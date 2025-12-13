Moler otkrio jednostavan trik protiv buđi u domu: Jeftino sredstvo koje već imate u kući

Otkrijte prirodan i efikasan metod za uklanjanje buđi i neprijatnog mirisa vlage u domu. Sve što vam treba je obično belo sirće.

Izvor: Shutterstock

Otkrijte kako bijelo sirće može ukloniti miris buđ iz doma.

može ukloniti miris buđ iz doma. Prirodan trik molera svako može primijeniti kod kuće.

Zaboravite na skupe hemijske sprejeve, ovo je jednostavno i efikasno rješenje.

Vlažni zidovi i neprijatan miris buđi česta su pojava u mnogim domovima, posebno tokom kišnih i zimskih mjeseci. I dok mnogi troše bogatstvo na hemijske sprejeve, poznati moler otkrio je jednostavan i prirodan trik koji svako može primjeniti kod kuće.

Sve što vam je potrebno je jedna čašica bijelog sirćeta – sastojka koji imate u kuhinji, a koji je poznat po svojim antibakterijskim i antigljivičnim svojstvima.

Napunite čašicu bijelim sirćetom i stavite je u prostoriju gdje primjećujete vlagu ili neprijatan miris.

Ostavite je nekoliko sati, najbolje preko noći. Sirće će upiti vlagu iz vazduha i smanjiti buđ. Po potrebi zamjenite sirće novim nakon nekoliko dana – efekat je brz i primjetan.

Moler naglašava da je uspeh trikova poput ovog još veći ako redovno provetravate prostor i održavate zidove suvim. Ovaj jednostavan, prirodan metod je siguran, ekološki i izuzetno efikasan – više ne morate trošiti novac na skupe hemijske sprejeve.

(Alo / Lepa&Srećna)

