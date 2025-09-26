logo
Zaboravite na rernu - ova mini pica iz tiganja je gotova dok skuvate kafu

Zaboravite na rernu - ova mini pica iz tiganja je gotova dok skuvate kafu

Autor Radmila Ilić
0

Idealno za brz doručak, užinu ili kasni doručak vikendom!

Zaboravite na rernu - ova mini pica iz tiganja je gotova dok skuvate kafu Izvor: kdshutterman/Shutterstock

Ako volite picu, ali nemate vremena za dugotrajno pečenje, ovaj recept za mini picu u tiganju je pravo rješenje. Gotova je za samo 10 minuta, a ukusom i izgledom ne zaostaje za klasičnom picom iz rerne. Idealno za brz doručak, užinu ili kasni doručak vikendom!

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća / brza hrana

Tip jela: doručak / užina / brzi obrok

Količina: 1–2 porcije (zavisno od veličine tortilje)

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme pečenja: 5–7 minuta

Ukupno vrijeme: oko 10–12 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 tortilja ili pita hljeb
  • 2–3 kašike paradajz sosa
  • 50 g rendanog sira po izboru (mozzarella, gauda, cheddar…)
  • Omiljeni dodaci: šunka, pečurke, paprika, masline, rukola…
  • Malo origana ili začina po želji

Priprema:

Zagrijte tiganj na srednje jakoj vatri i stavite u njega tortilju ili pita hleb. Preko hleba ravnomerno rasporedite paradajz sos, pazeći da pokrije cijelu površinu, a zatim pospite rendanim sirom po izboru. Dodajte svoje omiljene sastojke – šunku, pečurke, papriku, masline ili rukolu – i rasporedite ih tako da se lijepo zapeče. Pokrijte tiganj poklopcem i pecite 5–7 minuta, dok se sir potpuno ne otopi, a tortilja ne postane hrskava i zlatno-smeđa. Za dodatnu aromu i svežinu, pred serviranje pospite malo origana ili svježe rukole. Na ovaj način dobijate brzu, jednostavnu i izuzetno ukusnu mini picu, spremnu za samo nekoliko minuta.

Dodatni savjeti:

  • Hrskava kora: Za dodatnu hrskavost, prije nego što stavite tortilju u tiganj, lagano je prepecite 1 minut bez nadeva.
  • Raznovrsni dodaci: Testirajte kombinacije – npr. feta sir + spanać ili pileća prsa + kukuruz. Brzo se pripremaju i daju intenzivan ukus.
  • Serviranje: Mini pice su idealne za posluživanje sa jogurt sosom, pesto-umakom ili čak ljutom paprikom za one koji vole pikantno.

