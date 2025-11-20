Neobična i mirisna: Krem čorba od pečenog karfiola i bijelog luka

Kad ti treba nešto toplo, aromatično i malo drugačije od klasičnih povrtnih čorbi, pečeni karfiol i bijeli luk rade čudo.
Ova čorba ima bogat, gotovo orašast ukus, kremastu teksturu i dovoljno je posebna da djeluje kao da ste se baš potrudili, a zapravo je skroz jednostavna.
Sastojci:
- 1 glavica karfiola
- 1 glavica bijelog luka (cijela, ne čistiti)
- 1 veća glavica crvenog luka
- 1 krompir
- 1 kašika maslinovog ulja
- Kašičica kurkume (za boju i aromu)
- Prstohvat muškatnog oraščića
- 1 l povrtnog bujona
- So, biber
- Malo limunovog soka ili kašičica soka od limete
- Po želji: kašika pavlake ili grčkog jogurta za serviranje
Priprema:
Karfiol nasjeckati na manje komade, posoliti, pobiberiti i pomiješati s maslinovim uljem. Cijelu glavicu bijelog luka samo prerezati na pola horizontalno, posoliti i staviti na pleh. Sve zajedno pečeš oko 25–30 min na 200°C, dok ne porumeni. U šerpi propržiš sitno sjeckani crveni luk i dodati jedan nasjeckani krompir. Kad povrće zamiriše, ubaciš pečeni karfiol i istisneš mekani pečeni bijeli luk direktno iz ljuske.
Posuti kurkumom i muškatnim oraščićem, promiješati, pa naliti bujon. Krčkati 10 minuta, pa sve izmiksati u glatku krem čorbu. Dodati malo limunovog soka da "podigne" ukus.
Serviranje:
- kašika pavlake ili jogurta
- malo maslinovog ulja
- tostirani bademi ili sjemenke (ako volite hrskavo)