Savršena pita za svaki dan: Sočna kombinacija sira, pavlake i lisnatih kora

Ako tražite recept koji će oduševiti cijelu porodicu i postati redovan gost na vašoj trpezi — ovo je pravi izbor.
Slana pita od sira i pavlake, jednostavna za pripremu, a neodoljiva po ukusu, idealna je za doručak, ručak ili večeru.
Osnovni recept možete obogatiti dodatnim sastojcima po želji: rendanim krompirom, mladim lukom, prazilukom, spanaćem ili blitvom. Sve zavisi od vašeg ukusa i trenutne inspiracije.
Sastojci:
3 jajeta
1 kašičica soli (manje ako je sir slan)
6 kašika kisele pavlake
300 g sitnog sira
500 ml mlijeka
100 ml ulja
500 g kora za pitu
Priprema:
Umutite jaja, dodajte so, pavlaku, sir, mlijeko i ulje. Tepsiju premažite uljem, pa na dno stavite jednu koru. Ostale kore savijajte kao lepezu i slažite jednu uz drugu dok ne popunite tepsiju (manja tepsija, otprilike polovina standardne rerne).
Preko kora ravnomjerno rasporedite pripremljeni fil, sipajte i između slojeva. Ostavite da odstoji 15 minuta kako bi kore upile smjesu, pa pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 35 minuta.
Uz ovu pitu savršeno ide lagana salata po izboru — i uživanje može da počne...