Ovo je tajna savršeno mekanih mekika

Otkrijte kako da mekike budu mekane i vazdušaste uz samo jedan tajni sastojak.
Mislite da je tajna mekih mekika u dugom miješenju? Varate se! Postoji jedan jednostavan sastojak koji može da napravi ogromnu razliku i od običnih mekika stvori one koje se tope u ustima.
Zašto nekad mekike ne uspiju?
Koliko puta ste pravili mekike, a tijesto ostane tvrdo ili se ne digne kako treba? Najčešći uzroci su:
- Tijesto nije dovoljno odmorilo
- Kvasac nije pravilno nadošao
- Testo je premalo vlažno i nije elastično
- Koristite brašno tip 400 ili 500 za lakšu teksturu
- Ne dodajte previše brašna prilikom razvlačenja
- Pržite u dobro zagrijanom ulju
- Poslužite odmah, dok su mekike tople i hrskave
Koji sastojak pravi razliku?
Vjerovali ili ne – tajni sastojak je kiselo mlijeko. Ono tijestu daje mekoću, pomaže da naraste brže i čini mekike vazdušastim i laganim. Upravo ovo razdvaja prosječne od nezaboravnih mekika.
Kako pripremiti tijesto sa kiselim mlijekom:
U veću činiju stavite 500 g brašna i 1 kesicu suvog kvasca. Dodajte 250 ml blago zagrijanog kiselog mlijeka. Ubacite prstohvat soli i kašičicu šećera. Umijesite glatko tijesto i ostavite da odmara oko 45 minuta. Razvucite tijesto rukama i pržite u dubokom ulju dok ne dobije zlatno-smeđu boju.
Zašto kiselo mlijeko čini čudo:
- Mekike postaju mekane i vazdušaste
- Tijesto se brže diže
- Ukus je bogatiji i blago kremast
- Manja je vjerovatnoća da mekike budu gumene
