Kako najbrže da oljuštite paprike za ajvar: Trik iskusnih domaćica koji štedi vrijeme

Brzo i lako ljuštenje paprika za ajvar moguće je uz jednostavan trik koji koriste iskusne domaćice.

Izvor: Shutterstock

Polako dolazi vrijeme pripreme zimnice, kada će mirisi pečenih paprika ispuniti kuhinje i dvorišta.

Ljuštenje paprika zna da bude mukotrpan posao, ali postoji jednostavan trik koji značajno ubrzava proces.

Paprike za ajvar prvo operite i osušite. Pecite ih u rerni na 200°C, na roštilju ili tiganju dok ne dobiju lijepo pečenu, crvenkastu koricu.

Stavite ih još tople u kesu i dobro zatvorite. Ostavite ih da odstoje 10-15 minuta – vlaga u kesi će omekšati kožicu, koja će se gotovo sama odvojiti od mesa paprike.

Ako želite da ubrzate još više, poslije stajanja u kesi, lagano protrljajte paprike rukama – ljuske će se skidati kao rukom odnešeno. Ovo štedi vrijeme i nervozu, a ajvar ostaje mekan i sočan.

(Mondo)