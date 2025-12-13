logo
Moler otkrio jednostavan trik protiv buđi u domu: Jeftino sredstvo koje već imate u kući

Moler otkrio jednostavan trik protiv buđi u domu: Jeftino sredstvo koje već imate u kući

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
Otkrijte prirodan i efikasan metod za uklanjanje buđi i neprijatnog mirisa vlage u domu. Sve što vam treba je obično belo sirće.

Kako prirodno ukloniti buđ Izvor: Shutterstock
  • Otkrijte kako bijelo sirće može ukloniti miris buđ iz doma.
  • Prirodan trik molera svako može primijeniti kod kuće.
  • Zaboravite na skupe hemijske sprejeve, ovo je jednostavno i efikasno rješenje.

Vlažni zidovi i neprijatan miris buđi česta su pojava u mnogim domovima, posebno tokom kišnih i zimskih mjeseci. I dok mnogi troše bogatstvo na hemijske sprejeve, poznati moler otkrio je jednostavan i prirodan trik koji svako može primjeniti kod kuće.

Sve što vam je potrebno je jedna čašica bijelog sirćeta – sastojka koji imate u kuhinji, a koji je poznat po svojim antibakterijskim i antigljivičnim svojstvima.

Napunite čašicu bijelim sirćetom i stavite je u prostoriju gdje primjećujete vlagu ili neprijatan miris.

Ostavite je nekoliko sati, najbolje preko noći. Sirće će upiti vlagu iz vazduha i smanjiti buđ. Po potrebi zamjenite sirće novim nakon nekoliko dana – efekat je brz i primjetan.

Moler naglašava da je uspeh trikova poput ovog još veći ako redovno provetravate prostor i održavate zidove suvim. Ovaj jednostavan, prirodan metod je siguran, ekološki i izuzetno efikasan – više ne morate trošiti novac na skupe hemijske sprejeve. 

(Alo / Lepa&Srećna)

