja prazan trag na po dnu lonca.

5. korak: Dodavanje začina

So i šećer dodajte u posljednjih 20 minuta kuvanja. Po želji dodajte bijeli luk ili ljutu papriku.

6. korak: Priprema tegli

Sterilišite tegle u rerni na 50°C. Sipajte topao ajvar u tegle, dodajte malo ulja na vrh i zatvorite poklopcem. Posložite ih u kutiju, prekrijte stolnjakom i ćebetom i ostavite da se hlade 24 sata.

7. korak: Odlaganje zimnice

Nakon hlađenja, tegle odložite na hladno i tamno mjesto. Ajvar je spreman da vas grije tokom cijele zime.

Recept za 30kg paprike za starinski ajvar s juga Srbije

Izvor: Shutterstock

Ajvar je više od namaza — to je miris detinjstva, tradicije i jeseni. Ovaj recept za domaći ajvar sa esencijom je onaj koji se prenosi s generacije na generaciju, sa plotne šporeta pravo na police sa zimnicom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: zimnica

Količina: oko 15 tegli (standardne veličine)

Vrijeme pripreme: 2 sata

Vrijeme kuvanja: 2–2,5 sata

Ukupno vrijeme: oko 5 sati + cijeđenje preko noći

Težina: srednje zahtevno

Sastojci:

30 kg crvene mesnate paprike

1,5 litra zejtina

200 g soli

50 g esencije

ljuta paprika po ukusu

Savjet plus Ako volite miješani ajvar - dio ljut, deo blag - podijelite samljevenu masu na dva dijela i dodajte ljutu papriku samo u jednu polovinu pre prženja. Ljute paprike dodajte po ukusu, ali pažljivo: aroma se pojačava tokom kuvanja

Priprema:

1. korak: Pečenje paprika

Paprike ispecite na plotni šporeta. Nakon pečenja, stavite ih u šerpu i dobro poklopite, pa prebacite vlažnu kuhinjsku krpu preko poklopca. Tako ćete ih lakše oljuštiti.

2. korak: Čišćenje i cijeđenje

Oljuštite paprike, skinite drške i sjemenke. Stavite ih u plastični mrežasti džak koji ste dobro oprali i neka se cijede preko noći.

3. korak: Mljevenje paprika

Sutradan sameljite ocijeđene paprike u mašini za mljevenje mesa ili električnom sjecku. Po želji, dodajte i prethodno pečene, oljuštene i ocijeđene ljute paprike.

4. korak: Prženje ajvara

U velikoj šerpi sa debelim dnom, blago zagrijte masu. Dodajte zejtin i so, pa sve dobro promiješajte. Pržite uz neprestano miješanje oko 2 do 2,5 sata. Ulje dodajte postepeno, po potrebi, ali pazite da ne izbije na površinu.

5. korak: Dodavanje esencije

Kada je ajvar skoro gotov, dodajte esenciju i mešajte još 10 minuta. Znak da je ajvar gotov: kada varjača ostavlja trag po dnu šerpe - masa se zgusne, opusti, pa ponovo zgusne.

6. korak: Sipanje u tegle

Ostavite ajvar da se prohladi oko 1–2 sata. Sipajte u suve, čiste tegle. Ostavite ih nepoklopljene da odstoje 5–6 sati, pa zatvorite poklopcem ili celofanom.

7. korak: Odlaganje zimnice

Tegle posložite u kutiju, prekrijte stolnjakom i ćebetom, i ostavite da se hlade 24 sata. Nakon toga ih odložite na hladno i tamno mjesto.

Ajvar na brzaka za zaposlene domaćice

Izvor: Shutterstock

Kad nemate dan i po za pečenje, cijeđenje i prženje, a želite domaći ajvar pun ukusa - ovaj recept je vaša zlatna prečica. Brz, jednostavan, a opet aromatičan i savršen uz tost, pečenje ili kao namaz za doručak.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: zimnica

Količina: oko 4–5 tegli

Vreme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja: 1 sat

Ukupno vreme: oko 1 sat i 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

3 kg crvenih paprika

2 patlidžana

bijeli luk (po ukusu)

biber u zrnu (po ukusu)

ulje (po potrebi)

so (po ukusu)

šećer (po ukusu)

sirće (po ukusu)

Savjet plus Ako želite da ajvar bude blago pikantan, dodajte i malo tucane ljute paprike pred kraj kuvanja. A za dodatnu aromu, beli luk kratko propržite pre nego što ga dodate u smjesu.

Priprema:

1. korak: Priprema paprika

Svježe paprike operite, očistite od sjemenki i drški, pa sameljite. Stavite ih u šerpu sa uljem i počnite da pržite na srednjoj vatri.

2. korak: Priprema patlidžana

Patlidžane operite, oljuštite i sameljite. Dodajte ih u šerpu sa paprikom i nastavite da pržite uz povremeno miješanje.

3. korak: Dodavanje začina

U toku prženja dodajte so, šećer, sirće, malo bjelog luka i drobljenog crnog bibera. Miješajte dok se masa ne zgusne i dobije sjaj.

4. korak: Sipanje u tegle

Ajvar sipajte u suve, čiste tegle dok je još vruć. Zatvorite poklopcem i okrenite tegle naopako da se vakuumiraju. Ostavite ih tako da se postepeno hlade.