Neobična i mirisna: Krem čorba od pečenog karfiola i bijelog luka

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Kad ti treba nešto toplo, aromatično i malo drugačije od klasičnih povrtnih čorbi, pečeni karfiol i bijeli luk rade čudo.

Recept za krem čorbu od pečenog karfiola i bijelog luka Izvor: Shutterstock

Ova čorba ima bogat, gotovo orašast ukus, kremastu teksturu i dovoljno je posebna da djeluje kao da ste se baš potrudili, a zapravo je skroz jednostavna.

Sastojci:

  • 1 glavica karfiola
  • 1 glavica bijelog luka (cijela, ne čistiti)
  • 1 veća glavica crvenog luka
  • 1 krompir
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • Kašičica kurkume (za boju i aromu)
  • Prstohvat muškatnog oraščića
  • 1 l povrtnog bujona
  • So, biber
  • Malo limunovog soka ili kašičica soka od limete
  • Po želji: kašika pavlake ili grčkog jogurta za serviranje

Priprema:

Karfiol nasjeckati na manje komade, posoliti, pobiberiti i pomiješati s maslinovim uljem. Cijelu glavicu bijelog luka samo prerezati na pola horizontalno, posoliti i staviti na pleh. Sve zajedno pečeš oko 25–30 min na 200°C, dok ne porumeni. U šerpi propržiš sitno sjeckani crveni luk i dodati jedan nasjeckani krompir. Kad povrće zamiriše, ubaciš pečeni karfiol i istisneš mekani pečeni bijeli luk direktno iz ljuske. 

Posuti kurkumom i muškatnim oraščićem, promiješati, pa naliti bujon. Krčkati 10 minuta, pa sve izmiksati u glatku krem čorbu. Dodati malo limunovog soka da "podigne" ukus. 

Serviranje:

  • kašika pavlake ili jogurta
  • malo maslinovog ulja
  • tostirani bademi ili sjemenke (ako volite hrskavo)

