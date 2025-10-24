logo
Brzi doručak - jaja sa povrćem na tavi

Brzi doručak - jaja sa povrćem na tavi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Jutarnja žurba često nam ne ostavlja mnogo vremena za pripremu obroka, ali doručak je ipak najvažniji dio dana.

jaja sa povrćem na tavi Izvor: Shutterstock

Umjesto da ga preskočiš, možeš pripremiti ukusan i hranjiv obrok u samo nekoliko minuta. Ovaj brzi doručak sa jajima i povrćem savršen je izbor za početak dana.

Vrijeme pripreme: 10-15 minuta

Sastojci (za 2 osobe):

4 jaja

1 manja paprika (bilo koje boje)

1 paradajz

pola glavice luka

malo maslinovog ulja ili maslaca

so i biber po ukusu

po želji malo sira, peršuna ili origana

Priprema:

Papriku, paradajz i luk nasjeckajte sitno. Na tavi zagrijte malo ulja ili maslaca, pa propržite luk i papriku 3-4 minute dok ne omekša.

Dodajte paradajz i pržite još 1-2- minuta. 

Jaja razbijte direktno u tavu i promiješajte kao kajganu. Posolite, pobiberite i dodajte začine po želji.

Poslužite toplo uz krišku integralnog hljeba ili tost i čašu jogurta.

Prijatno!

(Mondo)

