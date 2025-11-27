logo
Recept za najukusnije makarone sa sirom: Brzinski ručak koji svi vole (a posebno djeca!)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za najukusniji brzinski ručak koji svi vole, a posebno djeca - makarone sa sirom.

recept za makarone sa sirom Izvor: Shutterstock

Ako tražite brz, jednostavan i preukusan ručak koji će osvojiti i najmanje članove porodice, ovaj recept za makarone sa sirom je prava stvar. Za samo 25 minuta dobijate kremast, aromatičan i zasitan obrok koji možete prilagoditi svom ukusu.

Ovaj jednostavan recept je stvoren za užurbane radne dane, ali i za porodične večere. Djeca posebno vole kremasti sos i tople, mekane makarone, a vi uživate u jednostavnom i brzom pripremanju.

Osnovne informacije

Kuhinja: Internacionalna

Tip jela: pasta/glavno jelo

Porcije: 4 osobe

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja: 15 minuta

Ukupno vrijeme: 25 minuta

Težina: Lako

Sastojci:

  • 250 g makarona (grkljančića)
  • 60 g putera
  • 60 g brašna
  • pola kašičice soli
  • biber po ukusu
  • 500 ml mlijeka
  • 200 g rendanog čedar sira (ili kombinacija gaude i trapista)

Priprema:

1. korak: Skuvajte makarone

U velikom loncu zakuvajte blago posoljenu vodu. Dodajte makarone i kuvajte ih 8 minuta dok ne budu al dente. Povremeno promiješajte.

2. korak: Pripremite sos

Dok se makarone kuvaju, otopite puter u šerpici na srednjoj vatri. Dodajte brašno, so i biber i mešajte dok smesa ne postane glatka, oko 5 minuta.

Savjeti za bogatiji ukus i teksturu
  • Za hrskaviju verziju, pospite makarone prezlama i zapecite u rerni na 180 stepeni oko 15 minuta.
  • Dodajte omiljeno povrće, poput brokolija ili graška, ili kockice šunke za bogatiji obrok.

3. korak: Dodajte mlijeko

Postepeno ulivajte mleko uz stalno mešanje. Nastavite da kuvate dok smesa ne postane glatka i kremasta, oko 5 minuta, pazeći da ne zagori.

4. korak: Dodajte sir

Smanjite vatru i postepeno umiješajte rendani sir dok se potpuno ne otopi i sos postane glatka kremasta smjesa.

5. korak: Umiješajte makarone

Procedite skuvane makarone i dodajte ih u sos od sira. Pažljivo promiješajte da se makaroni lijepo oblože sosom.

