Ovo je tajna savršeno mekanih mekika

Otkrijte kako da mekike budu mekane i vazdušaste uz samo jedan tajni sastojak.

Mislite da je tajna mekih mekika u dugom miješenju? Varate se! Postoji jedan jednostavan sastojak koji može da napravi ogromnu razliku i od običnih mekika stvori one koje se tope u ustima.

Zašto nekad mekike ne uspiju?

Koliko puta ste pravili mekike, a tijesto ostane tvrdo ili se ne digne kako treba? Najčešći uzroci su:

Tijesto nije dovoljno odmorilo

Kvasac nije pravilno nadošao

Testo je premalo vlažno i nije elastično

Dodatni savjeti za najbolje rezultate: - Koristite brašno tip 400 ili 500 za lakšu teksturu - Ne dodajte previše brašna prilikom razvlačenja - Pržite u dobro zagrijanom ulju - Poslužite odmah, dok su mekike tople i hrskave

Koji sastojak pravi razliku?

Vjerovali ili ne – tajni sastojak je kiselo mlijeko. Ono tijestu daje mekoću, pomaže da naraste brže i čini mekike vazdušastim i laganim. Upravo ovo razdvaja prosječne od nezaboravnih mekika.

Kako pripremiti tijesto sa kiselim mlijekom:

U veću činiju stavite 500 g brašna i 1 kesicu suvog kvasca. Dodajte 250 ml blago zagrijanog kiselog mlijeka. Ubacite prstohvat soli i kašičicu šećera. Umijesite glatko tijesto i ostavite da odmara oko 45 minuta. Razvucite tijesto rukama i pržite u dubokom ulju dok ne dobije zlatno-smeđu boju.

Zašto kiselo mlijeko čini čudo:

Mekike postaju mekane i vazdušaste

Tijesto se brže diže

Ukus je bogatiji i blago kremast

Manja je vjerovatnoća da mekike budu gumene

