Recept za brze kiflice bez kvasca: Gotove su za samo pola sata i savršene za doručak

Isprobajte recept za brze kiflice koje su savršene za doručak. Nemaju kvasac i spremne su za pola sata.

Izvor: Foto: Shutterstock

Kada ujutru žurite, a ipak želite da pripremite nešto domaće, mekano i mirisno, brze kiflice bez kvasca su savršen izbor za doručak koji svi vole. Gotove za samo pola sata, ove kiflice su idealne za početak dana - tople, vazdušaste i pune vašeg omiljenog nadjeva.

Posebnu čar receptu daje dodatak sirćeta, koje u kombinaciji sa praškom za pecivo pomaže da tijesto ljepše naraste, ostane mekano i lagano čak i bez upotrebe kvasca. Zato su ove kiflice toliko dobro rješenje kada vam treba brz, a provjereno ukusan doručak.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo / doručak

Porcije/Količina: oko 30 kiflica (u zavisnosti od veličine)

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: oko 20 minuta

Ukupno vrijeme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

(mjere su na čaše od 2 dl)

2 čaše jogurta

1 čaša ulja

1 bjelance (žumanjce sačuvati za premazivanje)

25 g praška za pecivo

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

2 kašičice sirćeta

oko 6-7 čaša brašna (dodavati postepeno)

nadjev po izboru: sir, šunka, pavlaka, krem sir, čokolada, džem…

susam za posipanje

1. korak: Priprema smjese

U velikoj posudi sjedinite jogurt, ulje, bjelance, prašak za pecivo, so, šećer i sirće. Dobro promiješajte da se sastojci ne sjedine.

2. korak: Dodavanje brašna

Postepeno dodajte brašno i zamijesite mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke. Važno je da tijesto ostane mekano i vazdušasto.

3. korak: Oblikovanje

Odmah razvucite tijesto na radnoj površini (bez odmaranja) i isjeckajte ga na trougliće.

4. korak: Punjenje

Na svaki trouglić stavite nadjev po želji - slani ili slatki, u zavisnosti od vašeg ukusa i raspoloženja.

Ako pravite slatke kiflice izostavite susam i pospite ih šećerom u prahu kad se prohlade.

5. korak: Motanje i priprema za pečenje

Urolajte kiflice i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumanjcetom i pospite susamom.

6. korak: Pečenje

Pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

(Stvar ukusa/Mondo)