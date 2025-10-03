Recept za najbrži čokoladni kolač sa bananom

Pripremite najbrži čokoladni kolač sa bananom – sočan, kremast i gotov za tren. Savršen je za iznenadne goste ili kada želite brz i ukusan desert.

Izvor: Printscreen/Youtube/Fantastische Rezepte

Kad se traži nešto slatko, a da ne bude klasična torta ili kolač, ovaj desert sa bananom i sirom je pravo rješenje. Lako se pravi, a sastojci su uglavnom već u kući. Spoj banane, tamne čokolade i kremastog sira daje bogat i fin ukus koji se rado jede i uz kafu i uz veče sa društvom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 4 porcije

Ukupno vreme pripreme: 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 zrela banana

1 jaje

140 g tamne čokolade (podijelite na 2 dijela po 70 g)

100 g svježeg sira

2 kašike jogurta ili kisele pavlake

1–2 kašike javorovog sirupa

sok od 1/3 limuna

2 kašike mlijeka

malo maslinovog ulja (za podmazivanje posude)

Savjet: Koristite što zreliju bananu jer će ona dati prirodnu slast i ljepšu aromu kolaču, a pritom ćete moći da stavite manje zaslađivača.

Priprema:

Priprema smjese od banane i jajeta

Izgnječite bananu viljuškom u dubljoj činiji dok ne postane kašasta. Dodajte jaje i dobro umutite viljuškom da se sjedini.

Topljenje čokolade

Istopite 70 g čokolade na pari ili u mikrotalasnoj na kratke intervale. Dodajte mlijeko i promešajte dok masa ne postane glatka.

Priprema fila od sira

U drugoj posudi sjedinite svježi sir, jogurt ili pavlaku, javorov sirup i sok od limuna. Mutite dok ne dobijete kremastu i glatku masu.

Spajanje sastojaka

U smjesu od banane i jaja dodajte istopljenu čokoladu. Dobro sjedinite da nastane kompaktna čokoladna smjesa.

Pečenje i završni koraci

Podmažite posudu za pečenje maslinovim uljem. Ulijte polovinu čokoladne smjese, premažite polovinom fila od sira, pa ponovite redosljed. Na vrh otopite ostatak čokolade. Pecite u rerni na 180°C oko 25–30 minuta, dok kolač ne očvrsne. Ostavite da se prohladi prije služenja.