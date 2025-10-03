Recept za najbrži čokoladni kolač sa bananom

Pripremite najbrži čokoladni kolač sa bananom – sočan, kremast i gotov za tren. Savršen je za iznenadne goste ili kada želite brz i ukusan desert.
Kad se traži nešto slatko, a da ne bude klasična torta ili kolač, ovaj desert sa bananom i sirom je pravo rješenje. Lako se pravi, a sastojci su uglavnom već u kući. Spoj banane, tamne čokolade i kremastog sira daje bogat i fin ukus koji se rado jede i uz kafu i uz veče sa društvom.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 4 porcije
Ukupno vreme pripreme: 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 zrela banana
- 1 jaje
- 140 g tamne čokolade (podijelite na 2 dijela po 70 g)
- 100 g svježeg sira
- 2 kašike jogurta ili kisele pavlake
- 1–2 kašike javorovog sirupa
- sok od 1/3 limuna
- 2 kašike mlijeka
- malo maslinovog ulja (za podmazivanje posude)
Koristite što zreliju bananu jer će ona dati prirodnu slast i ljepšu aromu kolaču, a pritom ćete moći da stavite manje zaslađivača.
Priprema:
Priprema smjese od banane i jajeta
Izgnječite bananu viljuškom u dubljoj činiji dok ne postane kašasta. Dodajte jaje i dobro umutite viljuškom da se sjedini.
Topljenje čokolade
Istopite 70 g čokolade na pari ili u mikrotalasnoj na kratke intervale. Dodajte mlijeko i promešajte dok masa ne postane glatka.
Priprema fila od sira
U drugoj posudi sjedinite svježi sir, jogurt ili pavlaku, javorov sirup i sok od limuna. Mutite dok ne dobijete kremastu i glatku masu.
Spajanje sastojaka
U smjesu od banane i jaja dodajte istopljenu čokoladu. Dobro sjedinite da nastane kompaktna čokoladna smjesa.
Pečenje i završni koraci
Podmažite posudu za pečenje maslinovim uljem. Ulijte polovinu čokoladne smjese, premažite polovinom fila od sira, pa ponovite redosljed. Na vrh otopite ostatak čokolade. Pecite u rerni na 180°C oko 25–30 minuta, dok kolač ne očvrsne. Ostavite da se prohladi prije služenja.