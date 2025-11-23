logo
Recept za sutlijaš iz rerne: Kremasti desert za savršen početak dana

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Započnite dan sa kremastim desertom. Isprobajte recept za sutlijaš iz rerne.

Recept za sutlijaš iz rerne Izvor: Shutterstock

Zamislite miris toplog cimeta i vanile koji se širi kuhinjom dok doručkujete - upravo to će vam doneti sutlijaš iz rerne, malo drugačija verzija omiljenog slatkog jela od pirinča. Ovaj recept je savršen za sve koji vole da započnu dan sa slatkim, ali sa jednostavnim sastojcima i bez previše komplikacija.

Sutlijaš iz rerne nije samo doručak, to je pravi mali ritual, koji će vam dati najbolji početak dana. Idealno i za hladne zimske dane kada tražite nešto toplo, kremasto i mirisno.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: slatki doručak/poslastica

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 1 sat 15 minuta

Ukupno vrijeme: oko 1h 25 min

Težina pripreme: Lako

Sastojci:

  • 500 ml mlijeka
  • 300 ml slatke pavlake
  • 110 g prinča okruglog zrna
  • 70 g šećera
  • kašičica cimeta
  • kašičica arome vanile
  • 2 žumanca
  • Prstohvat muškatnog oraščića

Priprema:

1. korak: Zagrijavanje rerne

Zagrijte rernu na 175 stepeni.

Za još bogatiji ukus

Na kraju pečenja po sutlijašu možete posuti malo narendane crne čokolade ili orahe - dobićete dekadentnu, hrskavo-kremastu kombinaciju koja i djeci i odraslima oduzima dah.

2. korak: Kuvanje smjese

U šerpu sipajte mlijeko, pavlaku, pirinač, šećer, cimet i vanilu. Kuvajte na srednjoj vatri, povremeno miješajući, oko 5 minuta dok smjesa ne počne lagano da vri. Sklonite sa vatre i ostavite 15 minuta da se ukusi lijepo prožmu.

3. korak: Priprema smjese za pečenje

U sutlijaš dodajte žumanca i dobro izmiješajte. Smjesu prelijte u vatrostalnu posudu i pospite sa prstohvatom muškatnog oraščića.

4. korak: Pečenje sutlijaša

Pecite u rerni oko sat vremena i povremeno lagano promiješajte. Prinač treba da omekša, a sutlijaš da dobije kremastu teksturu. Ostavite ga da odstoji 10 minuta prije serviranja.

