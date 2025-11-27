Recept za najukusnije makarone sa sirom: Brzinski ručak koji svi vole (a posebno djeca!)

Isprobajte recept za najukusniji brzinski ručak koji svi vole, a posebno djeca - makarone sa sirom.
Ako tražite brz, jednostavan i preukusan ručak koji će osvojiti i najmanje članove porodice, ovaj recept za makarone sa sirom je prava stvar. Za samo 25 minuta dobijate kremast, aromatičan i zasitan obrok koji možete prilagoditi svom ukusu.
Ovaj jednostavan recept je stvoren za užurbane radne dane, ali i za porodične večere. Djeca posebno vole kremasti sos i tople, mekane makarone, a vi uživate u jednostavnom i brzom pripremanju.
Osnovne informacije
Kuhinja: Internacionalna
Tip jela: pasta/glavno jelo
Porcije: 4 osobe
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja: 15 minuta
Ukupno vrijeme: 25 minuta
Težina: Lako
Sastojci:
- 250 g makarona (grkljančića)
- 60 g putera
- 60 g brašna
- pola kašičice soli
- biber po ukusu
- 500 ml mlijeka
- 200 g rendanog čedar sira (ili kombinacija gaude i trapista)
Priprema:
1. korak: Skuvajte makarone
U velikom loncu zakuvajte blago posoljenu vodu. Dodajte makarone i kuvajte ih 8 minuta dok ne budu al dente. Povremeno promiješajte.
2. korak: Pripremite sos
Dok se makarone kuvaju, otopite puter u šerpici na srednjoj vatri. Dodajte brašno, so i biber i mešajte dok smesa ne postane glatka, oko 5 minuta.
- Za hrskaviju verziju, pospite makarone prezlama i zapecite u rerni na 180 stepeni oko 15 minuta.
- Dodajte omiljeno povrće, poput brokolija ili graška, ili kockice šunke za bogatiji obrok.
3. korak: Dodajte mlijeko
Postepeno ulivajte mleko uz stalno mešanje. Nastavite da kuvate dok smesa ne postane glatka i kremasta, oko 5 minuta, pazeći da ne zagori.
4. korak: Dodajte sir
Smanjite vatru i postepeno umiješajte rendani sir dok se potpuno ne otopi i sos postane glatka kremasta smjesa.
5. korak: Umiješajte makarone
Procedite skuvane makarone i dodajte ih u sos od sira. Pažljivo promiješajte da se makaroni lijepo oblože sosom.