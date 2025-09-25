3 recepta za ajvar, koji je najbolji? S juga Srbije, makedonski ili onaj "na brzaka"

Ako još uvijek niste napravili ajvar, ne morate više da tražite recept. Donosimo vam 3 najbolja - s juga Srbije, makedonski i onaj koji se brzo priprema.
Makedonski ajvar je kralj zimnice
Vrijeme je za zimnicu, a ajvar je njen neizostavni klasik. Ovaj recept za autentični makedonski ajvar koji se priprema od pečenih paprika, onaj je koji se prenosi iz bilježnice u beležnicu, iz godine u godinu. Savršeno kremast, pun ukusa, ajvar je idealan uz domaći hljeb, pečenje, sir ili jednostavno - kašika po kašika, direktno iz tegle.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća, makedonska
Tip jela: zimnica
Količina: oko 6 tegli (standardne veličine)
Vrijeme pripreme: 1 sat
Vrijeme kuvanja: 2–3 sata
Ukupno vrijeme: oko 4 sata
Sastojci:
- 10 kg crvene paprike
- 3 velika plava patlidžana
- 5 dcl ulja
- so (po ukusu)
- 1 velika kašika šećera
Za dodatnu aromu, možete dodati malo bijelog luka ili ljute papričice u toku kuvanja. Ako volite pikantniji ajvar, slobodno eksperimentišite, ali dodajte začine tek nakon što se masa već ukuva.
Priprema:
1. korak: Pečenje paprika
Paprike ispecite u rerni dok ne dobiju tamne mehure. Odmah ih stavite u plastične kese da omekšaju, lakše ćete ih oljuštiti. Kad se prohlade, ogulite ih, očistite od semenki i ostavite da se cijede najmanje 3 sata.
2. korak: Pečenje patlidžana
Patlidžane ispecite na isti način, stavite u kesu, ogulite i ostavite da se cijede.
3. korak: Mljevenje povrća
Iscijeđene paprike i patlidžane sameljite na mašini za mljevenje mesa. Prebacite u veliki lonac sa debelim dnom.
4. korak: Kuvanje ajvara
Stavite lonac na laganu vatru. Miješajte neprestano. Ulje dodajte postepeno - po 1 dcl svakih 20 minuta. Miješajte pažljivo da ulje ne izbije na površinu. Ajvar je gotov kada drvena varjača ostavlja prazan trag na po dnu lonca.
5. korak: Dodavanje začina
So i šećer dodajte u posljednjih 20 minuta kuvanja. Po želji dodajte bijeli luk ili ljutu papriku.
6. korak: Priprema tegli
Sterilišite tegle u rerni na 50°C. Sipajte topao ajvar u tegle, dodajte malo ulja na vrh i zatvorite poklopcem. Posložite ih u kutiju, prekrijte stolnjakom i ćebetom i ostavite da se hlade 24 sata.
7. korak: Odlaganje zimnice
Nakon hlađenja, tegle odložite na hladno i tamno mjesto. Ajvar je spreman da vas grije tokom cijele zime.
Ajvar je više od namaza — to je miris detinjstva, tradicije i jeseni. Ovaj recept za domaći ajvar sa esencijom je onaj koji se prenosi s generacije na generaciju, sa plotne šporeta pravo na police sa zimnicom.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: zimnica
Količina: oko 15 tegli (standardne veličine)
Vrijeme pripreme: 2 sata
Vrijeme kuvanja: 2–2,5 sata
Ukupno vrijeme: oko 5 sati + cijeđenje preko noći
Težina: srednje zahtevno
Sastojci:
- 30 kg crvene mesnate paprike
- 1,5 litra zejtina
- 200 g soli
- 50 g esencije
- ljuta paprika po ukusu
Ako volite miješani ajvar - dio ljut, deo blag - podijelite samljevenu masu na dva dijela i dodajte ljutu papriku samo u jednu polovinu pre prženja. Ljute paprike dodajte po ukusu, ali pažljivo: aroma se pojačava tokom kuvanja
Priprema:
1. korak: Pečenje paprika
Paprike ispecite na plotni šporeta. Nakon pečenja, stavite ih u šerpu i dobro poklopite, pa prebacite vlažnu kuhinjsku krpu preko poklopca. Tako ćete ih lakše oljuštiti.
2. korak: Čišćenje i cijeđenje
Oljuštite paprike, skinite drške i sjemenke. Stavite ih u plastični mrežasti džak koji ste dobro oprali i neka se cijede preko noći.
3. korak: Mljevenje paprika
Sutradan sameljite ocijeđene paprike u mašini za mljevenje mesa ili električnom sjecku. Po želji, dodajte i prethodno pečene, oljuštene i ocijeđene ljute paprike.
4. korak: Prženje ajvara
U velikoj šerpi sa debelim dnom, blago zagrijte masu. Dodajte zejtin i so, pa sve dobro promiješajte. Pržite uz neprestano miješanje oko 2 do 2,5 sata. Ulje dodajte postepeno, po potrebi, ali pazite da ne izbije na površinu.
5. korak: Dodavanje esencije
Kada je ajvar skoro gotov, dodajte esenciju i mešajte još 10 minuta. Znak da je ajvar gotov: kada varjača ostavlja trag po dnu šerpe - masa se zgusne, opusti, pa ponovo zgusne.
6. korak: Sipanje u tegle
Ostavite ajvar da se prohladi oko 1–2 sata. Sipajte u suve, čiste tegle. Ostavite ih nepoklopljene da odstoje 5–6 sati, pa zatvorite poklopcem ili celofanom.
7. korak: Odlaganje zimnice
Tegle posložite u kutiju, prekrijte stolnjakom i ćebetom, i ostavite da se hlade 24 sata. Nakon toga ih odložite na hladno i tamno mjesto.
Kad nemate dan i po za pečenje, cijeđenje i prženje, a želite domaći ajvar pun ukusa - ovaj recept je vaša zlatna prečica. Brz, jednostavan, a opet aromatičan i savršen uz tost, pečenje ili kao namaz za doručak.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: zimnica
Količina: oko 4–5 tegli
Vreme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuvanja: 1 sat
Ukupno vreme: oko 1 sat i 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 3 kg crvenih paprika
- 2 patlidžana
- bijeli luk (po ukusu)
- biber u zrnu (po ukusu)
- ulje (po potrebi)
- so (po ukusu)
- šećer (po ukusu)
- sirće (po ukusu)
Ako želite da ajvar bude blago pikantan, dodajte i malo tucane ljute paprike pred kraj kuvanja. A za dodatnu aromu, beli luk kratko propržite pre nego što ga dodate u smjesu.
Priprema:
1. korak: Priprema paprika
Svježe paprike operite, očistite od sjemenki i drški, pa sameljite. Stavite ih u šerpu sa uljem i počnite da pržite na srednjoj vatri.
2. korak: Priprema patlidžana
Patlidžane operite, oljuštite i sameljite. Dodajte ih u šerpu sa paprikom i nastavite da pržite uz povremeno miješanje.
3. korak: Dodavanje začina
U toku prženja dodajte so, šećer, sirće, malo bjelog luka i drobljenog crnog bibera. Miješajte dok se masa ne zgusne i dobije sjaj.
4. korak: Sipanje u tegle
Ajvar sipajte u suve, čiste tegle dok je još vruć. Zatvorite poklopcem i okrenite tegle naopako da se vakuumiraju. Ostavite ih tako da se postepeno hlade.