Zaboravite na rernu - ova mini pica iz tiganja je gotova dok skuvate kafu

Idealno za brz doručak, užinu ili kasni doručak vikendom!

Izvor: kdshutterman/Shutterstock

Ako volite picu, ali nemate vremena za dugotrajno pečenje, ovaj recept za mini picu u tiganju je pravo rješenje. Gotova je za samo 10 minuta, a ukusom i izgledom ne zaostaje za klasičnom picom iz rerne. Idealno za brz doručak, užinu ili kasni doručak vikendom!

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća / brza hrana

Tip jela: doručak / užina / brzi obrok

Količina: 1–2 porcije (zavisno od veličine tortilje)

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme pečenja: 5–7 minuta

Ukupno vrijeme: oko 10–12 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 tortilja ili pita hljeb

2–3 kašike paradajz sosa

50 g rendanog sira po izboru (mozzarella, gauda, cheddar…)

Omiljeni dodaci: šunka, pečurke, paprika, masline, rukola…

Malo origana ili začina po želji

Priprema:

Zagrijte tiganj na srednje jakoj vatri i stavite u njega tortilju ili pita hleb. Preko hleba ravnomerno rasporedite paradajz sos, pazeći da pokrije cijelu površinu, a zatim pospite rendanim sirom po izboru. Dodajte svoje omiljene sastojke – šunku, pečurke, papriku, masline ili rukolu – i rasporedite ih tako da se lijepo zapeče. Pokrijte tiganj poklopcem i pecite 5–7 minuta, dok se sir potpuno ne otopi, a tortilja ne postane hrskava i zlatno-smeđa. Za dodatnu aromu i svežinu, pred serviranje pospite malo origana ili svježe rukole. Na ovaj način dobijate brzu, jednostavnu i izuzetno ukusnu mini picu, spremnu za samo nekoliko minuta.

Dodatni savjeti: