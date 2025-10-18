Mediteranska musaka s patlidžanom: Lagani ručak ili večera od samo pet sastojaka

Sočna, aromatična i jednostavna za pripremu, ova musaka od patlidžana idealna je kada želite zdrav i ukusan obrok bez mesa.

Spoj patlidžana, paradajza i sira stvara savršen balans ukusa, a priprema ne zahtijeva mnogo vremena. Ovo jelo možete poslužiti kao lagani ručak ili večeru, a jednako dobro prija i narednog dana kada se svi ukusi lijepo prožmu, savjetuje na svom Instagram profilu Boris Mitrović.

Potrebni sastojci (za dvije porcije):

2 patlidžana srednje veličine

500 ml paradajz soka

4-5 čenova bijelog luka (bosiljak, peršun)

250 g feta sira

100 g gaude

Priprema:

Patlidžan isjecite na kriške i poređajte ih na pleh (otprilike deset komada, što je skoro cijela dva patlidžana). Premažite ih maslinovim uljem, pospite solju i biberom, pa pecite oko 25 minuta na 200° C, dok ne omekšaju.

Dok se patlidžani peku, pripremite sos. Na malo maslinovog ulja propržite sitno sjeckan bijeli luk, a čim zamiriše, dodajte paradajz sok i začine. Krčkajte 5-10 minuta, dok sos ne postane gust, ali ne pregust.

U vatrostalnu posudu ređajte redom: sos, patlidžani, sos, sirevi, i tako u tri sloja, dok ne potrošite sve sastojke. Pecite oko 45 minuta na 180° C, dok ne porumeni i ne zamiriše cijela kuća. Prije služenja pospite svježim peršunom.

Prijatno!

