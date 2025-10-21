Savršena pita za svaki dan: Sočna kombinacija sira, pavlake i lisnatih kora

Ako tražite recept koji će oduševiti cijelu porodicu i postati redovan gost na vašoj trpezi — ovo je pravi izbor.

Izvor: Youtube printscreen / Šerpica

Slana pita od sira i pavlake, jednostavna za pripremu, a neodoljiva po ukusu, idealna je za doručak, ručak ili večeru.

Osnovni recept možete obogatiti dodatnim sastojcima po želji: rendanim krompirom, mladim lukom, prazilukom, spanaćem ili blitvom. Sve zavisi od vašeg ukusa i trenutne inspiracije.

Sastojci:

3 jajeta

1 kašičica soli (manje ako je sir slan)

6 kašika kisele pavlake

300 g sitnog sira

500 ml mlijeka

100 ml ulja

500 g kora za pitu

Priprema:

Umutite jaja, dodajte so, pavlaku, sir, mlijeko i ulje. Tepsiju premažite uljem, pa na dno stavite jednu koru. Ostale kore savijajte kao lepezu i slažite jednu uz drugu dok ne popunite tepsiju (manja tepsija, otprilike polovina standardne rerne).

Preko kora ravnomjerno rasporedite pripremljeni fil, sipajte i između slojeva. Ostavite da odstoji 15 minuta kako bi kore upile smjesu, pa pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 35 minuta.

Uz ovu pitu savršeno ide lagana salata po izboru — i uživanje može da počne...