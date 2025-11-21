Nestanu sa stola u sekundi: Pivčići po starinskom receptu

Obavezno napravite pivčiće - slatke kiflice sa pivom po starinskom receptu.

Ako tražite provjeren slatki recept koji se brzo pravi, dugo ostaje svjež i miriše na domaću kuhinju - starinski pivčići su pravi izbor.

Ove sitne kiflice od piva, uvaljane u mljevene orahe i prelive­ne toplim sirupom su jednostavne, pristupačne i toliko ukusne da uvijek nestanu sa stola.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: sitni kolači/slavsko jelo

Porcije/Količina: 128 kiflica

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja/kuvanja/hlađenja: 1 sat i 30 minuta

Ukupno vrijeme: 1 sat i 50 min

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

200 ml piva

200 ml ulja

1 prašak za pecivo

2 vanilin šećera

600 g brašna

Za preliv:

350 g šećera

200 ml vode

1 vanilin šećer

Za valjanje:

150 g mljevenih oraha

1. korak: Miješenje tijesta

U velikoj činiji sjedinite brašno, prašak za pecivo, vanilin šećer, pivo i ulje. Zamjesite glatko, mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.

2. korak: Dijeljenje i oblikovanje

Tijesto podijelite na 8 jednakih loptica. Svaku rastanjite oklagijom u krug, pa isjeckajte na 16 tankih trouglića. Svaki trouglić uvijte u malu kiflicu. Ređajte na pleh obložen papirom.

Savjet za bolje upijanje sirupa: Prije nego što počnete da umačete kiflice u sirup, kratko ih izbockajte čačkalicom na sredini. Sirup će tako lakše ući u unutrašnjost, a pivčići će ostati sočni i mekani čak i poslije nekoliko dana.

3. korak: Pečenje

Kiflice pecite u zagrijanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, dok blago ne porumene.

4. korak: Kuvanje sirupa

Dok se pivčići peku, u šerpi pomiješajte vodu, šećer i vanilin šećer. Kuvajte 5–7 minuta, dok sirup malo ne zgusne.

5. korak: Umakanje i valjanje

Pečene kiflice ostavite da se prohlade. Zatim ih, jednu po jednu, umačite u vreli sirup i odmah uvaljajte u mljevene orahe. Ređajte na tacnu da se osuše.

