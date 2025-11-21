Nestanu sa stola u sekundi: Pivčići po starinskom receptu

Obavezno napravite pivčiće - slatke kiflice sa pivom po starinskom receptu.
Ako tražite provjeren slatki recept koji se brzo pravi, dugo ostaje svjež i miriše na domaću kuhinju - starinski pivčići su pravi izbor.
Ove sitne kiflice od piva, uvaljane u mljevene orahe i prelivene toplim sirupom su jednostavne, pristupačne i toliko ukusne da uvijek nestanu sa stola.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: sitni kolači/slavsko jelo
Porcije/Količina: 128 kiflica
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja/kuvanja/hlađenja: 1 sat i 30 minuta
Ukupno vrijeme: 1 sat i 50 min
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto:
- 200 ml piva
- 200 ml ulja
- 1 prašak za pecivo
- 2 vanilin šećera
- 600 g brašna
Za preliv:
- 350 g šećera
- 200 ml vode
- 1 vanilin šećer
Za valjanje:
- 150 g mljevenih oraha
Priprema:
1. korak: Miješenje tijesta
U velikoj činiji sjedinite brašno, prašak za pecivo, vanilin šećer, pivo i ulje. Zamjesite glatko, mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.
2. korak: Dijeljenje i oblikovanje
Tijesto podijelite na 8 jednakih loptica. Svaku rastanjite oklagijom u krug, pa isjeckajte na 16 tankih trouglića. Svaki trouglić uvijte u malu kiflicu. Ređajte na pleh obložen papirom.
Prije nego što počnete da umačete kiflice u sirup, kratko ih izbockajte čačkalicom na sredini. Sirup će tako lakše ući u unutrašnjost, a pivčići će ostati sočni i mekani čak i poslije nekoliko dana.
3. korak: Pečenje
Kiflice pecite u zagrijanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, dok blago ne porumene.
4. korak: Kuvanje sirupa
Dok se pivčići peku, u šerpi pomiješajte vodu, šećer i vanilin šećer. Kuvajte 5–7 minuta, dok sirup malo ne zgusne.
5. korak: Umakanje i valjanje
Pečene kiflice ostavite da se prohlade. Zatim ih, jednu po jednu, umačite u vreli sirup i odmah uvaljajte u mljevene orahe. Ređajte na tacnu da se osuše.
(Stvar ukusa/Mondo)