Neobična i mirisna: Krem čorba od pečenog karfiola i bijelog luka

Kad ti treba nešto toplo, aromatično i malo drugačije od klasičnih povrtnih čorbi, pečeni karfiol i bijeli luk rade čudo.

Ova čorba ima bogat, gotovo orašast ukus, kremastu teksturu i dovoljno je posebna da djeluje kao da ste se baš potrudili, a zapravo je skroz jednostavna.

Sastojci:

1 glavica karfiola

1 glavica bijelog luka (cijela, ne čistiti)

1 veća glavica crvenog luka

1 krompir

1 kašika maslinovog ulja

Kašičica kurkume (za boju i aromu)

Prstohvat muškatnog oraščića

1 l povrtnog bujona

So, biber

Malo limunovog soka ili kašičica soka od limete

Po želji: kašika pavlake ili grčkog jogurta za serviranje

Priprema:

Karfiol nasjeckati na manje komade, posoliti, pobiberiti i pomiješati s maslinovim uljem. Cijelu glavicu bijelog luka samo prerezati na pola horizontalno, posoliti i staviti na pleh. Sve zajedno pečeš oko 25–30 min na 200°C, dok ne porumeni. U šerpi propržiš sitno sjeckani crveni luk i dodati jedan nasjeckani krompir. Kad povrće zamiriše, ubaciš pečeni karfiol i istisneš mekani pečeni bijeli luk direktno iz ljuske.

Posuti kurkumom i muškatnim oraščićem, promiješati, pa naliti bujon. Krčkati 10 minuta, pa sve izmiksati u glatku krem čorbu. Dodati malo limunovog soka da "podigne" ukus.

Serviranje: