Brzi doručak - jaja sa povrćem na tavi

Jutarnja žurba često nam ne ostavlja mnogo vremena za pripremu obroka, ali doručak je ipak najvažniji dio dana.
Umjesto da ga preskočiš, možeš pripremiti ukusan i hranjiv obrok u samo nekoliko minuta. Ovaj brzi doručak sa jajima i povrćem savršen je izbor za početak dana.
Vrijeme pripreme: 10-15 minuta
Sastojci (za 2 osobe):
4 jaja
1 manja paprika (bilo koje boje)
1 paradajz
pola glavice luka
malo maslinovog ulja ili maslaca
so i biber po ukusu
po želji malo sira, peršuna ili origana
Papriku, paradajz i luk nasjeckajte sitno. Na tavi zagrijte malo ulja ili maslaca, pa propržite luk i papriku 3-4 minute dok ne omekša.
Dodajte paradajz i pržite još 1-2- minuta.
Jaja razbijte direktno u tavu i promiješajte kao kajganu. Posolite, pobiberite i dodajte začine po želji.
Poslužite toplo uz krišku integralnog hljeba ili tost i čašu jogurta.
Prijatno!
