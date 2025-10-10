Zaboravite kupovne: Pripremite najzdravije krokete od piletine i povrća

Napravite omiljenu brzu hranu, kod kuće, sa povrćem.
Kroketi od piletine su popularno jelo, ali nema potrebe da ih kupujete gotove i pečete u dubokom ulju. Vrlo ih je jednostavno pripremiti samostalno, i to u zdravijoj varijanti, uz dodatak povrća po izboru. Kombinovanjem različitih sastojaka možete obogatiti ukus i isprobati nove kulinarske kombinacije.
Sastojci:
- 1 srednja šargarepa 80 g
- 200 g karfiola
- 450 g mljevene piletine
- 2 kašičice začina po izboru- origano, bosiljak, majčina dušica, ruzmarin
- 1 kašičica bijelog luka u prahu
- 80 g prezli
Priprema: