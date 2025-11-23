Recept za sutlijaš iz rerne: Kremasti desert za savršen početak dana

Započnite dan sa kremastim desertom. Isprobajte recept za sutlijaš iz rerne.
Zamislite miris toplog cimeta i vanile koji se širi kuhinjom dok doručkujete - upravo to će vam doneti sutlijaš iz rerne, malo drugačija verzija omiljenog slatkog jela od pirinča. Ovaj recept je savršen za sve koji vole da započnu dan sa slatkim, ali sa jednostavnim sastojcima i bez previše komplikacija.
Sutlijaš iz rerne nije samo doručak, to je pravi mali ritual, koji će vam dati najbolji početak dana. Idealno i za hladne zimske dane kada tražite nešto toplo, kremasto i mirisno.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: slatki doručak/poslastica
Porcije: 4
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 1 sat 15 minuta
Ukupno vrijeme: oko 1h 25 min
Težina pripreme: Lako
Sastojci:
- 500 ml mlijeka
- 300 ml slatke pavlake
- 110 g prinča okruglog zrna
- 70 g šećera
- kašičica cimeta
- kašičica arome vanile
- 2 žumanca
- Prstohvat muškatnog oraščića
Priprema:
1. korak: Zagrijavanje rerne
Zagrijte rernu na 175 stepeni.
Na kraju pečenja po sutlijašu možete posuti malo narendane crne čokolade ili orahe - dobićete dekadentnu, hrskavo-kremastu kombinaciju koja i djeci i odraslima oduzima dah.
2. korak: Kuvanje smjese
U šerpu sipajte mlijeko, pavlaku, pirinač, šećer, cimet i vanilu. Kuvajte na srednjoj vatri, povremeno miješajući, oko 5 minuta dok smjesa ne počne lagano da vri. Sklonite sa vatre i ostavite 15 minuta da se ukusi lijepo prožmu.
3. korak: Priprema smjese za pečenje
U sutlijaš dodajte žumanca i dobro izmiješajte. Smjesu prelijte u vatrostalnu posudu i pospite sa prstohvatom muškatnog oraščića.
4. korak: Pečenje sutlijaša
Pecite u rerni oko sat vremena i povremeno lagano promiješajte. Prinač treba da omekša, a sutlijaš da dobije kremastu teksturu. Ostavite ga da odstoji 10 minuta prije serviranja.