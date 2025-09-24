logo
Zapečeni krompir sa brokolijem u bešamel sosu

Autor Aleksandra Ljubičić
0

Naučite kako da napravite kremasti zapečeni krompir sa brokolijem u bešamel sosu, sa mocarelom i peršunom. Brzo, lako i idealno za ručak ili večeru.

Zapečeni krompir sa brokolijem u bešamel sosu Izvor: Printscreen/Youtube/AlltagsGemüse

Kad se krompir i brokoli spoje u kremastom bešamel sosu, dobijamo jelo koje grije i stomak i dušu. Ova musaka bez mesa odlična je i za ručak i za večeru. Posebnu sočnost daje mocarela koja se na vrhu lijepo zapeče i zamiriše cijelu kuću.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–6 osoba

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja/kuvanja: 30 minuta

Ukupno vrijeme: oko 55 minuta

Težina: laka

Sastojci:

  • 1,5 kg krompira
  • 1 glavica brokolija
  • so i biber po ukusu
  • 40 g maslaca
  • 2 kašike brašna
  • 200 ml mlijeka
  • malo sjeckanog peršuna
  • 100 g mocarele
Savjet:

Nemojte da prekuvate brokoli – dovoljno je da ostane poluobaren kako bi zadržao boju i hrskavost.

Priprema:

Pripremite povrće

Oljuštite krompir, isijecite ga na kolutove i skuvajte u slanoj vodi da omekša, ali da se ne raspada. Operite brokoli, razdvojite ga na cvjetiće i obarite kratko u kipućoj vodi (2–3 minuta), pa procijedite.

Napravite bešamel sos

U šerpici otopite maslac, dodajte brašno i miješajte dok ne zamiriše. Nalijte mlijeko i kuvajte uz stalno miješanje dok ne dobijete gust bešamel sos. Posolite i pobiberite po ukusu.

Složite i pecite

Nauljite vatrostalnu posudu i poređajte red krompira. Preko stavite brokoli i prelijte bešamel sosom. Ponavljajte dok ne potrošite sastojke. Završite slojem krompira, pospite mocarelom i seckanim peršunom. Pecite u rerni zagrijanoj na 180 °C 25–30 minuta, dok se sir ne otopi i ne dobije zlatnu boju.

