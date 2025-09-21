logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je tajna savršeno mekanih mekika

Ovo je tajna savršeno mekanih mekika

Autor Aleksandra Ljubičić
0

Otkrijte kako da mekike budu mekane i vazdušaste uz samo jedan tajni sastojak.

Ovo je tajna savršeno mekanih mekika Izvor: Shutterstock

Mislite da je tajna mekih mekika u dugom miješenju? Varate se! Postoji jedan jednostavan sastojak koji može da napravi ogromnu razliku i od običnih mekika stvori one koje se tope u ustima.

Zašto nekad mekike ne uspiju?

Koliko puta ste pravili mekike, a tijesto ostane tvrdo ili se ne digne kako treba? Najčešći uzroci su:

  • Tijesto nije dovoljno odmorilo
  • Kvasac nije pravilno nadošao
  • Testo je premalo vlažno i nije elastično
Dodatni savjeti za najbolje rezultate:

- Koristite brašno tip 400 ili 500 za lakšu teksturu

- Ne dodajte previše brašna prilikom razvlačenja

- Pržite u dobro zagrijanom ulju

- Poslužite odmah, dok su mekike tople i hrskave

Koji sastojak pravi razliku?

Vjerovali ili ne – tajni sastojak je kiselo mlijeko. Ono tijestu daje mekoću, pomaže da naraste brže i čini mekike vazdušastim i laganim. Upravo ovo razdvaja prosječne od nezaboravnih mekika.

Kako pripremiti tijesto sa kiselim mlijekom:

U veću činiju stavite 500 g brašna i 1 kesicu suvog kvasca. Dodajte 250 ml blago zagrijanog kiselog mlijeka. Ubacite prstohvat soli i kašičicu šećera. Umijesite glatko tijesto i ostavite da odmara oko 45 minuta. Razvucite tijesto rukama i pržite u dubokom ulju dok ne dobije zlatno-smeđu boju.

Zašto kiselo mlijeko čini čudo:

  • Mekike postaju mekane i vazdušaste
  • Tijesto se brže diže
  • Ukus je bogatiji i blago kremast
  • Manja je vjerovatnoća da mekike budu gumene

 Bonus video

Pogledajte

00:59
Slatke mekike uvaljane u šećer
Izvor: Instagram/Cookist wow
Izvor: Instagram/Cookist wow

Pročitajte još

Tagovi

recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA