Zaboravite na rernu - ova mini pica iz tiganja je gotova dok skuvate kafu

Ako volite picu, ali nemate vremena za dugotrajno pečenje, ovaj recept za mini picu u tiganju je pravo rješenje. Gotova je za samo 10 minuta, a ukusom i izgledom ne zaostaje za klasičnom picom iz rerne. Idealno za brz doručak, užinu ili kasni doručak vikendom!
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća / brza hrana
Tip jela: doručak / užina / brzi obrok
Količina: 1–2 porcije (zavisno od veličine tortilje)
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme pečenja: 5–7 minuta
Ukupno vrijeme: oko 10–12 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 tortilja ili pita hljeb
- 2–3 kašike paradajz sosa
- 50 g rendanog sira po izboru (mozzarella, gauda, cheddar…)
- Omiljeni dodaci: šunka, pečurke, paprika, masline, rukola…
- Malo origana ili začina po želji
Priprema:
Zagrijte tiganj na srednje jakoj vatri i stavite u njega tortilju ili pita hleb. Preko hleba ravnomerno rasporedite paradajz sos, pazeći da pokrije cijelu površinu, a zatim pospite rendanim sirom po izboru. Dodajte svoje omiljene sastojke – šunku, pečurke, papriku, masline ili rukolu – i rasporedite ih tako da se lijepo zapeče. Pokrijte tiganj poklopcem i pecite 5–7 minuta, dok se sir potpuno ne otopi, a tortilja ne postane hrskava i zlatno-smeđa. Za dodatnu aromu i svežinu, pred serviranje pospite malo origana ili svježe rukole. Na ovaj način dobijate brzu, jednostavnu i izuzetno ukusnu mini picu, spremnu za samo nekoliko minuta.
Dodatni savjeti:
- Hrskava kora: Za dodatnu hrskavost, prije nego što stavite tortilju u tiganj, lagano je prepecite 1 minut bez nadeva.
- Raznovrsni dodaci: Testirajte kombinacije – npr. feta sir + spanać ili pileća prsa + kukuruz. Brzo se pripremaju i daju intenzivan ukus.
- Serviranje: Mini pice su idealne za posluživanje sa jogurt sosom, pesto-umakom ili čak ljutom paprikom za one koji vole pikantno.