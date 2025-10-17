logo
Bakin recept za griz kolač sa šljivama: Meka i sočna poslastica koju ćete zavoljeti na prvi zalogaj

Autor D.B. Izvor Stvar ukusa
0

Napravite griz kolač sa šljivama po jednostavnom, bakinom receptu. Garantujemo da ćete se oduševiti!

kolač sa šljivama Izvor: Shutterstock

Najpoznatiji kolač sa grizom je koh, jednostavna poslastica kloju smo svi obožavali kada smo bili djeca. A desert koji će vas možda i više oduševiti, jeste ovaj koji se priprema sa grizom i šljivama. Iskoristite sezonu ovog voća dok još uvijek traje i napravite savršeni jesenji slatkiš koji će vaši ukućani obožavati!

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: desert / sezonski recept

Porcije/Količina: 1 veći kolač (10-12 parčića)

Vrijeme pripreme: 35 minuta

Vrijeme pečenja: 50 minuta

Ukupno vrijeme: oko 1 sat i 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 300 g griza
  • 300 g šećera
  • 1,5 l mlijeka
  • 100 g putera
  • 2 jaja
  • 300 g prezli
  • Za fil:
  • 1 kg šljiva
  • 1 vanilin šećer
  • 1 kašičica cimeta
  • 3 kašike šećera
Savjet plus

Kuvani griz se lako stegne, pa ukoliko vam se to desilo prilikom pripreme ovog kolača, evo šta treba da radite prije nego što smjesu izlijete u pleh ili kalup: dodajte malo mlijeka i dobro je razmutite da bude kremasta.

Priprema:

1. korak: Priprema prezli

Na kašičici putera propržite prezle sa tri kašike šećera dok ne porumene i ne zamirišu, kao kada pripremate za knedle sa šljivama. Ostavite ih da se ohlade.

2. korak: Kuvanje griza

U međuvremenu, stavite mlijeko da provri, zatim dodajte griz pomiješan sa šećerom i kuvajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne. Kada se smjesa ujednači, ubacite puter, dobro promiješajte i sklonite sa vatre.

3. korak: Priprema tijesta

U toplu masu dodajte umućena jaja i kratko izmiksajte da postane glatka i pjenasta.

4. korak: Kuvanje šljiva

Šljive operite, izvadite im koštice i sitno nasjeckajte. Stavite ih u šerpu, dodajte vanilin šećer, običan šećer i cimet, pa dinstajte desetak minuta, dok ne omekšaju i ne puste sok, kao kada pripremate džem od šljiva.

5. korak: Slaganje u pleh

Dno kalupa pospite slojem prezli, zatim sipajte polovinu smjese od griza i ostavite da se prohladi u frižideru petnaestak minuta. Preko nanesite sloj prezli, pa rasporedite fil od šljiva. Na kraju dodajte ostatak griza. Završite slojem prezli.

6. korak: Pečenje griz kolača sa šljivama

Kada ste sve lijepo izlili u pleh ili kalup, stavite kolač da se peče u prethodno zagrijanoj rerni na 180-200 stepeni i pecite dok ne porumeni. Ostaviti da se dobro ohladi i stegne prije sječenja. 

(Stvar ukusa/Mondo)

