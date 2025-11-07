Bakin recept za najsočniju pohovanu piletinu: Hrskava spolja, a meka kao puter iznutra

Uživajte u hrskavoj i sočnoj pohovanoj piletini po bakinom receptu.
Ako tražite savršeni ručak koji je jednostavan, brz i u kojem će uživati svi ukućani, ovaj recept za pileće šnicle je pravi izbor. Hrskave spolja, a mekane i sočne unutra, ove šnicle podsjećaju na bakinu kuhinju i uvijek uspjevaju. Idealne su i za svakodnevni ručak i za posebne prilike, a priprema ne zahtjeva posebne vještine.
Sastojci:
- par bijelog pilećeg mesa
- 50 g prezli
- 50 g brašna
- 2 jaja
- 2–3 kašike mlijeka
- malo bijelog luka u granulama
- po želji biber
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
Šnicle iseći na tanke komade pa ih izlupati između folije da budu ravnomjerne debljine.
2. korak: Začini
Svaku šniclu posolite, pospite bijelim lukom u granulama i, po želji, biberom.
Prije nego što piletinu uvaljate u brašno, jaja i prezle, pustite da komadi mesa stoje nekoliko minuta na sobnoj temperaturi i lagano ih posolite. To pomaže da se vlaga ravnomjerno rasporedi i poh bolje prijanja, pa se korica ne odvaja tokom prženja.
3. korak: Paniranje
Pripremite tri tanjira – u jedan stavite brašno, u drugi umućena jaja sa mlijekom, a u treći prezle. Svaku šniclu prvo uvaljati u brašno, zatim u jaja, pa u prezle.
4. korak: Prženje
Zagrijte ulje u tiganju. Šnicle pržite u dubokom ulju poklopljene dok ne porumene, zatim okrenite i pržite bez poklopca još nekoliko minuta dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
5. korka: Serviranje
Poslužite tople uz prilog po želji – krompir, pire, salatu ili povrće.
Espreso/Stvar ukusa