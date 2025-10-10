Zaboravite kupovne: Pripremite najzdravije krokete od piletine i povrća

Zagrijte rernu na 180C. Dodajte karfiol i šargarepu u procesor za hranu i miješajte dok se ne isjeckaju na sitno. U veliku posudu dodajte sve sastojke. Miješajte dok se ne sjedine. Zahvatite oko 1 kašiku mješavine i rukama oblikujte kuglice. Dodajte prezle u veliki tanjir ili činiju. Uvaljajte u prezle loptice. Lagano poravnajte. Stavite na pleh obložen papirom za pečenje. Poprskajte uljem, da bi kroketi bili hrskaviji (opciono). Pecite 20-25 minuta, prevrćući poslije 10 minuta na drugu stranu. Služiti tople.