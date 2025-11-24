Bakin kolač sa bananama: Zdrav doručak za užurbana jutra

Kada ste u žurbi pripremite sebi zdrav doručak po receptu za bakin kolač sa bananama.

Izvor: Shutterstock

Ako tražite ideje za doručak koji je zdrav, brz i dovoljno ukusan da ga jedu i mali i veliki - ovaj bakin kolač (vafli) sa bananom biće vaš novi favorit. Priprema traje svega 15 minuta, nema rafinisanog šećera, a testo se napravi u blenderu dok se aparat za vafle zagrijava. Savršeno za radne dane, vikende, užina za školu ili kao zdrava poslastica uz popodnevnu kafu.

Ovi vafli su prirodno slatki zahvaljujući banani, bogati vlaknima iz ovsa i dovoljno mekani da ih možete servirati na hiljadu načina – sa voćem, džemom ili kremom.

Sastojci:

100 g ovsenih pahuljica

2 srednje banane

2 jaja

1 kašičica arome vanile

1 kašičica praška za pecivo

prstohvat soli

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta u blenderu

U blender (ili sjecko) sipajte ovsene pahuljice, isjeckane banane, jaja, vanilu, prašak za pecivo i so. Blendajte dok smjesa ne postane glatka.

2. korak: Zagrijavanje aparata za vafle

Uključite aparat i sačekajte da se dobro zagrije. Premažite ga kapljicom ulja.

3. korak: Pečenje

Sipajte nekoliko kašika smjese u aparat. Zatvorite i pecite dok vafli ne postanu zlatno smeđi.

4. korak: Serviranje

Vafle pažljivo izvadite i poslužite uz omiljene dodatke – svježe voće, džem ili krem.