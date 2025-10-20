Brzo, šareno i neodoljivo: Meksičke tortilje sa piletinom i sirom

Za sve koji vole da im tanjir zamiriše na Meksiko, ovo je recept koji osvaja na prvu.

Izvor: likechocolate.net

Zamislite tortilje pune sočne piletine, povrća koje pucketa pod zubima i sira koji se topi dok ih pečete — sve to za manje od pola sata. Savršeno za večeru s prijateljima, vikend uživanje ili kad vam treba nešto brzo, a ukusno. Ako ste mislili da ste probali sve varijante tortilja, ova će vas iznenaditi.

Potrebno je:

- 6 tortilja (kupovnih)

- 300 g kačkavalja

- 300 gr pilećih prsa

- 1 crvena paprika

- 1 žuta paprika

- 1 luk

- 240 g konzerviranog slatkog kukuruza

- 1 kašika sušene majčine dušice

- so, biber

- maslinovo ulje

Priprema:

Pileća prsa isjeckajte na tanke kockice, prelijte ih s nekoliko kašika maslinova ulja, dodajte majčinu dušicu i dobro izmiješajte. Neka meso odstoji dok pripremate ostale sastojke. Očistite luk i isjeckajte ga na listiće. Očistite paprike pa i njih isjeckajte na tanke trakice. Sir izrendajte na krupno rende, a kukuruz prokuvajte i ocijedite. Zagrijte šerpu u kojoj ćete ispržiti piletinu, posolite je i pobiberite. Izvadite meso kada porumeni i u istu posudu dodajte luk i papriku da se malo izdinstaju (takođe ih posoloite). Po potrebi dodajte malo maslinovog ulja, vratite piletinu, dodajte kukuruz i sve zajedno dinstajte još 2-3 minuta. Sve dobro izmiješajte i skinite sa ringle. Uzmite tiganj i ispecite tortilje, dok se nadjev hladi.

Kada je sve gotovo na tortilje stavite nadjev, a zatim dodajte rendani kačkavalj i preklopite u oblik polumjeseca. Uz ovo jelo možete poslužiti kiselo mlijeko ili jogurt.

Prijatno!