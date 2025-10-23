Džem od jabuka sa ukusom karamele: Slatka zimnica u kojoj ćete uživati

Ako tražite nešto novo za svoju zimnicu, džem od jabuka sa ukusom karamele biće pun pogodak!

Izvor: Shutterstock

Ova slatka i aromatična poslastica kombinuje prirodnu kiselkastost jabuka s bogatim, toplim notama karamele, stvarajući savršen namaz za palačinke, tost, kolače ili jednostavno – kašiku uživanja. Priprema je jednostavna, a rezultat je neodoljiv miris i ukus koji vraća u djetinjstvo.

Sastojci:

2 kg jabuka

400 g šećera

2 x po 125 ml vode

2 x po 15 ml soka od limuna

1 kesica vanile pola

kašičice soli

50 ml ruma ili 2 kesice vanil šećera sa ukusom ruma

Priprema:

Jabuke oprati, iseći na polovine i očistiti.

Ako imate presu za paradajz kroz koji paradajz očistite od ljuski i sjemenki, onda nemojte ljuštiti jabuke a ako nemate, onda oljuštite jabuke i njih isjeći na kockice, staviti u šerpu, dodati limunov sok i vodu.

Poklopiti šerpu i kuvati jabuke oko 20 minuta ili dok vam jabuke ne omekšaju.

Omekšale jabuke ili propasirati kroz cjediljku ili staviti u multipraktik i samljeti u pire.

Ostaviti na stranu.

U što širu šerpu, sa debljim dnom sipati 300 g šećera, ali da vam je svuda šećer ravan, dodati vodu i 1 kašiku limunovog soka i pustiti da se kuva na osrednjoj temperaturi.

Kad počne polako da rumeni i kad bude boja karamela koju volite, sklonite sa ringle i dodajte pire od jabuka ( budite pažljivi, hoće da pršti) i miješajte sve zajedno dok se karamel ne otopi i sjedini sa pireom.

Sipajte ostatak šećera i vanilin šećer i kuvati 10 do 15 minuta, neprekidno miješajući. Džem je kuvan kad povučete varjačom a iza nje ostaje čista linija.

(Lepa i srećna)