Bakin recept za najsočniju pohovanu piletinu: Hrskava spolja, a meka kao puter iznutra

Uživajte u hrskavoj i sočnoj pohovanoj piletini po bakinom receptu.

Izvor: Shutterstock

Ako tražite savršeni ručak koji je jednostavan, brz i u kojem će uživati svi ukućani, ovaj recept za pileće šnicle je pravi izbor. Hrskave spolja, a mekane i sočne unutra, ove šnicle podsjećaju na bakinu kuhinju i uvijek uspjevaju. Idealne su i za svakodnevni ručak i za posebne prilike, a priprema ne zahtjeva posebne vještine.

Sastojci:

par bijelog pilećeg mesa

50 g prezli

50 g brašna

2 jaja

2–3 kašike mlijeka

malo bijelog luka u granulama

po želji biber

ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Šnicle iseći na tanke komade pa ih izlupati između folije da budu ravnomjerne debljine.

2. korak: Začini

Svaku šniclu posolite, pospite bijelim lukom u granulama i, po želji, biberom.

Kako da se poh ne odvaja od mesa? Prije nego što piletinu uvaljate u brašno, jaja i prezle, pustite da komadi mesa stoje nekoliko minuta na sobnoj temperaturi i lagano ih posolite. To pomaže da se vlaga ravnomjerno rasporedi i poh bolje prijanja, pa se korica ne odvaja tokom prženja.

3. korak: Paniranje

Pripremite tri tanjira – u jedan stavite brašno, u drugi umućena jaja sa mlijekom, a u treći prezle. Svaku šniclu prvo uvaljati u brašno, zatim u jaja, pa u prezle.

4. korak: Prženje

Zagrijte ulje u tiganju. Šnicle pržite u dubokom ulju poklopljene dok ne porumene, zatim okrenite i pržite bez poklopca još nekoliko minuta dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

5. korka: Serviranje

Poslužite tople uz prilog po želji – krompir, pire, salatu ili povrće.

Espreso/Stvar ukusa

