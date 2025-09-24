Naučite kako da napravite kremasti zapečeni krompir sa brokolijem u bešamel sosu, sa mocarelom i peršunom. Brzo, lako i idealno za ručak ili večeru.
Kad se krompir i brokoli spoje u kremastom bešamel sosu, dobijamo jelo koje grije i stomak i dušu. Ova musaka bez mesa odlična je i za ručak i za večeru. Posebnu sočnost daje mocarela koja se na vrhu lijepo zapeče i zamiriše cijelu kuću.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4–6 osoba
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme pečenja/kuvanja: 30 minuta
Ukupno vrijeme: oko 55 minuta
Težina: laka
Sastojci:
- 1,5 kg krompira
- 1 glavica brokolija
- so i biber po ukusu
- 40 g maslaca
- 2 kašike brašna
- 200 ml mlijeka
- malo sjeckanog peršuna
- 100 g mocarele
Nemojte da prekuvate brokoli – dovoljno je da ostane poluobaren kako bi zadržao boju i hrskavost.
Priprema:
Pripremite povrće
Oljuštite krompir, isijecite ga na kolutove i skuvajte u slanoj vodi da omekša, ali da se ne raspada. Operite brokoli, razdvojite ga na cvjetiće i obarite kratko u kipućoj vodi (2–3 minuta), pa procijedite.
Napravite bešamel sos
U šerpici otopite maslac, dodajte brašno i miješajte dok ne zamiriše. Nalijte mlijeko i kuvajte uz stalno miješanje dok ne dobijete gust bešamel sos. Posolite i pobiberite po ukusu.
Složite i pecite
Nauljite vatrostalnu posudu i poređajte red krompira. Preko stavite brokoli i prelijte bešamel sosom. Ponavljajte dok ne potrošite sastojke. Završite slojem krompira, pospite mocarelom i seckanim peršunom. Pecite u rerni zagrijanoj na 180 °C 25–30 minuta, dok se sir ne otopi i ne dobije zlatnu boju.