Bakin recept za griz kolač sa šljivama: Meka i sočna poslastica koju ćete zavoljeti na prvi zalogaj

Napravite griz kolač sa šljivama po jednostavnom, bakinom receptu. Garantujemo da ćete se oduševiti!
Najpoznatiji kolač sa grizom je koh, jednostavna poslastica kloju smo svi obožavali kada smo bili djeca. A desert koji će vas možda i više oduševiti, jeste ovaj koji se priprema sa grizom i šljivama. Iskoristite sezonu ovog voća dok još uvijek traje i napravite savršeni jesenji slatkiš koji će vaši ukućani obožavati!
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: desert / sezonski recept
Porcije/Količina: 1 veći kolač (10-12 parčića)
Vrijeme pripreme: 35 minuta
Vrijeme pečenja: 50 minuta
Ukupno vrijeme: oko 1 sat i 25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g griza
- 300 g šećera
- 1,5 l mlijeka
- 100 g putera
- 2 jaja
- 300 g prezli
- Za fil:
- 1 kg šljiva
- 1 vanilin šećer
- 1 kašičica cimeta
- 3 kašike šećera
Kuvani griz se lako stegne, pa ukoliko vam se to desilo prilikom pripreme ovog kolača, evo šta treba da radite prije nego što smjesu izlijete u pleh ili kalup: dodajte malo mlijeka i dobro je razmutite da bude kremasta.
Priprema:
1. korak: Priprema prezli
Na kašičici putera propržite prezle sa tri kašike šećera dok ne porumene i ne zamirišu, kao kada pripremate za knedle sa šljivama. Ostavite ih da se ohlade.
2. korak: Kuvanje griza
U međuvremenu, stavite mlijeko da provri, zatim dodajte griz pomiješan sa šećerom i kuvajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne. Kada se smjesa ujednači, ubacite puter, dobro promiješajte i sklonite sa vatre.
3. korak: Priprema tijesta
U toplu masu dodajte umućena jaja i kratko izmiksajte da postane glatka i pjenasta.
4. korak: Kuvanje šljiva
Šljive operite, izvadite im koštice i sitno nasjeckajte. Stavite ih u šerpu, dodajte vanilin šećer, običan šećer i cimet, pa dinstajte desetak minuta, dok ne omekšaju i ne puste sok, kao kada pripremate džem od šljiva.
5. korak: Slaganje u pleh
Dno kalupa pospite slojem prezli, zatim sipajte polovinu smjese od griza i ostavite da se prohladi u frižideru petnaestak minuta. Preko nanesite sloj prezli, pa rasporedite fil od šljiva. Na kraju dodajte ostatak griza. Završite slojem prezli.
6. korak: Pečenje griz kolača sa šljivama
Kada ste sve lijepo izlili u pleh ili kalup, stavite kolač da se peče u prethodno zagrijanoj rerni na 180-200 stepeni i pecite dok ne porumeni. Ostaviti da se dobro ohladi i stegne prije sječenja.
(Stvar ukusa/Mondo)