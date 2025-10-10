logo
Zaboravite kupovne: Pripremite najzdravije krokete od piletine i povrća

Zaboravite kupovne: Pripremite najzdravije krokete od piletine i povrća

Izvor mondo.ba
0

Napravite omiljenu brzu hranu, kod kuće, sa povrćem.

Domaći pileći kroketi Izvor: Shutterstock

Kroketi od piletine su popularno jelo, ali nema potrebe da ih kupujete gotove i pečete u dubokom ulju. Vrlo ih je jednostavno pripremiti samostalno, i to u zdravijoj varijanti, uz dodatak povrća po izboru. Kombinovanjem različitih sastojaka možete obogatiti ukus i isprobati nove kulinarske kombinacije.

Sastojci:

  • 1 srednja šargarepa 80 g
  • 200 g karfiola
  • 450 g mljevene piletine
  • 2 kašičice začina po izboru- origano, bosiljak, majčina dušica, ruzmarin
  • 1 kašičica bijelog luka u prahu
  • 80 g prezli

Priprema:

Zagrijte rernu na 180C. Dodajte karfiol i šargarepu u procesor za hranu i miješajte dok se ne isjeckaju na sitno. U veliku posudu dodajte sve sastojke. Miješajte dok se ne sjedine. Zahvatite oko 1 kašiku mješavine i rukama oblikujte kuglice. Dodajte prezle u veliki tanjir ili činiju. Uvaljajte u prezle loptice. Lagano poravnajte. Stavite na pleh obložen papirom za pečenje. Poprskajte uljem, da bi kroketi bili hrskaviji (opciono). Pecite 20-25 minuta, prevrćući poslije 10 minuta na drugu stranu. Služiti tople.

