Nestanu sa stola u sekundi: Pivčići po starinskom receptu

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Obavezno napravite pivčiće - slatke kiflice sa pivom po starinskom receptu.

Slatke kiflice sa pivom recept Izvor: Shutterstock

Ako tražite provjeren slatki recept koji se brzo pravi, dugo ostaje svjež i miriše na domaću kuhinju - starinski pivčići su pravi izbor.

Ove sitne kiflice od piva, uvaljane u mljevene orahe i prelive­ne toplim sirupom su jednostavne, pristupačne i toliko ukusne da uvijek nestanu sa stola.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: sitni kolači/slavsko jelo

Porcije/Količina: 128 kiflica

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja/kuvanja/hlađenja: 1 sat i 30 minuta

Ukupno vrijeme: 1 sat i 50 min

Težina: lako

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 200 ml piva
  • 200 ml ulja
  • 1 prašak za pecivo
  • 2 vanilin šećera
  • 600 g brašna

  • Za preliv:

  • 350 g šećera
  • 200 ml vode
  • 1 vanilin šećer

  • Za valjanje:

  • 150 g mljevenih oraha 

Priprema:

1. korak: Miješenje tijesta

U velikoj činiji sjedinite brašno, prašak za pecivo, vanilin šećer, pivo i ulje. Zamjesite glatko, mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.

2. korak: Dijeljenje i oblikovanje

Tijesto podijelite na 8 jednakih loptica. Svaku rastanjite oklagijom u krug, pa isjeckajte na 16 tankih trouglića. Svaki trouglić uvijte u malu kiflicu. Ređajte na pleh obložen papirom.

Savjet za bolje upijanje sirupa:

Prije nego što počnete da umačete kiflice u sirup, kratko ih izbockajte čačkalicom na sredini. Sirup će tako lakše ući u unutrašnjost, a pivčići će ostati sočni i mekani čak i poslije nekoliko dana.

3. korak: Pečenje

Kiflice pecite u zagrijanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, dok blago ne porumene.

4. korak: Kuvanje sirupa

Dok se pivčići peku, u šerpi pomiješajte vodu, šećer i vanilin šećer. Kuvajte 5–7 minuta, dok sirup malo ne zgusne.

5. korak: Umakanje i valjanje

Pečene kiflice ostavite da se prohlade. Zatim ih, jednu po jednu, umačite u vreli sirup i odmah uvaljajte u mljevene orahe. Ređajte na tacnu da se osuše.

(Stvar ukusa/Mondo)

