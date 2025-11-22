Recept za brze kiflice bez kvasca: Gotove su za samo pola sata i savršene za doručak

Isprobajte recept za brze kiflice koje su savršene za doručak. Nemaju kvasac i spremne su za pola sata.
Kada ujutru žurite, a ipak želite da pripremite nešto domaće, mekano i mirisno, brze kiflice bez kvasca su savršen izbor za doručak koji svi vole. Gotove za samo pola sata, ove kiflice su idealne za početak dana - tople, vazdušaste i pune vašeg omiljenog nadjeva.
Posebnu čar receptu daje dodatak sirćeta, koje u kombinaciji sa praškom za pecivo pomaže da tijesto ljepše naraste, ostane mekano i lagano čak i bez upotrebe kvasca. Zato su ove kiflice toliko dobro rješenje kada vam treba brz, a provjereno ukusan doručak.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo / doručak
Porcije/Količina: oko 30 kiflica (u zavisnosti od veličine)
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: oko 20 minuta
Ukupno vrijeme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
(mjere su na čaše od 2 dl)
- 2 čaše jogurta
- 1 čaša ulja
- 1 bjelance (žumanjce sačuvati za premazivanje)
- 25 g praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- 2 kašičice sirćeta
- oko 6-7 čaša brašna (dodavati postepeno)
- nadjev po izboru: sir, šunka, pavlaka, krem sir, čokolada, džem…
- susam za posipanje
Priprema:
1. korak: Priprema smjese
U velikoj posudi sjedinite jogurt, ulje, bjelance, prašak za pecivo, so, šećer i sirće. Dobro promiješajte da se sastojci ne sjedine.
2. korak: Dodavanje brašna
Postepeno dodajte brašno i zamijesite mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke. Važno je da tijesto ostane mekano i vazdušasto.
3. korak: Oblikovanje
Odmah razvucite tijesto na radnoj površini (bez odmaranja) i isjeckajte ga na trougliće.
4. korak: Punjenje
Na svaki trouglić stavite nadjev po želji - slani ili slatki, u zavisnosti od vašeg ukusa i raspoloženja.
izostavite susam i pospite ih šećerom u prahu kad se prohlade.
5. korak: Motanje i priprema za pečenje
Urolajte kiflice i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumanjcetom i pospite susamom.
6. korak: Pečenje
Pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
(Stvar ukusa/Mondo)