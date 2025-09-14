Frizura koja briše godine i pristaje svima: Poznate dame je obožavaju jer osvježava lice i daje volumen

Frizura koja podmlađuje lice, dodaje volumen i lako se održava. Idealna frizura za žene koje žele svježu, modernu promjenu bez mnogo truda.

Izvor: BFAA

Ako ste mislili da su svi trendovi inspirisani 70-im godinama već viđeni, spremite se za novi hit. Zvonasti bob je frizura koja je pomijera te granice na najmoderniji način. Ovaj najnoviji trend, koji su nedavno prigrlile mnoge poznate ličnosti, poput Điđi Hadid, inspirisan je krojem u stilu zvona. Kako objašnjava poznati frizer slavnih Tom Smit, trend crpi inspiraciju iz lepršavog oblika zvonastih farmerki i siluete zvona.

Kako izgleda zvonasti bob?

Zvonasti bob predstavlja imitaciju tog oblika u kontekstu kraće bob frizure. To je bob sa minimalno slojeva, koji može, ali i ne mora uključivati šiške, ali uvek ima krajeve koji su izvijeni napolje. Karakteristično je tanji uz teme glave, dok je puniji pri krajevima, stvarajući efektan volumen i upečatljiv izgled. Daje lepršav, mladolik izgled, a kosa izgleda bujnije, čak i ako je tanka.

Kako Tom objašnjava, ovaj stil možete nositi veoma precizno oblikovan ili u opuštenijoj varijanti – u zavisnosti od vašeg ličnog stila. Inspirisan je modom u kojoj su 70-e godine ponovo u fokusu, posebno kroz popularnost zvonastih pantalona.

Điđi Hadid nosi zvonasti bob frizuru

Izvor: BFAA

Lako se prilagođava svim prilikama

Zvonasti bob je osvježenje u moru sličnih bob stilova i donosi novinu koja je vrlo dobrodošla. Kako ističe Tom, ovaj oblik bob frizure nije ranije bio u centru pažnje, ali sada nudi moderan zaokret. Velika prednost je njegova fleksibilnost – odlično izgleda u raznim dužinama i varijacijama.

Ljepota zvonastog boba je u tome što nije toliko važan sam oblik i dužina frizure koliko način na koji je stilizujete. Lako je možete prilagoditi svakodnevnom stilu uz minimalan trud, a da pritom unesete svežinu i karakter svom izgledu. Kad je reč o stilizovanju, mogućnosti su skoro neograničene – možete ići na dramatičan efekat sa izraženim krajevima, ili na blažu varijantu sa nežnim teksturama. Najvažnije je da zadržite siluetu zvona, bilo preciznim oblikovanjem ili opuštenim, neformalnim stilom.

(MONDO/Lepa&srećna)