Kako da kuhinja izgleda skuplje nego što jeste? Za samo 1 dan napravite čudo u stanu

Uz nekoliko pametnih trikova, i najjednostavnija kuhinja može dobiti izgled luksuza.

Izvor: Shutterstock

Rasvjeta može učiniti da kuhinja izgleda luksuznije i toplije.

Pravilno odabrane boje stvaraju osjećaj elegancije i prostranosti.

Dekorativni detalji daju kuhinji karakter i izgled skupljeg prostora.

Uredan raspored i čistoća čine da kuhinja djeluje sofisticirano.

Kuhinja je srce doma, ali nije potrebno trošiti bogatstvo da bi izgledala elegantno i sofisticirano. Male promjene u detaljima, boji, rasvjeti ili rasporedu mogu učiniti da prostor odiše toplinom i stilom, a da pritom ne optereti budžet.

Tajna je u pažljivom odabiru elemenata koji stvaraju utisak luksuza – od kvalitetnih materijala u malim dozama, preko dekorativnih akcenata, pa sve do urednog i promišljenog rasporeda.

Ako želite da vaša kuhinja izgleda skuplje nego što jeste, a da pritom ostane praktična i prijatna za svakodnevni život, nastavite da čitate – donosimo ideje koje će inspirisati i osvežiti vaš prostor.

Igra svjetla

Slojevito osvjetljenje ima ključnu ulogu u tome da i obična kuhinja djeluje luksuzno. Najljepše je što dodatne izvore svjetla možete ugraditi i bez majstora – LED trake postavljene ispod gornjih i donjih elemenata učiniće da prostor zablista. Ako želite da investirate u novi luster, odlučite se za jednu ili dve visilice. One prostoru daju toplinu i osjećaj elegancije.

kuhinja

Izvor: Shutterstock

Oslobodite radne površine

Većina kuhinja visokog standarda ima jednu zajedničku stvar – čiste radne površine. Uklonite sve što možete sa radne površine. Kada su aparati izloženi, kuhinja djeluje neuredno i jeftino. Ovaj trik ne zahtijeva nikakvu kupovinu, a potrebno je samo malo truda da aparatima nađete mjesto u ormarićima.

Minimalizam sa stilom

Kada se radne površine isprazne, vrijeme je za stilizovanje. Umjesto gomile sitnica, napravite jedan ili dva dekorativna kutka. Upečatljivi komadi poput velike drvene daske, keramičkih ili staklenih tegli ili malog saksijskog začina unose toplinu i karakter. Još ljepši efekat postiže se kombinacijom lampe, male umjetničke slike i nekoliko kuvara složenih jedan na drugi.

moderna kuhinja

Izvor: Shutterstock

Osvježite fugne

Ništa ne može da učini kuhinju zapuštenijom od zaprljanih fuga. Srećom, rješenje je jednostavno – olovke za fugne. Ovi praktični flomasteri sa bojom za fugiranje omogućavaju da osvježite stare linije ili potpuno promijenite boju fuga, pa kuhinja odmah izgleda kao nova.

Uz male promjene u boji, rasvjeti i dekoraciji, čak i najjednostavnija kuhinja može zasijati i dobiti izgled luksuza. Tajna je u detaljima koji stvaraju atmosferu, a ne u skupim komadima namještaja.